L'oroscopo della settimana è pronto a chiarire come andrà il periodo da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2024. In questo contesto ad essere messo "sotto torchio" nelle previsioni astrologiche settimanali, il filotto relativo alla seconda tranche zodiacale. Tra i sei segni in analisi in questa fase spicca Pesci (voto 8), seguito a stretto giro dal Capricorno (voto 7) e dall'Acquario (voto 7). Invece, potrebbero esserci situazioni delicate da risolvere per i nati Bilancia (voto 5).

Astrologia della settimana, le stelle di Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. La settimana si presenterà piuttosto impegnativa da affrontare. Più di qualcuno tra voi dovrà affrontare una situazione delicata - amorosa, lavorativa o relativa a qualcosa che solo voi conoscete - senza apparente soluzione. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà: piccole gioie daranno la forza di proseguire. In ambito amoroso, fate attenzione al comportamento, poiché potrebbe creare distanze con il partner. Aspettatevi tensioni con la dolce metà: cercate di non irritarvi e ricordate che una critica costruttiva ha più valore di un complimento non sincero. Se siete single, osservate le persone intorno a voi: potreste scoprire che state investendo troppo nelle relazioni sbagliate, senza ottenere il giusto riscontro.

Nel lavoro, la settimana potrà sembrare difficile, con giornate in cui nulla andrà per il verso giusto. Armatevi di pazienza e continuate a lavorare senza farvi abbattere, perché questa sensazione di pesantezza non sarà permanente.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ lunedì 3 giugno;

★★★★ martedì 4, venerdì 7, sabato 8, domenica 9;

★★★ mercoledì 5 giugno;

★★ giovedì 6 giugno 2024.

♏ Scorpione: voto 6.

La settimana si aprirà con una sensazione di normalità. Dunque, periodo positivo, in linea con parte delle aspettative o programmi, quindi non avrete difficoltà a raggiungere eventuali obiettivi. La seconda parte della settimana, soprattutto giovedì e sabato, sarà particolarmente favorevole. In amore, il cielo porterà serenità e voglia di stare bene, incoraggiando la buona intesa di coppia e il dialogo costruttivo.

La vita sentimentale in generale diciamo che proseguirà serenamente, diventando sempre più sorprendente ed armoniosa. Single, il cuore avrà delle ragioni tutte sue, difficili da comprendere, ma non per questo da trascurare. Se possibile, contattate qualche amico/a che non vedete da tempo e chiedete consigli, magari passando del tempo insieme in chat o video-chat. Gli astri invoglieranno a fare bene nel lavoro, mettendo la situazione attuale in prospettiva con il passato: otterrete il massimo da eventuali riflessioni. Pensate e agite da positivi!

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ giovedì 6, sabato 8;

★★★★ mercoledì 5, venerdì 7, domenica 9;

★★★ martedì 4 giugno;

★★ lunedì 3 giugno 2024.

♐ Sagittario: voto 6.

I prossimi sette giorni saranno sufficientemente in linea con le aspettative. Astri parzialmente favorevoli permetteranno di godere di una buona intesa sentimentale. Con il partner cercate di cogliere eventuali opportunità, non solo interessanti la parte sentimentale ma anche relativamente a situazioni legate al campo lavorativo. In coppia il periodo invita a lasciarsi andare: eliminate i pregiudizi, specialmente riguardo alla sfera sessuale e gettatevi a capofitto nella lussuria più sfrenata! Le stelle esortano a sognare liberamente e a vivere senza freni inibitori. La vita sarà un’avventura da scoprire e godere appieno, senza vergogna: benvenuta qualsiasi scelta capace di rendere felice il corpo e l'anima.

Per i single, la settimana sarà emozionante, ricca di nuove conoscenze e, perché no, anche interessanti conquiste. Consiglio: non abbiate fretta di prendere l’iniziativa, lasciate che le cose accadano naturalmente. Nel lavoro, si presenteranno occasioni da non lasciarsi sfuggire: presto vedrete i frutti.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 3, martedì 4;

★★★★ mercoledì 5, giovedì 6, domenica 9;

★★★ venerdì 7 giugno;

★★ sabato 8 giugno 2024.

La settimana: previsioni astrali e pagelle per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Questa settimana sarà caratterizzata da una calma apparent. Dovrete prendere una decisione importante, farete bene a ponderarla con attenzione, evitando di lasciarvi ingannare dalle apparenze.

In amore, anche se Venere non sarà particolarmente favorevole, l'intesa con il partner migliorerà grazie a un dialogo sincero e a nuovi interessi da condividere. Vi svagherete, vi divertirete e vi rilasserete il più possibile, godendovi ogni attimo che la vita offrirà. Per i single, l'interesse per una persona conosciuta di recente aprirà le porte a flirt o brevi avventure. Avvicinatevi con delicatezza alle persone che vi interessano e questa attenzione verrà apprezzata e ricambiata. Sul lavoro, sarete iperattivi e porterete a termine un'incredibile quantità di progetti. Avrete anche la possibilità di proporre utili cambiamenti, ottenendo il plauso unanime da parte di chi conta.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno sabato 8 giugno;

sabato 8 giugno; ★★★★★ venerdì 7, domenica 9;

★★★★ lunedì 3, martedì 4;

★★★ giovedì 6 giugno;

★★ mercoledì 5 giugno.

♒ Acquario: voto 7.

La settimana inizierà in modo molto positivo, proseguendo poi con una stabilità mediamente buona. Tuttavia, non mancheranno sporadici problemi che richiederanno attenzione. La fine del periodo potrebbe presentare qualche difficoltà: questo weekend non lasciate che le influenze astrali vi rovinino la chiusura della settimana, ok? In amore, chi è in coppia dovrà affrontare piccole discussioni o ripicche, ma riuscirete a superarle con dialogo e comprensione. Se ci fossero situazioni pregresse da mettere in sicurezza, adoperatevi usando massima calma e tanta pazienza. Per i single, sarete circondati da passione e comprensione: trasformate qualsiasi approccio in una buona scusa per attaccar bottone.

Approfittate di ogni momento per costruire nuove relazioni, senza paura di toppare: chiusa una porta, si apre un portone! Nel lavoro sarà una settimana produttiva. Chi di voi avrà spirito d'iniziativa e coraggio, incontrerà opportunità importanti. Mantenete l'attenzione.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 4 giugno;

martedì 4 giugno; ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6;

★★★★ lunedì 3, venerdì 7;

★★★ sabato 8 giugno;

★★ domenica 9 giugno 2024.

♓ Pesci: voto 8. La settimana inizierà con una piacevole atmosfera per quanto riguarda l'amore e le relazioni sentimentali. In famiglia, con gli amici o i parenti stretti, sarete in perfetta armonia, anche se soltanto attraverso telefono o PC per motivi comprensibili.

Utilizzerete questi momenti per passare del tempo tranquillo e sereno, specialmente con la vostra metà o con chi vi vuole bene. Presto, la vita lascerà la normalità che ben conoscete e potrete finalmente dare sfogo alla vostra naturale inclinazione (che solo voi sapete), liberi e desiderosi di vivere ogni istante in armonia col mondo. Durante la settimana, poi, vi troverete in uno stato di grazia: vi sentirete leggeri e in pace con voi stessi. L'atmosfera sarà carica di aspettative e l'entusiasmo riaccenderà la passione e il desiderio di stare vicini a chi amate. Nel lavoro, l'energia che percepirete in questo periodo avrà effetti positivi. Delineerete chiaramente i vostri obiettivi e li raggiungerete: la vostra competenza favorirà i complimenti di tutti.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: