L'oroscopo di giovedì 22 agosto vedrà un po’ di confusione nella vita amorosa dei nativi Acquario, che dovranno vedersela con la Luna in opposizione, mentre il Leone sarà in grado di prendere le giuste decisioni in autonomia. Il Sagittario sarà molto prudente nel campo professionale

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 22 agosto segno per segno

Ariete: vi sentirete davvero bene in questa giornata di giovedì, spinti dalla voglia di fare della Luna in congiunzione. Single oppure no, troverete sicuramente il giusto pretesto per poter trascorrere piacevoli momenti insieme alla persona che amate.

In campo lavorativo vi darete da fare, ma senza stressarvi troppo per il momento. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in lieve calo a partire da questo giovedì di agosto. Il rapporto con il partner non sarà così romantico considerato la Luna in quadratura. Avrete bisogno di rimettere a posto alcune cose che non funzionano bene tra voi. In campo professionale fate molta attenzione alle decisioni che prenderete, perché non tutte potrebbero rivelarsi corrette. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna dalla vostra parte secondo l'Oroscopo. Con il partner sarete più comprensivi, ciò nonostante i problemi tra di voi non si risolveranno da soli. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività sarà ottima, da essere in anticipo sulla vostra tabella di marcia.

Voto - 7️⃣

Cancro: il vostro romanticismo sarà molto apprezzato dal partner durante questa giornata di giovedì. Venere terrà attivo il vostro rapporto, regalandovi momenti di empatia e comprensione, oltre che d'amore. Nel lavoro, interagire con le persone potrebbe essere di grande aiuto per fare passi avanti con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo renderà più movimentata questa giornata di giovedì dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, potrebbero essere interessanti occasioni romantiche che vi faranno sentire vicini alla vostra fiamma. Nel lavoro dimostrerete di essere capaci di ragionare con la vostra testa, e gestire le vostre mansioni in autonomia.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì valida per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete uniti al partner in questo periodo, grazie a una splendida Venere che creerà continuamente occasioni romantiche alla quale non potrete rinunciare. In campo professionale i vostri progetti faticano ad andare avanti a causa di Marte e Giove in quadratura, ciò nonostante non vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna dalla vostra parte, che accenderà il rapporto con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro farete importanti passi avanti, e vi sentirete pronti a prendere in carico progetti più ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Scorpione: periodo sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si troverà in quadratura nel prossimo periodo, e potrebbe causare piccoli disagi da risolvere con la persona che amate. In ambito lavorativo lentamente i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato discreti. Voto - 6️⃣

Sagittario: cercherete di essere molto prudenti per quanto riguarda il lavoro in questo periodo. Con Marte e Giove in opposizione, non sarete sempre così abili nel portare a termine le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore la Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura le faccende da sistemare saranno molte. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale piacevole in ambito amoroso durante questo giovedì.

Con il sostegno di Venere, la vostra relazione di coppia si rivelerà molto interessante, soprattutto per le giovani coppie. In campo professionale vi darete da fare, dimostrando grande interesse in quel che fate, con risultati tutto sommato appaganti. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in opposizione dal segno del Leone potrebbe mandarvi in confusione in questo periodo, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, non sarete sempre così amichevoli. Nel lavoro Marte e Giove vi spingeranno a dare tutto per i vostri progetti, pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un giovedì poco entusiasmante in amore considerato Venere in opposizione. La Luna non sarà più dalla vostra parte, e avrete ancora un po’ di cose da sistemare con il partner. In campo professionale valutate bene l'andamento dei vostri progetti, perché non sempre potreste fare le scelte giuste. Voto - 6️⃣