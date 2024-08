L'oroscopo amoroso e lavorativo per la settimana 19-25 agosto annuncia che molti nati dell’Ariete diranno basta alla solita routine quotidiana, mentre i nati in Toro raccoglieranno soddisfazioni dalle proprie attività. Per i single appartenenti al segno dei Gemelli, le stelle avranno in mente di combinare qualche incontro romantico. Infine, per i nati in Scorpione che vivono in coppia, sarà una settimana all’insegna dell’euforia. Di seguito approfondiamo le previsioni dettagliate per tutte e i punteggi di ogni segno zodiacale.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 19 a domenica 25 agosto sull'amore e sul lavoro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Rifiuterete di farvi sopraffare dalla routine. Anzi, saprete aggiungere un tocco di fantasia alla vostra vita di coppia e riuscirete a mantenere vivo l'interesse e il desiderio del vostro partner. Lui o lei avrà tutto l'interesse ad assicurarsi che siate coccoloni, dato che le vostre richieste saranno così grandi nel campo dell’amore. Se siete single, sarete molto richiesti e sfrutterete al massimo la vostra libertà. Tuttavia, cercate di mantenere il sangue freddo. Se vi lasciate accecare dalla passione, fate attenzione alla disillusione! Sostenuti da Plutone sul fronte professionale, sarete più sicuri di voi stessi, più fiduciosi e affronterete le difficoltà con maggiore determinazione.

Risultato: la vostra carriera dovrebbe decollare. Voto: 8

Toro – Sarà calma piatta per quanto riguarda la vostra vita di coppia: i pianeti non avranno assolutamente nulla a che fare con la vostra vita sentimentale. Tuttavia, Venere in buon aspetto creerà un clima di tenerezza e complicità nelle coppie. Single, farete di tutto per trovare il vostro partner amoroso ideale, ciò diventerà un' ossessione, ma siate perspicaci e non lasciatevi sedurre dalle apparenze, altrimenti prenderete tante batoste.

Questa settimana, sotto l'egida di Mercurio, favorirà i viaggi di lavoro. Tutti i lavoratori di questo segno trarranno grande soddisfazione dalla loro attività. Voto: 7

Gemelli – Con questa configurazione lunare, non dovreste aspettarvi grandi problemi o eventi eccezionali nella vostra vita di coppia. La vita coniugale si svolgerà come al solito, ma nel complesso sarà piacevole.

Se siete single, è probabile che vi venga presentata una persona che conquisterà immediatamente il vostro cuore. Questo vi porterà tanta felicità. In ogni caso, l'amore arriverà in questa settimana e non avrete nulla di cui lamentarvi. Urano, in particolare, farà sentire il suo impatto nel campo lavorativo. Questo pianeta potrebbe portare dei cambiamenti nel vostro ambiente di lavoro, nell'organizzazione o addirittura nel progetto. Ma non preoccupatevi: i cambiamenti che apporterete saranno molto positivi. Quindi, anche se all'inizio sarete colti di sorpresa, non perdete la fiducia. Voto: 7,5

Cancro – Venere vi offrirà protezione sul fronte amoroso e sentimentale. Poiché Venere è la dea dell'amore, tutte le probabilità sono a vostro favore.

Felicità alle stelle, se siete sposati. Ma questo impatto astrologico sarà particolarmente benefico per i single del segno. Venere potrebbe regalarvi un incontro emozionante che, in alcuni casi, potrebbe portare a una relazione importante. In campo lavorativo, l’aspetto fortunato di Saturno vi darà grandi intuizioni. Approfittatene per esaminare efficacemente la reale posta in gioco nei vostri vari progetti, il che vi aiuterà a realizzare le vostre aspirazioni con più facilità e sicurezza. Voto: 8,5

La situazione amorosa e lavorativo durante la settimana 19-25 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'influsso di Venere nel settore della coppia renderà più luminosa questa settimana. Sensuali e affascinanti, sarete in grado di suscitare l'ardore del vostro partner.

Se il vostro cuore è libero, vi aspetta un incontro sorprendente. Tuttavia, alcuni nativi della prima decade dovrebbero aspettarsi discussioni inutili che potrebbero creare una spaccatura nel rapporto. Al lavoro, non scambiate un contrattempo temporaneo per una sconfitta definitiva. Probabilmente il vostro piano d'azione era mal concepito o aveva un piccolo difetto di cui non vi rendevate conto; cambiatelo o modificatelo, senza inutili sbalzi d'umore. Se riuscite a mantenere il coraggio, scoprirete che ‘Il fallimento è la base del successo’ (Lao Tzu). Voto: 8

Vergine – Questa posizione di Saturno potrebbe favorire la stabilità e la fedeltà in amore. Tuttavia, poiché alcune stelle sono in aspetto negativo, è probabile che le coppie che non vanno d'accordo vedano peggiorare le loro difficoltà.

Per le altre, invece, la settimana sarà facilmente gestibile. Grazie al sostegno di Venere, un certo numero di single avrà addirittura la possibilità di incontrare una persona molto interessante. Nel vostro ambiente di lavoro dovrete essere molto cauti e ridurre al minimo il vostro coinvolgimento in conflitti interni o in discussioni politiche e sindacali. Mantenete un profilo molto basso. Voto: 7

Bilancia – Se siete single, il vostro giudizio in materia di amore sarà offuscato dall'azione insidiosa del pianeta Plutone. Sarete inclini a fare l'amore in modo indiscriminato. Questo potrebbe mettervi in un mare di guai. Cercate di essere più lucidi e cauti. Urano avrà un'influenza piuttosto negativa sul vostro matrimonio.

Potrebbe creare, per alcuni nativi, un'atmosfera confusa, sia a causa di una certa mancanza di fortuna, sia a causa di un comportamento un po' troppo disinvolto di uno dei due partner. Il successo professionale sarà alla vostra portata e potreste avere un caso di ‘manie di grandezza’ durante la settimana. Se siete tentati di intraprendere un percorso politico, questo è il momento di buttarvi nell'arena. Siate fiduciosi: beneficerete di meravigliosi aspetti planetari. Voto: 7

Scorpione – Euforia nel settore dedicato alle coppie. Grazie all'influenza combinata di Giove e Venere, potrete godere di momenti speciali con la vostra anima gemella. Anche Marte sarà in ottimo aspetto. Oltre a rafforzare il legame di complicità con il partner della vostra vita, lo porterete nel paradiso del piacere.

Se siete single, sarete dei veri rubacuori, ma sarete anche pronti a sacrificare la vostra libertà per gli occhi belli di una persona seducente. Sul fronte lavorativo, la vostra testa sarà piena di progetti di ogni tipo, uno più eccitante dell'altro. Ma non vi fermerete qui: lavorerete sodo per realizzarli. Tuttavia, c'è un'ombra all'orizzonte: vi sentirete più a vostro agio nell’ambiente di lavoro che a casa vostra, e l'armonia familiare potrebbe risentirne. Voto: 7,5

Astrologia per la penultima settimana di agosto, amore e lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sul fronte sentimentale, un po' di nostalgia colpirà i meno giovani, che potrebbero sognare una vita diversa. Per gli altri, la vita matrimoniale sarà priva di problemi, a patto che il partner sia tollerante e concentrato sul futuro e sulle sue potenzialità.

I single dovrebbero incontrare nuove persone nel corso della settimana e vivere avventure abbastanza intense, anche se non necessariamente durature. Anche se le vostre attuali condizioni di lavoro sono tutt'altro che soddisfacenti, non rinunciate al progetto per un ostacolo. Presto vi morderete le dita! Dimenticate quindi la vostra intransigenza e siate pronti a fare concessioni. Sarà difficile per voi, ma dovrete comunque far valere le vostre ragioni. Voto: 6,5

Capricorno – Single, Marte vi darà tanta energia che vi permetterà di affrontare le imprese d'amore. Sarete capaci di vere e proprie performance. Solo quelli della terza decade saranno un po' fiacchi, ma presto tutto funzionerà a meraviglia.

Se avete una relazione d’amore, Giove, il pianeta più benefico del sistema solare, vi fornirà una solida protezione. Vi aspetta una settimana serena all'insegna della tenerezza e della sensualità. Sul lavoro, i buoni influssi di Giove vi aiuteranno a superare le difficoltà e troverete la parola giusta al momento giusto. Potreste ricevere proposte molto interessanti. Fidatevi del vostro intuito. Voto: 7,5

Acquario – Anche se vi trovate di nuovo davanti a una situazione coniugale difficile, riuscirete a trovare una soluzione, grazie anche all'aiuto del pianeta Saturno. È possibile che il rapporto con la persona amata sia molto importunato. Se siete single, le condizioni sono mature per una svolta decisiva e felice nella vostra vita sentimentale.

Avrete il coraggio di dichiarare il vostro amore, oppure non dovrete aspettare con impazienza quella dolce confessione. Sotto l'influenza di Urano, la vostra carriera potrebbe prendere una nuova e più promettente piega. Ma non lasciatevi cullare da offerte allettanti. Consultate degli specialisti e firmate solo se siete certi di non commettere un errore. Voto: 7,5

Pesci – Questo splendido aspetto di Venere vi permetterà di risolvere in modo soddisfacente alcuni problemi importanti che hanno turbato la vostra vita di coppia. Se dimostrerete pazienza e dolcezza, ve la caverete con poco. Single, vi sentirete come se fosse sotto un incantesimo. Le vostre emozioni e i vostri pensieri potrebbero cambiare completamente.

Una storia d'amore è destinata a sbocciare e sarete oggetto di bellissime attenzioni. Approfittate di questi momenti speciali. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, l'Oroscopo consiglia di sfruttare al massimo la vostra esperienza rispettando le regole imposte nel vostro ambiente di lavoro. Un cambiamento radicale non è consigliabile in questo momento. Usate la vostra psicologia e il vostro tatto. Voto: 8