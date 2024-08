L'oroscopo di venerdì 30 agosto vedrà l'arrivo di Venere nel segno della Bilancia, che si dimostrerà più aperta e gentile nei confronti del partner, mentre i Pesci saranno più sentimentali nella relazione con la dolce metà. I Gemelli saranno nuovamente capaci di provare grandi emozioni, mentre in Capricorno potrebbe nascere un po’ di egoismo.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 30 agosto segno per segno

Ariete: configurazione astrale che diventa complicata per voi nativi del segno. Da questa giornata dovrete combattere con il pianeta Venere in opposizione, che non sempre vi metterà nelle giuste condizioni per amare al meglio il partner.

Sul fronte professionale potrete contare ancora su buone stelle come Marte e Mercurio, anche se la vostra concentrazione diminuirà un po’. Voto - 6️⃣

Toro: il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte in questo periodo, ciò nonostante la vostra relazione di coppia sarà ancora più che soddisfacente. La Luna in sestile inoltre, vi darà una mano. In campo professionale provate a esplorare nuove strade. Alcune di esse forse potrebbero darvi ciò di cui avete bisogno. Voto - 7️⃣

Gemelli: è arrivato il momento di costruire un legame più forte con la persona che amate secondo l'Oroscopo. Il pianeta Venere tornerà finalmente ad agire a vostro favore, portando un po’ di luce all'interno della vostra storia d'amore.

Nel lavoro sarete ben organizzati e pronti a tutto, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che si complica per voi nativi del segno ora che Venere si trova in quadratura dal segno della Bilancia. Fortunatamente, in questo venerdì di agosto, avrete ancora la Luna favorevole.

Cercate di preservare quanto di buono avete fatto per la vostra relazione di coppia. In campo professionale ci saranno alcuni importanti ostacoli da superare prima di poter raggiungere il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Leone: sarà una giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti per voi. Il pianeta dell'amore si troverà in sestile nel prossimo periodo, e potrebbe permettervi di dare una conclusione degna di nota a quest'estate.

Per quanto riguarda il lavoro avrete molte potenzialità, che se sfruttate bene, potrebbero portarvi lontano. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Venere non sarà più nel vostro cielo a partire da questa giornata di venerdì. Tuttavia, avrete ancora modo di godere di una splendida relazione di coppia, anche grazie alla Luna in sestile. Sul fronte professionale meriti e successi vi saranno riconosciuti, anche grazie alla vostra incredibile costanza. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete più aperti e gentili nei confronti del partner a partire da questa giornata di venerdì. Venere sarà finalmente dalla vostra parte, ciò nonostante ci saranno prima alcuni aspetti da chiarire considerato la Luna in quadratura. In campo lavorativo sarete mossi da innumerevoli idee, che accenderanno il vostro entusiasmo e voglia di fare.

Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime in questa penultima giornata di agosto. La Luna vi assisterà nella vostra relazione di coppia, mentre se siete single riuscirete a trovare il giusto pretesto per avvicinarvi alla vostra fiamma. In campo professionale avere curiosità e voglia di fare sarà un bene, ma non deve danneggiare chi collabora con voi. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà un venerdì migliore per la vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo. Venere non sarà più in cattivo aspetto, e la vostra relazione di coppia potrà lentamente guarire. Se siete single apritevi a nuove storie, ma senza mostrare tutto di voi immediatamente. In ambito lavorativo non sempre riuscirete a stabilire una buona connessione con i colleghi o con i vostri progetti, ciò nonostante non vi arrenderete.

Voto - 7️⃣

Capricorno: questo cielo si farà sempre più buio per voi nativi del segno, ora che anche Venere si trova in cattivo aspetto. Cuori solitari o meno, il vostro modo di amare non sarà così efficace, e richiederà un cambiamento da parte vostra. Cercate innanzitutto di mostrare meno egoismo. Per quanto riguarda gli affari professionali, le competenze ci saranno, ma avrete bisogno di tempo per poter raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che torna al centro dell'attenzione per voi a partire da questa giornata. Ora che Venere si trova in trigono dal segno amico della Bilancia, avrete tutti i mezzi che servono per mettere in risalto la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Marte e Giove per portare avanti i vostri progetti. Attenzione però a Mercurio in opposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: finalmente la morsa di Venere in opposizione si è conclusa, e voi dimostrerete un atteggiamento più sentimentale a partire da questa giornata di venerdì. Ci saranno alcune cose da sistemare con la persona che amate, ciò nonostante sarete lungo la strada giusta. In ambito lavorativo prendete un po’ di coraggio, e forse riuscirete a trovare la soluzione adatta ai vostri progetti. Voto - 7️⃣