L'Oroscopo della settimana è pronto a svelare cosa succederà nelle giornate da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno 2024. Tra i sei segni in analisi, a dominare la classifica del periodo, l'Ariete (voto 9). Sette giornate mediamente positive anche per Gemelli (voto 8). In prospettiva, si presume possa essere abbastanza delicato il frangente per Cancro (voto 5).

Astrologia settimanale: le stelle per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Settimana positiva. L'arrivo della Luna nel settore renderà tutto estremamente facile, specialmente negli affetti, nelle amicizie e nei sentimenti.

In amore, vivrete momenti molto interessanti. Se avete un partner di lunga data, ci saranno novità positive nel rapporto. Il legame sarà una certezza gratificante; amerete e sarete amati con fedeltà. Per i single, le stelle favorevoli vi permetteranno di incontrare nuove persone. Superata l'iniziale timidezza, imparerete a esprimere anche le emozioni più segrete. Avrete una gran voglia di attenzioni e ci saranno molte opportunità per soddisfare quasi ogni vostro desiderio. Nel lavoro, sarà una settimana di spicco per la professione. Le competenze matureranno ulteriormente, rendendo la vostra figura preziosa.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno sabato 1°giugno (Luna in Ariete);

sabato 1°giugno (Luna in Ariete); ★★★★★ mercoledì 29, venerdì 31 e domenica 2;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e giovedì 30.

♉ Toro: voto 6.

L'oroscopo predice un periodo abbastanza positivo, ma che si stabilizzerà nella più sobria normalità. Ci saranno momenti impegnativi ai quali prestare attenzione. Nonostante qualche difficoltà, farete progressi significativi in diversi campi. I risultati attesi non sono ancora arrivati, ma grosse novità sono all'orizzonte. Per quanto riguarda i sentimenti, periodo discreto.

Le coppie di lunga data sfuggiranno alla routine e le nuove unioni si consolideranno. I single troveranno facile esprimere sentimenti sinceri, sia con una telefonata che con un messaggio, rivelandosi eccezionalmente abili nel comunicare. Nel lavoro, la settimana sarà positiva a patto che manteniate un attento controllo sulle spese.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ venerdì 31 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 29, giovedì 30 e domenica 2;

★★★ lunedì 27 maggio;

★★ martedì 28 maggio.

♊ Gemelli: voto 8. Preparatevi a vivere diverse giornate di grande libertà decisionale su molte situazioni. Avrete l'opportunità di influenzare positivamente parte del destino, non solo puntando sul vostro risaputo sesto senso ma anche facendovi consigliare da persone fidate. La vita amorosa si prospetta altrettanto meravigliosa; volendo esagerare, potremmo dire quasi "da favola", capace di trasportare in luoghi incantati. Sarà fantastico trascorrere dolci momenti con la persona amata: dedicatevi ad attività che possano (ri)accendere la passione.

I single si sentiranno ammirati. Pianificate attentamente le vostre mosse per distribuire le avance in modo efficace: le possibilità di conquistare il cuore di qualcuno saranno alte. Nel lavoro, questo sarà il momento giusto per dare una svolta alla vostra carriera.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno mercoledì 29 maggio;

mercoledì 29 maggio; ★★★★★ lunedì 27 e giovedì 30;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 e sabato 1;

★★★ domenica 2 giugno.

Oroscopo e pagelle: la settimana per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. In previsione un periodo assai impegnativo. Vi sentirete emotivamente instabili e dovrete fare attenzione a come gestirete le emozioni. In campo sentimentale, ci saranno alcune difficoltà.

Una bugia detta con leggerezza potrebbe scatenare discussioni intense. Sarà essenziale trovare una giustificazione valida per ristabilire l'armonia di coppia. Per i single, la settimana sarà in salita. Con Urano e la Luna in posizione sfavorevole, dovrete essere cauti: potrebbero emergere tensioni e tradimenti all'interno della vostra cerchia di amici. Nel lavoro, la situazione non sarà facile. L'influenza di astri dissonanti potrebbe generare nervosismo. Sarà importante meditare attentamente sulle azioni future, per evitare di trovarsi in posizioni critiche.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 31 maggio;

★★★★ lunedì 27, martedì 28, sabato 1 e domenica 2;

★★★ giovedì 30 maggio;

★★ mercoledì 29 maggio.

♌ Leone: voto 7.

Si prospettano sette giornate mediamente buone, anche se a tratti interessate da alti e bassi. In amore, ci saranno situazioni significative da affrontare, specialmente per coloro che si trovano in legami affettivi instabili. L'evasione sentimentale potrebbe sembrare allettante, ma è importante riflettere attentamente prima di agire. Ricordate che l'audacia non sempre è premiata, quindi prendetevi il tempo per meditare sulle vostre scelte. Per i single, il fascino sarà in primo piano, attirando l'attenzione di potenziali interessi amorosi. Potreste trovare qualcuno che prima vi ha ignorato ma dopo dimostrerà interesse nei vostri confronti. Nel lavoro, avrete successo nell'attuare un'iniziativa che potrebbe avere un impatto significativo sul vostro futuro.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 28 maggio;

martedì 28 maggio; ★★★★★ lunedì 27 e mercoledì 29;

★★★★ giovedì 30 e domenica 2;

★★★ venerdì 31 maggio;

★★ sabato 1° giugno.

♍ Vergine: voto 6. Sebbene possa iniziare positivamente, il periodo potrebbe concludersi con alcune incertezze. Pur considerando questo scenario, in ambito amoroso molte coppie godranno di una tranquillità inattaccabile; momenti di gioia semplice e piccoli piaceri condivisi contribuiranno a rafforzare il legame. Una serata romantica sarebbe l'ideale per coccolarsi reciprocamente. Per i single, un progetto recente si presenta molto promettente: essenziale sarà realizzarlo senza indugiare più di tanto. Presto intraprenderete un percorso che porterà significativi cambiamenti nella sfera sentimentale.

Nel lavoro, è quasi tutto già pianificato: impegni lavorativi per alcuni, routine quotidiana per altri.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ martedì 28 e giovedì 30;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 31;

★★★ sabato 1° giugno;

★★ domenica 2 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana.