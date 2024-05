L'oroscopo della giornata di domenica 26 maggio prevede i Gemelli sinceri e il Toro più socievole grazie alla Luna in buon aspetto, mentre Mercurio aiuterà i nativi Vergine al lavoro. L'Acquario non dovrà essere troppo ambizioso e il Leone sarà ottimista.

Previsioni oroscopo domenica 26 maggio 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana sottotono. Il rapporto con il partner sarà influenzato dalla Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche spiacevole incomprensione tra voi e il partner. Fortunatamente avrete modo di riprendervi presto grazie a Venere in sestile.

Nel lavoro sarete attivi nel vostro settore. Vi darete da fare, ma i buoni risultati richiederanno pazienza. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime in questa giornata di domenica. Anche se Venere non sarà così favorevole, la Luna in trigono influenzerà positivamente la vostra relazione di coppia, portandovi a vivere momenti dolcissimi. In ambito lavorativo continuerete a esprimere al meglio il vostro potenziale, con risultati spesso soddisfacenti, anche se Giove lascerà il vostro cielo. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e soddisfacente in questa domenica di maggio. Il pianeta Venere vi permetterà di stare bene insieme alla persona che amate, e costruire un rapporto affiatato e sincero.

Sul fronte professionale arriverà il pianeta Giove nel vostro segno zodiacale, che porterà un po’ di fortuna nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: questa Luna in opposizione vi impedirà di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Il rapporto con il partner non sarà affiatato, complici alcune azioni che potreste non gradire o non tollerare più.

Per quanto riguarda il lavoro Giove si metterà alle vostre spalle, ciò nonostante avrete ancora Mercurio a favore per completare con successo le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso appagante. Il rapporto con il partner sarà regolato dal pianeta Venere in sestile, che porterà momenti dolci tra voi e la vostra anima gemella.

In ambito lavorativo sarete piuttosto occupati in questo periodo, ciò nonostante sarete più ottimisti, sicuri di poter raggiungere obiettivi importanti e appaganti per voi stessi. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno amico del Capricorno porterà un po’ di respiro nella vostra vita sentimentale. Single oppure no, sarete più comprensivi nei confronti della persona che amate, ciò nonostante non aspettatevi una relazione estremamente affiatata, non adesso perlomeno. Nel lavoro Giove si metterà contro di voi, ciò nonostante avrete ancora Mercurio dalla vostra parte per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono. Con la Luna in quadratura dal segno del Capricorno non sempre riuscirete a comprendere i sentimenti del partner.

Se siete single cercate di dare più attenzione alla persona che amate. In ambito lavorativo arriverà Giove a darvi una mano con i vostri progetti, portando un po’ di fortuna. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata stabile per voi nativi del segno. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con il partner, e vi permetterà di stare bene insieme, superando eventuali ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro Giove non sarà più negativo nei vostri confronti. Anche se Mercurio sarà ancora opposto, potrebbe essere un buon momento per cimentarsi in mansioni più ambiziose. Voto - 8️⃣

Sagittario: non sarà una domenica particolarmente intensa di emozioni per voi nativi del segno a causa di Venere in opposizione. Tra voi e il partner non ci sarà una perfetta intesa, complice anche alcuni problemi che tormentano la vostra relazione di coppia e che dovrete riuscire a risolvere.

In ambito lavorativo sarà necessario fare attenzione ai vostri progetti. Con Giove e Saturno opposti, potreste commettere errori di valutazione, che potrebbero mandare tutto in fumo. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva in questa giornata di domenica. La Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio con la persona che amate e vi permetterà di godere di splendidi momenti insieme. Nel lavoro Mercurio in trigono porterà buoni consigli e idee utili per i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale migliore in questo periodo. Il rapporto con il partner si rivelerà più affiatato grazie a Venere, con momenti decisamente più romantici. In ambito lavorativo Giove sarà favorevole da questa domenica, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi considerato Mercurio negativo.

Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali altalenanti in questo periodo a causa di questo cielo in movimento. In amore la Luna sarà favorevole, ma con Venere in quadratura non sarà facile godere di una buona armonia con il partner. Nel lavoro Giove passerà in quadratura, mentre Mercurio sarà ancora negativo. Attenzione alle idee che deciderete di sviluppare. Voto - 6️⃣