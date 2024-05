Tra tutti i tagli di capelli dell'estate 2024, il dolly bob sarà il vero protagonista della stagione. La chioma in questione è stata sfoggiata anche da Leni Klum: anche se si tratta di una parrucca, la modella ha lanciato ugualmente la giusta ispirazione per i prossimi mesi. Inoltre si potrà realizzare la tonalità biondo freddo su base scura.

L'hairstyle dell'estate

Leni Klum aveva pubblicato una foto sulle sue storie Instagram, dove porta un nuovo hairstyle e precisamente il dolly bob. Anche se questa è una parrucca, la modella ha optato per un taglio di grande tendenza e perfetto per molte donne.

La lunghezza della chioma risulta essere pari e arriva al mento. Il dolly bob è impreziosito da una frangetta sfilata e molto corta: questo dettaglio può essere portato bombato per avere uno stile vintage o anche leggermente spettinato. Il micro caschetto si abbina alla perfezione al volto di Klum perché è a forma di cuore. Anche i visi allungati o quelli ovali sono ideali con questo hairstyle; invece quelli tondi e squadrati hanno bisogno di micro scalature. Per quanto riguarda lo styling, la modella ha creato una piega liscia e dalla tonalità scura e uniforme.

Gli styling più adatti sul dolly bob

Per rendere il dolly bob ancora più originale si possono creare vari tipi di styling. Ad esempio si possono realizzare dei boccoli molto morbidi e portare la frangia scompigliata.

Si può optare per uno styling mosso e applicare un fermaglio su un lato del capo. Non può assolutamente mancare l'effetto wet: questa proposta può essere utilizzata per delle occasioni speciali. Per un appuntamento dell'ultimo minuto, la capigliatura può essere asciugata all'aria per un risultato finale molto più naturale. Sul dolly bob si possono sperimentare anche della nuove tonalità: quindi si può optare per il caramello, il rosso fiamma, il bordeaux e il cioccolato fondente.

La tonalità dell'estate

Nei prossimi mesi si potrà scegliere anche una nuova tonalità e in particolare si potrà optare per il biondo freddo su base scura. Si tratta di un hair look davvero molto gettonato e nato durante il periodo del lockdown, quando le donne avevano le radici scure e molto evidenti. L'attuale biondo freddo su base scura è un lavoro molto lungo in salone, con circa 3 ore e mezzo di servizio tecnico.

La sfumatura può essere abbinata a una carnagione olivastra, però meglio scegliere un biondo platino o perlato; invece sulla pelle chiara e rosata sono ideali un biondo grigio o biondo lilla. Con il biondo freddo su base scura si possono realizzare dei carré, lob o tagli lunghi con delle scalature. Per mantenere il colore come appena fatto è necessario utilizzare uno shampoo delicato e una maschera specifica per chiome decolorate; invece durante i mesi estivi è fondamentale la protezione. Un trattamento di riflessatura fredda va effettuato ogni 45 giorni e ogni 3 o 4 mesi è indispensabile realizzare l'intera colorazione.