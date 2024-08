L'oroscopo della giornata di domenica 25 agosto prevede una Bilancia pragmatica, che bada al sodo, sia in amore che al lavoro, mentre i Gemelli avranno molte energie da investire. Il Toro si dimostrerà sensibile e disponibile alle richieste del partner, mentre il Sagittario dovrà migliorare il proprio approccio in campo professionale.

Previsioni oroscopo domenica 25 agosto 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima giornata della settimana si rivelerà discreta per voi nativi del segno. La vostra relazione di coppia non sarà forse tra le più affiatate e romantiche, ciò nonostante vi sentirete bene insieme alla persona che amate.

In ambito professionale potrete contare sull'appoggio di Marte e Mercurio per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno una bella Luna e Venere in buon aspetto durante questa domenica di agosto. Quest'estate potrà concludersi in maniera davvero soddisfacente per voi. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di poter vivere ancora qualche momento di libertà con la persona che amate. Nel lavoro fate attenzione alle scelte che prenderete. Con Mercurio in quadratura, alcune di esse potrebbero rivelarsi errate. Voto - 7️⃣

Gemelli: il pianeta Marte sarà dalla vostra parte ancora per un po’ secondo l'Oroscopo. Avrete un mucchio di energie da investire, portando avanti i vostri progetti con grande precisione.

Sul fronte sentimentale Venere sarà ancora in quadratura. Single oppure no, non sarete sempre del giusto umore per regalare un'emozione in più alla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo coinvolgente in amore grazie a questo cielo equilibrato, che vedrà la Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per dare un tocco più romantico al rapporto con la vostra fiamma.

Nel lavoro dovrete essere più chiari in quel che fate. Idee e buona volontà non vi mancheranno, ma dovrete dimostrare di sapere cosa state facendo. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà estremamente sereno per voi, ciò nonostante la vostra relazione non sarà così complicata da vivere.

In campo professionale farete di tutto per poter ambire più in alto con i vostri progetti, ma non potrete pretendere di avere tutto e subito. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vedrà una bella Luna e una bella Venere in buon aspetto durante questo periodo. La vostra vita amorosa sarà florida di emozioni. Preparatevi a dare il meglio di voi per la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete un po’ troppo stressati in questo periodo. Avrete bisogno di prendervi qualche momento per voi per riflettere su come sbloccare questa situazione. Voto - 7️⃣

Bilancia: cercherete di badare al sodo in questa giornata di domenica, assumendo un atteggiamento piuttosto pragmatico. In amore, single oppure no, penserete molto a cosa potete fare per rendere felice la persona che amate.

In campo professionale sarete sulla strada giusta per raggiungere buoni obiettivi, dovrete soltanto capire come arrivarci. Voto - 9️⃣

Scorpione: qualche momento d'incertezza in amore non mancherà durante questa domenica di agosto. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in opposizione dal segno del Toro, non sempre i vostri sentimenti saranno così chiari. In campo professionale state preparando il terreno in vista di interessanti progetti futuri, ma non dovrete avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete bisogno di migliorare il vostro modo di approcciarvi in campo professionale. In questa giornata il pianeta Mercurio sarà favorevole, ma con Marte e Giove negativi dovrete ancora pedalare prima di poter raggiungere i vostri traguardi.

In amore non ci sarà una splendida intesa con il partner. Sarà necessario cercare di capire cosa non funziona nel vostro rapporto affinché possiate tornare a viverlo al meglio. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in buon aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, che si rivelerà estremamente appagante. In campo professionale sarete ancora un po’ distratti dalle vacanze. Cercate di rimettere la testa a posto e di ripartire con nuove idee. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di domenica che vedrà un po’ d'instabilità in campo sentimentale a causa della Luna in quadratura.

Single oppure no, avrete bisogno di un po’ di tempo per capire come sbloccare questa situazione. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, ma con Mercurio in quadratura potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vedrà la Luna in buon aspetto in questo periodo. Di contro, il pianeta Venere sarà ancora in opposizione. Single oppure no, dovrete avere pazienza e comprensione per poter vivere una relazione appagante. Nel lavoro attenzione a non correre troppo con i vostri progetti. Marte e Giove in quadratura potrebbero indurvi in errore. Voto - 7️⃣