L'oroscopo di martedì 3 settembre annuncia un Toro più motivato dal punto di vista sentimentale, capace di dare una scossa alla propria relazione di coppia, mentre i nativi Ariete dovranno avere pazienza in amore. Il Leone godrà di un cielo equilibrato, mentre l'Acquario riuscirà a essere molto creativo.

Previsioni dell'oroscopo di martedì 3 settembre segno per segno

Ariete: giornata di martedì all'insegna di Venere in opposizione per voi nativi del segno. Riuscire a godere di una relazione di coppia affiatata non sarà così semplice. Avrete infatti alcune questioni da risolvere che richiederanno tempo, ma soprattutto pazienza.

Riguardo il lavoro, se avrete la costanza e la determinazione giusta, sarà possibile centrare interessanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna in trigono dal segno della Vergine vi terrà parecchio motivati in questa giornata di martedì. Sarete capaci di dare una scossa alla vostra vita amorosa, e costruire un legame più intimo con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio porterà fastidiosi imprevisti, ciò nonostante, avrete buone capacità per poterli superare. Voto - 8️⃣

Gemelli: tra voi e il partner continuerà a esserci ancora qualche incertezza a causa della Luna in quadratura. Di contro, avrete Venere dalla vostra parte per cercare di mettere a tacere ogni possibile crisi con la vostra fiamma.

In campo lavorativo sarete sempre nelle condizioni migliori per esprimere le vostre abilità e mettere insieme interessanti progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Vergine vi darà una mano durante questa giornata di martedì. La vostra relazione di coppia al momento naviga a vista, e potrebbe esserci il rischio di qualche discussione di volta in volta.

Sul fronte professionale alcuni imprevisti potrebbero portare a ritardi nei vostri progetti, o addirittura potreste cambiare totalmente approccio. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale equilibrata secondo l'Oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che se ben gestita, potrebbe portare a momenti davvero interessanti.

Sul fronte professionale le ambizioni saranno molte, ma alcune di esse richiederanno tempo e soprattutto pazienza. Voto - 8️⃣

Vergine: una bella Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di dare ancora a splendidi momenti insieme alla persona che amate. Soprattutto voi cuori solitari, avrete ancora interessanti occasioni per concludere al meglio la vostra estate. In campo professionale Mercurio sarà favorevole, ma con Marte e Giove in quadratura, non sempre avrete le idee o le risorse necessarie per gestire a modo vostro il da farsi. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che continuerà a darvi soddisfazioni anche in questo martedì di settembre grazie a Venere. Manterrete alta la fiamma della passione, reinventandovi e dimostrandovi sempre romantici e disponibili.

Nel lavoro prenderete le vostre decisioni con criterio, senza mai avere ambizioni fuori portata. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di martedì piacevole in campo amoroso per voi nativi del segno. Una bella Luna in sestile porterà buoni sentimenti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro ci saranno alcuni spiacevoli imprevisti a causa di Mercurio, ma riuscirete a cavarvela se metterete in mostra il vostro talento. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà ancora la Luna in quadratura a mettere in discussione il vostro rapporto. State vivendo una fase di assestamento, che richiederà ancora un po’ di tempo prima di potervi lasciare andare alle emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro sfruttate la creatività che vi darà Mercurio per gestire in maniera efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: cercherete di avere maggiore fiducia verso la vostra relazione di coppia grazie alla Luna in quadratura. Di contro, il pianeta Venere sarà in cattivo aspetto, di conseguenza, non aspettatevi momenti esclusivamente romantici tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri affari, ma attenzione a non avere pretese troppo elevate. Voto - 7️⃣

Acquario: dimostrerete di avere una grande motivazione e creatività in questo periodo. Anche se Mercurio sarà ancora in opposizione, con Marte e Giove favorevoli, avrete i mezzi di cui avrete bisogno per portare al successo le vostre mansioni.

In amore ci penserà il pianeta Venere a darvi un buon motivo per condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: questo cielo non sarà ancora così sereno nei vostri confronti. Sul fronte amoroso dovrete far fronte a questa Luna in quadratura, che a volte potrebbe portare a qualche discussione con il partner. Nel lavoro avrete bisogno di caricarvi di idee che possano funzionare davvero, e che possano darvi maggiori garanzie. Voto - 6️⃣