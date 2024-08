L'oroscopo della giornata di lunedì 12 agosto prevede una Vergine più audace e coraggiosa, intenta a superare le proprie difficoltà soprattutto in campo professionale, mentre i Pesci cercheranno di essere più comprensivi. Nessuno potrà fermare i Cancro, forti di un cielo meraviglioso, mentre i Leone non dovranno essere precipitosi con i sentimenti.

Previsioni oroscopo lunedì 12 agosto 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale non particolarmente brillante, ma comunque discreta. Il rapporto con il partner forse non sarà estremamente affiatato, ciò nonostante riuscirete a trovare il pretesto per sentirvi un po’ più vicini.

Nel lavoro cercherete di mettere in pratica le vostre competenze, ma attenzione a non avere troppe pretese. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un inizio di settimana eccezionale considerata la Luna in opposizione. Il pianeta Venere vi darà una mano, ciò nonostante non basate la vostra relazione soltanto sui sentimenti. In campo professionale sarete ancora sul pezzo, capaci di poter dire la vostra, anche se questo cielo sarà poco influente. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni che vedono un cielo complicato. Non sarà facile costruire una buona intesa di coppia, quando stelle come Venere saranno contro di voi. In ambito lavorativo riuscirete a gestire i vostri progetti secondo il vostro stile, grazie al sostegno di Marte e Giove.

Voto - 7️⃣

Cancro: nessuno potrà fermarvi in questa giornata, visto il cielo così favorevole. In amore ci penseranno la Luna e Venere a rendervi romantici e attivi. Riuscirete a fare leva nel cuore della persona che amate. In ambito professionale i vostri progetti stanno prendendo forma, e vi sentirete incentivati a dare di più.

Voto - 9️⃣

Leone: far affiorare buoni sentimenti, con la Luna in cattivo aspetto, non sarà così facile. Attenzione a non essere precipitosi nei confronti del partner o della vostra fiamma se siete single, perché potrebbero soltanto esserci spiacevoli incomprensioni. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuovi stimoli per i vostri progetti, nuove idee che possano in qualche modo portare a risultati migliori.

Voto - 6️⃣

Vergine: dimostrerete maggiore audacia e coraggio, soprattutto in campo professionale. Sarete intenzionati a superare i vostri ostacoli con grande impegno, nel tentativo di poter ottenere di più. In amore, il rapporto con il partner sarà alimentato dalla Luna e da Venere. Sarete sempre pronti a regalare un’emozione in più alla persona che amate. Voto - 9️⃣

Bilancia: ottima giornata per quanto riguarda il lavoro. Non sarà di certo il caldo e la voglia di vacanze a fermarvi, non quando sarete vicini a obiettivi ambizioni e sarete sostenuti da Marte e Giove. Avrete comunque tempo da dedicare alla persona che amate. Anche se queste stelle saranno poco influenti, godrete comunque di un rapporto abbastanza piacevole.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale appagante. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni grazie alla Luna in congiunzione. Venere in sestile inoltre vi spingerà a mostrare le vostre emozioni più pure. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, ma attenzione a non strafare. Voto - 8️⃣

Sagittario: non godrete di grandi risorse in campo professionale. Marte e Giove vi metteranno alle strette, e sarà necessario trovare soluzioni alternative per poter risalire la china. Anche sul fronte amoroso dovrete avere maggiore pazienza e comprensione. Con Venere in quadratura, i vostri sentimenti non saranno così chiari. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale dolce per quanto riguarda i sentimenti.

Con la Luna e Venere in buon aspetto sarete comprensivi e attenti ai bisogni del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio v'indicherà la strada verso il successo, grazie ad alcune idee molto interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo poco luminoso sul fronte sentimentale. Con il partner ci sarà la Luna di mezzo, che potrebbe portare a piccole incomprensioni da risolvere. In ambito professionale sarete aiutati da Marte e Giove. I vostri progetti andranno avanti, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata che vede la Luna dalla vostra parte. Sarete più comprensivi nei confronti del partner, ma per una relazione solida dovrete attendere ancora un po’. Per quanto riguarda il lavoro farete a pugni con alcuni progetti che purtroppo non funzionano come previsto. Voto - 6️⃣