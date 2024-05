La gonna a tubino sarà uno dei capi di moda di maggiore tendenza nell'estate 2024: essa recentemente è stata indossata in pubblico anche dalla modella Tamara Kalinic. Inoltre saranno di Moda anche le slingback, sfoggiate di recente con disinvoltura dall'attrice Isabella Ferrari.

La gonna a tubino

La gonna a tubino non può mancare nel guardaroba femminile della stagione estiva: questo capo può essere realizzato in un tessuto morbido o in denim di varie sfumature. Su di esso sono presenti l'immancabile vita alta e una vestibilità molto aderente.

La gonna ha tubino è molto amata anche dalle influencer, che la usano per creare dei meravigliosi look street style.

Ad esempio Tamara Kalinic ha optato per completo composto da una maglia e dal tubino: inoltre per completare il tutto ha abbinato un paio di mocassini.

Abbinamenti con la gonna a tubino

La gonna a tubino può essere accostata a molti capi d'abbigliamento e regala un risultato davvero molto originale. Ad esempio si può indossare un top in satin, una camicia in denim e dei sandali con il tacco alto. Non può mancare inoltre una canotta con dettagli in pizzo e degli stivali Texani. Per una serata importante si può optare per una camicia in pizzo con reggiseno a vista e delle décolletès di una tonalità vivace. Invece per una passeggiata pomeridiana in centro sono perfette una t-shirt a maniche corte con scollo a V e delle ballerine.

Per completare il tutto non possono mancare dei gioielli con le perle e uno chignon spettinato. Una mini bag a mano o una borsa a tracolla impreziosiscono ulteriormente l'outfit. La gonna a tubino è insomma davvero un capo che può essere utilizzato in ogni occasione.

La calzatura dell'estate: le slingback

Le slingback saranno fra le scarpe più gettonate della stagione estiva: nell'ultimo periodo sono state indossate anche da Isabella Ferrari a Cannes.

L'attrice ha abbinato queste scarpe a una maglia stretch e una gonna longuette in pelle di colore nero.

La calzatura in questione è perfetta con un top minimale e una gonna in satin; oppure possono essere mixate a una camicia in seta e un paio di jeans wide leg con dei dettagli strass. Sono ideali anche una minigonna, una blusa leggera e delle calze a rete.

Inoltre sono di tendenza pure dei jeans skinny, una camicia cropped e uno zainetto in pelle. Insomma le slingback sono perfette per uno stile raffinato o un look casual, per un successo sempre assicurato.