L'oroscopo di giovedì 8 agosto vedrà una Bilancia più entusiasta in campo sentimentale, aiutata dalla Luna in congiunzione, mentre l'Ariete potrebbe sentirsi bloccato da questo cielo un po’ più cupo. I Gemelli ritroveranno momentaneamente ottimismo in amore, mentre il Capricorno si dimostrerà più determinato, nonostante tutto.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 8 agosto segno per segno

Ariete: il vostro giovedì potrebbe rivelarsi un po’ turbolento per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna in opposizione dal segno della Bilancia, che potrebbe farvi sentire come bloccati in amore.

Single oppure no, infatti, non sempre sarete capaci di dire o fare la cosa giusta. In ambito lavorativo la vostra produttività sarà molto buona, anche in questo periodo meno impegnativo del solito. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno i sentimenti al primo posto nel prossimo periodo. Venere in trigono dal segno della Vergine riempirà d'entusiasmo il vostro rapporto con il partner, ma per una relazione sana, prendete il vostro rapporto un passo alla volta. In ambito lavorativo Mercurio porterà sicurezza in voi, utile per gestire in maniera decisa e produttiva le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi permetterà di ritrovare un certo ottimismo nella vostra vita sentimentale, anche se solo momentaneamente.

Con Venere in quadratura infatti, non potrete avere grandi pretese per il vostro rapporto, che sta attraversando momenti d'incertezza. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con impegno ed energia. Marte e Giove favorevoli vi metteranno nelle giuste condizioni per gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale altalenante in questa giornata di giovedì.

La Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe mettervi a disagio con il partner, e farvi dire o fare qualcosa che non credete davvero. Nel lavoro alcuni progetti ambiziosi richiederanno pazienza. Attenzione a non farvi prendere dalla fretta. Voto - 7️⃣

Leone: periodo in rialzo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi darà una mano dal segno della Bilancia, e vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro evitate di pianificare tutto all'ultimo minuto. Improvvisare potrebbe soltanto mettervi nei guai. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. Il pianeta dell'amore favorirà l'armonia di coppia, riempiendo la vostra vita di momenti indimenticabili. Nel lavoro non sempre avrete la risposta giusta ai vostri progetti. Mercurio sarà favorevole, ma con Marte e Giove in quadratura dovrete fare attenzione a ogni possibile imprevisto. Voto - 7️⃣

Scorpione coccolato

Bilancia: dimostrerete un certo entusiasmo in campo sentimentale in questa giornata. Metterete le persone a voi più care al primo posto, godendo di una vita sociale e sentimentale interessante.

Per quanto riguarda il lavoro vi applicherete molto in questo periodo, preparando il terreno verso nuovi futuri progetti. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarete adorati e coccolati dal partner in questo periodo. Con Venere in sestile dal segno della Vergine vi sentirete molto bene insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo state procedendo sulla strada giusta. Non rinuncerete ai vostri sogni, ma non dovrete nemmeno correre troppo. Voto - 8️⃣

Sagittario: continuano le divergenze tra voi e il partner anche in questa giornata di giovedì. Fortunatamente però, l'astro argenteo sarà dalla vostra parte, ma in ogni caso, dovrete faticare ancora tanto per riuscire a godere di una relazione migliore.

In ambito lavorativo avrete delle idee diverse rispetto ai colleghi, e imporsi potrebbe non essere una scelta proficua. Voto - 6️⃣

Capricorno: vi dimostrerete più determinati in questo periodo secondo l'Oroscopo, nonostante tutte le difficoltà. La vostra attitudine, mescolata a un po’ di testardaggine, potrebbe essere la ricetta vincente per raggiungere il successo che meritate. In ambito amoroso Venere sarà favorevole, ma attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe scatenare piccole incomprensioni. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di giovedì interessante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in trigono vi metterà a vostro agio con il partner, spingendovi a fare qualcosa in più per il vostro rapporto.

In ambito professionale concedetevi piccoli momenti di pausa, considerato anche il periodo. Anche in questo periodo meno produttivo, riuscirete comunque a rendere proficue le vostre giornate. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale poco appagante in questo periodo, complice un cielo cupo nei vostri confronti. Avrete bisogno di ritrovare fiducia nel vostro rapporto, venendo incontro alle esigenze della persona che amate. Sul fronte professionale dovrete più ragionevoli nei vostri progetti, e capire quale possa essere la strada migliore per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣