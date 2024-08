L'oroscopo del tre agosto prevede un sabato di forza per il segno del Cancro, mentre l'Acquario si posiziona al comando della classifica quotidiana. I Pesci avranno una bella scossa rigenerante. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro alle relazioni sociali, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente di tutti i segni zodiacali.

Le previsioni astrologiche del 3/8: gli ultimi classificati

Sagittario - 12° - Avete rinviato tutto a settembre che rappresenta per voi un nuovo inizio. Collezionate emozioni: le prossime settimane di agosto vi saranno favorevoli.

Rischiate di incontrare traffico o arrivare in ritardo. State attraversando un periodo molto complicato in cui non sapete come muovervi. Avete bisogno di una guida che vi mostri la direzione da seguire. Solo voi potete sapere di cosa avete bisogno, quindi non fate troppo affidamento sugli altri. Alcuni di voi, nativi di questo simpatico segno, potrebbero non sentirsi bene fisicamente ultimamente.

Scorpione - 11° - Non si può ottenere tutto dalla vita, ma si può fare del proprio meglio per avvicinarsi. In queste 24 ore sarà utile fare un passo indietro e chiedersi cosa si vuole e quali sono gli obiettivi da raggiungere. Non esiste un problema senza soluzione. Ciò che non è chiaro a voi potrebbe esserlo per qualcun altro, quindi non esitate a chiedere aiuto e a confrontarvi.

Maggiore coinvolgimento mentale in amore.

Capricorno - 10° - Non date per scontata una situazione particolare, vi sarà di grande sollievo prossimamente. Vivete il presente giorno per giorno, rispettando gli spazi altrui. Se c'è qualcosa da fare, fatela entro la fine del mese. Non eccedete con la caffeina e i dolci. Di tanto in tanto prendetevi del tempo per ricaricare le batterie: non spingetevi troppo oltre.

Ariete - 9° - Trascorrerete la giornata in compagnia di amici o colleghi. Da alcuni giorni non riuscite a concentrarvi perché la vostra mente è in vacanza. Fare le cose controvoglia è controproducente, quindi accettate il vostro stato d'animo e prendete tutto alla leggera. Avete degli impegni economici da rispettare, come un mutuo, una rata o un affitto.

In questo 2024 avete rinunciato a molte cose e vi sentite in una bolla pronta a scoppiare. Non pretendete troppo da voi stessi e dai familiari. La serata si rivelerà splendente.

I segni zodiacali con giornata nella media

Gemelli - 8° - Potreste sentirvi sonnolenti, avere difficoltà a dormire e umore altalenante. A volte, pensare al peggio può prevenire errori. Il futuro è in continua mutazione e basta poco per cambiarlo. Ogni gesto e ogni azione hanno un impatto significativo, non solo sugli altri ma sul mondo intero. Scegliete con cura e consapevolezza le vostre azioni quotidiane. Se non vi sentite di impegnarvi, alleggerite il carico di incombenze e rimandate a settembre.

Vergine - 7° - Avere una visione d'insieme aiuta a non affondare.

L'estate sta per finire e dovrete affrontare una battaglia che potrebbe cambiare tutto. Se possibile, agite d'astuzia anticipando i tempi. La vostra produttività sarà elevata, potreste concludere un affare o fare nuovi contatti. Alcuni di voi avranno acquisti domestici da fare, altri dovranno andare dal meccanico o dal dentista. Arriverete a sera stanchi e desiderosi di tuffarvi nel letto.

Bilancia - 6° - Le previsioni astrologiche rivelano che riceverete notizie interessanti. Qualcosa nella vostra quotidianità comincerà a muoversi. Con il partner, non mancheranno momenti di condivisione e intimità. Eventuali dubbi d'amore o sul futuro di coppia troveranno una forma definitiva. Il vostro fascino aumenterà nelle prossime due settimane, offrendo ai cuori solitari la possibilità di conoscere nuove persone promettenti.

Nel complesso, sarà una buona giornata, fatta eccezione per le questioni economiche e lavorative.

Toro - 5° - La giornata di sabato inizia con il piede giusto: potrete raggiungere il traguardo o avvicinarvi ancora di più ai vostri obiettivi. Le buone abitudini aprono la strada al successo e alla soddisfazione personale. Esercitatevi quotidianamente, anche se il caldo e l'estate possono rendervi un po' svogliati. La vita è breve, quindi non sprecatela in tristezza e apatia. Imparate a non dare peso ai giudizi altrui. Fate ciò che avete sempre sognato di fare, anche se ora non ricevete approvazione: in futuro il giudizio potrebbe cambiare.

Oroscopo dei migliori segni della giornata

Leone - 4° - Se vi copiano, significa che siete sulla strada giusta.

La vostra vita è una continua battaglia, spesso vi sentite come un pugile sul ring. Rilassatevi e lasciate spazio agli altri. Esprimetevi liberamente, le vostre emozioni fluiranno come una fontana. Potrebbe accadere qualcosa di piacevole e memorabile: qualcuno festeggerà il compleanno, altri prepareranno le valigie o apprenderanno una certa notizia. Tenete gli occhi aperti, in questo periodo è bene non lasciarsi sfuggire nulla. Sarà una settimana favorevole per i single.

Pesci - 3° - Date il massimo durante la bella stagione, anche se a volte la vostra attenzione vacilla. Definite i vostri sogni e obiettivi con chiarezza. Una scossa vi ridesterà da uno stato di apatia. Anche se avete sospeso dei lavori o ridotto il carico di incombenze, non cullatevi sugli allori: ogni giorno è prezioso.

Curate la vostra pelle, eliminate i vizi nocivi e idratatevi di più.

Cancro - 2° - Sarete al meglio delle vostre forze fisiche e mentali. Sembrerete dotati di poteri straordinari, capaci di leggere nei cuori più introversi. La vostra intuizione sarà precisa e sarete molto convincenti con le parole. Questa estate non vi sta piacendo abbastanza, ma rispetto a qualche mese fa, avete più spazio e libertà di azione. Chi lavorerà per buona parte di agosto arriverà a settembre con una marcia in più rispetto alla concorrenza, aspirando a una promozione o a maggiori guadagni. Continuate così.

Acquario - 1° - Finalmente una giornata come si deve. Dopo un lungo periodo di confusione, ritroverete la voglia di vivere e divertirvi.

La vostra spensieratezza vi aiuterà a godervi l'estate al meglio. Non avrete difficoltà. Sfruttate questa giornata per iniziare bene la settimana. Coloro che hanno sospeso una relazione o sono in un tira e molla prenderanno una decisione definitiva entro settembre. Soldi in arrivo.