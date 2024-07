L'oroscopo del diciotto luglio prevede un giovedì strepitante per il segno del Leone, mentre l'Acquario si sentirà in modalità vacanza. Stipato in fondo alla classifica c'è il Capricorno, che dovrà evitare di fare la vittima e di aizzare polemiche. In queste 24 ore gli astri hanno molto da offrire e da togliere a ciascun segno zodiacale. Approfondiamo le cose attraverso le previsioni astrologiche del 18/7 che l'immancabile classifica decrescente.

Le previsioni astrologiche del 18/7: gli ultimi classificati

Capricorno - 12° - Prendete le decisioni con calma, evitando la fretta che è sempre una cattiva consigliera.

Riflettete attentamente su ogni aspetto, considerando pro e contro. Evitate di farvi coinvolgere in discussioni inutili e non assumete atteggiamenti vittimistici. Dimostrate la vostra forza e non sarete più tormentati dai capricci altrui. Accettate gli imprevisti della vita, poiché non tutto può essere pianificato con precisione.

Sagittario - 11° - La giornata sarà particolarmente turbolenta; meglio limitare le uscite e i dialoghi. Sarete molto distratti e poco concentrati sul presente, quindi fate attenzione a dove mettete i piedi! Qualcosa potrebbe non andare come previsto e potreste innervosirvi, ma accettare che non tutto va sempre come sperato vi aiuterà a gestire meglio la situazione. Possibili mal di testa o dolori alla schiena: evitate sforzi eccessivi.

Toro - 10° - Non trascuratevi, fare una buona impressione può essere molto utile nella vita. La capacità di perseverare senza scoraggiarsi vi aiuterà a raggiungere i vostri sogni e a realizzare progetti che desiderate da tempo. I vostri livelli di apprendimento e socializzazione saranno accentuati, quindi approfittatene. Le coppie giovani che vogliono formare una famiglia dovranno avere pazienza, poiché i tempi potrebbero non essere ancora maturi.

Vergine - 9° - La vostra vita sociale sarà in primo piano, nonostante non siate un segno particolarmente estroverso. Sarete impegnati e affaticati, non avrete un aspetto riposato a causa dei ritmi intensi di questo periodo. State facendo del vostro meglio per sbarcare il lunario e rimettervi in pari, e il vostro impegno verrà premiato.

La vostra relazione amorosa continuerà a prosperare; quando il sentimento è reciproco, ogni problema può essere superato.

I segni zodiacali con giornata nella media

Bilancia - 8° - Le previsioni astrologiche del 18 luglio incoraggiano il movimento, di qualsiasi tipo. Avrete voglia di fare festa o di fare shopping, anche se le finanze potrebbero non permettervelo. Nei momenti difficili, si aprono nuove strade. Chi è in una relazione potrebbe avere dei dubbi particolari. L'estate, soprattutto agosto, vi metterà alla prova sentimentalmente: se l'amore è forte, supererà ogni difficoltà.

Gemelli - 7° - Proteggete il vostro cuore e i vostri sogni, non permettete a nessuno di infrangerli. Allontanatevi da chi denigra ogni vostro pensiero e passate più tempo con chi vi apprezza e vi ascolta.

L'amore, quando c'è rispetto reciproco, porta tanta felicità. Se siete soli, non disperate; finché c'è vita c'è speranza, e si può essere felici anche da single. Seguite i sussurri del cuore e non sbaglierete.

Ariete - 6° - All'inizio dell'anno eravate pieni di entusiasmo e obiettivi, ma dopo qualche settimana avete perso di vista la lista dei buoni propositi. Questo 18 luglio sarà favorevole per riprendere quei vecchi progetti e rimetterli in piedi. "L'uomo sereno procura serenità a sé e agli altri" diceva Epicuro, quindi mettetevi in primo piano e seguite ciò che vi appassiona. Non c'è nulla di meglio che alzarsi al mattino con il giusto spirito!

Leone - 5° - La mattinata inizierà con il giusto spirito e sarete strepitanti.

Avrete voglia di partire per le vacanze, di tuffarvi in nuove avventure e vivere un amore più appassionante e trasgressivo. Controllate l'istinto e i sentimenti che potrebbero oscillare nell'arco della giornata. Un partner o un collega potrebbe dire qualcosa di troppo: non date troppo peso alle parole per evitare di innervosirvi. Troverete la giusta spinta per compiere quel salto che desiderate fare da sempre.

Oroscopo giornaliero: i primi in classifica

Acquario - 4° - In questo giovedì vi sentirete vacanzieri. Non avrete voglia di muovere un solo muscolo e vi concederete del meritato relax tra amore, famiglia e svago. Sarà il momento ideale per organizzare una festa o celebrare un evento. Dopo un anno così pesante, è normale voler staccare senza pensare ai problemi.

Evitate i litigi che potrebbero sorgere in queste 24 ore. Fate di tutto per trascorrere un'estate serena e rigenerante, così avrete l'energia giusta per affrontare il prossimo inverno.

Scorpione - 3° - Non siete un segno che si arrende facilmente; ci vuole molto per farvi gettare la spugna. In questo periodo state affrontando i cambiamenti del mondo. Le cose sono mutate e non torneranno come prima, quindi è meglio abbracciare le novità. Una persona che conoscete potrebbe contattarvi per chiedere un favore, e anche chi amate potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Aspettatevi un bel giovedì, con eventuali litigi dimenticati.

Pesci - 2° - In grande ripresa. A volte vi sembra di svolgere un lavoro insoddisfacente, ma temete il cambiamento per non perdere tutto quello che avete.

Riflettete sul vostro futuro in queste 24 ore, poiché sarete lucidi e obiettivi. La strada della vita vi sembrerà più percorribile, con meno ostacoli. Se avete un grosso problema, confidatevi con una persona fidata. Soldi in entrata, ma evitate le spese inutili.

Cancro - 1° - L’Oroscopo del 18 luglio dice che sarete al centro dell'attenzione. Da questo giovedì, ogni problema o crisi, diminuirà. La vostra energia cosmica sarà elevata e potrete osare qualsiasi cosa. Nel lavoro, potrebbero esserci stati cambiamenti recenti. Un ammiratore vi osserva da lontano, ma non create false illusioni se siete in una relazione consolidata. La serata sarà magica e piena di soddisfazioni. Niente è meglio di un buon sonno ristoratore.