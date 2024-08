L'oroscopo della giornata di martedì 27 agosto vedrà un Sagittario particolarmente prudente in campo sentimentale, aiutato da Mercurio in trigono, mentre un po’ di sfortuna in amore potrebbe colpire in nativi Vergine. Il Cancro farà buoni progressi al lavoro, mentre l'Acquario dovrà fare le giuste valutazioni per i propri progetti.

Previsioni oroscopo martedì 27 agosto 2024 segno per segno

Ariete: questo martedì sarà tutto sommato discreto per voi nativi del segno. La Luna vi guarderà benefica dal segno dei Gemelli, ciò nonostante non potrete pretendere di avere grandi pretese con il partner in questo periodo.

In ambito lavorativo sarà importante attirare l'attenzione di chi può veramente darvi una spinta con i vostri progetti, dimostrando tutto il vostro potenziale. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale piacevole anche in questa giornata di martedì. Venere in trigono dal segno della Vergine vi spingerà a mettere in mostra le vostre emozioni e a godere di una relazione più coinvolgente. In campo professionale attenzione a non essere avventati in quel che fate, considerato Mercurio in quadratura dal segno del Leone. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali altalenanti durante questo martedì di agosto. Anche se la Luna sarà favorevole, la vostra relazione con il partner non sarà sempre così affiatata. In ambito lavorativo la creatività sarà molto importante in questo periodo, e voi ne avrete a sufficienza.

Voto - 7️⃣

Cancro: riuscirete a fare buoni progressi in campo professionale. Ci terrete molto ai vostri progetti, dimostrando quanto impegno ci metterete in quel che fate. Sul fronte sentimentale Venere in sestile porterà equilibrio e buone emozioni tra voi e il partner. Se siete single, imparerete ad apprezzare maggiormente quei rapporti che vi hanno dato tanto.

Voto - 8️⃣

Leone: il vostro magnetismo non passerà inosservato grazie alla Luna in buon aspetto. Anche Venere vi darà un po’ di fascino e vi regalerà momenti pieni di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, vi aprirete a nuovi progetti professionali che, se ben gestiti, potrebbero darvi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di martedì un po’ sfortunata per quanto riguarda i sentimenti.

Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, non sempre riuscirete a essere così affiatati. Sul fronte lavorativo dovrete essere più preparati di così. Con questo cielo faticherete molto a trovare soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà più una giornata di routine per voi, secondo l'oroscopo, ma sarà una routine che vi piacerà parecchio, soprattutto considerato questo cielo sereno. In amore, non mancheranno bei momenti con il partner, che vi lasceranno carichi di emozioni come la prima volta. Nel lavoro, sarete soddisfatti di quanto siete riusciti a ottenere, e ancora avrete tanto di cui essere soddisfatti. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale ottima in campo sentimentale per voi nativi del segno.

Affronterete la giornata in modo attivo e romantico, coinvolgendo il partner nelle vostre avventure. Nel lavoro vi preparerete per nuove opportunità, che potrebbero darvi belle soddisfazioni nel prossimo periodo. Voto - 8️⃣

Sagittario: cercate di essere prudenti in quel che fate durante questa giornata di martedì. Anche se Mercurio sarà favorevole, in campo professionale non sarete ancora pronti a camminare con le vostre gambe. In amore vi trascinerete ancora la Luna e Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, le vostre strategie d'amore non funzioneranno bene. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale intrigante per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in trigono terrà attivo il vostro rapporto con il partner, stimolando la vostra creatività per poter godere di momenti stuzzicanti.

In ambito professionale valuterete bene le proposte che avrete di fronte. Alcune di esse potrebbero rivelarsi molto interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: il lavoro non vi darà tregua in questo periodo, ciò nonostante le possibilità di successo che potrete raggiungere non andranno sottovalutate. Sul fronte amoroso la Luna vi metterà nelle giuste condizioni per entrare in sintonia con il partner. Se siete single, fare nuove conoscenze sarà stimolante per voi, ma non siate frettolosi. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che continua a rivelarsi difficile nei vostri confronti. La Luna e Venere saranno ancora negativi, impedendovi di poter vivere al meglio il vostro rapporto. Sul fronte professionale dovrete essere più sicuri delle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣