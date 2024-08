L'oroscopo del weekend del 17 e 18 agosto vedrà un Leone collaborativo al lavoro, nel tentativo di ottenere di più dai propri progetti, mentre i Gemelli si dimostreranno perfezionisti in ciò che fanno. Il Capricorno sarà capace di costruire una piacevole intesa con il partner, mentre l'Acquario utilizzerà la logica per trovare buone soluzioni al lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 agosto 2024 segno per segno

Ariete: il vostro fine settimana promette bene secondo l'Oroscopo, al netto di qualche piccola sbavatura. Nella giornata di sabato potreste non esprimere sempre al meglio i vostri sentimenti a causa della Luna.

Fortunatamente, vi riprenderete già a partire da domenica. Nel lavoro sarete abili in quel che fate grazie a stelle Marte e Giove in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Toro: non avrete molte certezze in questo periodo in ambito professionale. Staccate la spina per un po’, considerato anche il periodo, e provate a ripartire con nuove idee. In amore la Luna vi darà una mano durante la giornata di sabato, e con il sostegno di Venere, vivrete un rapporto davvero piacevole. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale non sempre soddisfacente in amore in questo weekend di agosto. Con Venere in quadratura dal segno della Vergine, non sarete sempre così comprensivi, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo sarete perfezionisti in quel che fate.

Con stelle come Marte, Giove e Mercurio in buon aspetto, i buoni risultati saranno a portata di mano. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un fine settimana altalenante per voi nativi del segno. La giornata di sabato non sarà così appagante per voi e il partner considerato la Luna in opposizione. In ogni caso, Venere sarà favorevole, e vi aiuterà a superare gli ostacoli della vostra relazione insieme al partner.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sul sostegno di Mercurio in sestile. Avrete buone idee che se ben gestite, potrebbero portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo sarete più collaborativi e creativi nei vostri progetti professionali, con risultati a volte incoraggianti. Sul fronte amoroso ci sarà una piacevole tranquillità tra voi e il partner, ma attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione.

Voto - 8️⃣

Vergine: i buoni sentimenti tra voi e il partner non mancheranno in questo fine settimana di agosto. Venere sarà in buon aspetto, e la Luna in trigono durante la giornata di sabato vi metterà a vostro agio. Sarà il momento adatto per gettare le basi verso una relazione di coppia dolce e appagante. In ambito lavorativo questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante potreste avere qualche idea interessante per risalire la china. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale sottotono in questo periodo. La Luna in Capricorno potrebbe mettervi in difficoltà, causando spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner. Per fortuna, domenica l'astro argenteo vi darà una mano. Nel lavoro sarete attivi e con idee interessanti da portare a termine, che vi stimoleranno a dare di più.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un weekend equilibrato in amore per voi nativi del segno. Questo cielo sarà con voi, e vi aiuterà a godere di una relazione di coppia più appagante. Nel lavoro avrete risorse a sufficienza per portare a termine le vostre mansioni. Mercurio in sestile inoltre porterà buone idee. Voto - 8️⃣

Sagittario: un quadro astrale complicato per voi in questo fine settimana di agosto. La posizione di Venere in quadratura si rivelerà quasi soffocante per il vostro rapporto. Se siete single il vostro modo di amare non sarà sempre così efficace. In ambito lavorativo riflettete bene sulle decisioni che prenderete. Con Mercurio, Giove e Marte negativi, non sempre potreste raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Capricorno: ottimo fine settimana per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Proverete spesso buone emozioni, da condividere con la persona che amate, alla quale non rinuncerete facilmente. Per quanto riguarda il lavoro sarete più creativi quando sarete ben concentrati sui vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo più coinvolgente in campo sentimentale per voi nativi del segno. Con la Luna in buon aspetto, sarà finalmente possibile cercare di risolvere alcune questioni sentimentali con maturità, al fine di vivere un rapporto migliore. Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla buona strada per poter mettere a segno buoni risultati, grazie al vostro impegno e alla logica che userete.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale difficile in questo weekend di agosto. Con il partner non ci sarà una perfetta intesa a causa di Venere in opposizione. La Luna vi darà una mano, ma raggiungere una buona armonia non sarà facile. Sul fronte professionale potrebbero esserci situazioni un po’ nervose da gestire, alcune delle quali non vi faranno affatto piacere. Voto - 6️⃣