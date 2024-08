L'oroscopo dell'amore per la settimana dal 19 al 25 agosto mette in risalto gli affetti e i sentimenti in generale per i segni di Fuoco e di Terra. Il Leone sognerà a occhi aperti, mentre per la Vergine ci saranno novità eccezionali. Poco entusiasmo per i Pesci.

L'oroscopo dell'amore segno per segno: l'Ariete fa un passo in avanti

1° Leone: avrete dei sogni a occhi aperti che presto si trasformeranno in realtà. L'amore vi darà il coraggio per dichiararvi ma anche per poter progettare una vita in due che possa funzionare a lungo. L'affinità alle stelle con la persona amata non si potrà misurare, mentre il rapporto con la famiglia raggiungerà uno stato di grazia invidiabile.

2° Vergine: con tante sorprese dettate dagli astri, questa settimana farà da ponte fra le vacanze e un ritorno alla normalità che sicuramente farà molto bene alla vostra storia d'amore. Sarete più placidi e preparati a una routine che però non mancherà di regalare tante novità inerenti alla vostra relazione amorosa.

3° Ariete: l'ambito di coppia promuoverà tutte quelle intenzioni che vi porteranno a vivere insieme oppure ad allargare la famiglia. Se siete single, qualcuno potrebbe costituire un potenziale partner che possa accompagnarvi nel vostro cammino nel corso della vita.

4° Toro: la settimana sarà vivace ma anche decisamente responsabile sotto il profilo sentimentale. Le emozioni si accorderanno perfettamente con le basi su cui poggerà la vostra storia.

Per alcuni di voi sarà arrivato il momento di convivere o di sposarsi. Di conseguenza, la felicità sarà dietro l'angolo.

Nuove conoscenze per l'Acquario

5° Capricorno: ritornare ad approcciarvi con la persona amata se ve ne siete allontanati significherà ricominciare completamente dal principio. Per le coppie datate invece sarà sorprendentemente semplice ritrovare l'armonia, non solo nelle questioni quotidiane, ma anche nelle situazioni passionali.

6° Bilancia: ritornerete a testa alta, anche se siete appena usciti da una relazione amorosa. Sarà tutto merito di un bel clima astrologico che vi renderà sempre più semplice dedicarvi all'approccio di nuovi amori e di nuove sensazioni. Innamorarvi di nuovo sarà estremamente possibile in questa settimana.

7° Sagittario: sarete molto più maturi riguardo all'amore, tanto che preferireste essere sinceri piuttosto che proseguire una relazione che non ha più motivo di esserci.

In alcune coppie con questo segno all'interno si concretizzerà l'idea di mettere su famiglia senza troppi grattacapi per la testa.

8° Acquario: la settimana vi regalerà delle amicizie che vi sproneranno a seguire il vostro cuore, indipendentemente da dove decide di andare. Grazie a una autostima che lentamente recupererà, soprattutto dopo una relazione, sarete disposti a conoscere persone sempre nuove e interessanti.

Gemelli nostalgico

9° Scorpione: vi sentirete molto annoiati nella vostra storia d'amore, soprattutto se non si cambia mai programma. La routine potrebbe diventare abbastanza pesante, ma ravvivare la passione sarà un compito molto difficile in questo momento. Poco interesse dei single riguardo la sfera amorosa.

10° Gemelli: guardare oltre l'amore e le emozioni potrebbe regalarvi altrettante soddisfazioni. Però nel corso della settimana non sarà raro guardare al passato e provare un forte senso di nostalgia. In famiglia non avrete la comprensione che cercate, dovreste cercarla dentro di voi.

11° Cancro: con le emozioni non avrete un buon rapporto, specialmente se si presenteranno turbolente. Dedicarvi ad altro sarà un metodo efficace per infischiarvene di chi vorrebbe farvi credere di non essere completi da soli.

12° Pesci: questo periodo potreste non avere molto a che fare con la sfera amorosa. Imbattervi nel partner oppure in una amicizia potrebbe farvi un effetto alquanto apatico o, in altri termini, non avere alcuna efficacia sulla vostra voglia di solitudine.