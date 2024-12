L'oroscopo della settimana, dal 9 al 15 dicembre, vede un Sagittario particolarmente intraprendente, intenzionato a concludere bene l'anno, mentre il Toro mostra una certa simpatia in amore. La Vergine dimostrerà dolcezza nei confronti del partner, mentre il Cancro dovrà rispettare i desideri della persona che ama.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana di dicembre vi metterà a vostro agio secondo l'Oroscopo, avviandovi verso delle feste natalizie serene. Venere in sestile porterà benefici all'interno del vostro rapporto, ma anche voi single troverete sintonia in una persona in particolare.

Sul posto di lavoro Mercurio sarà ancora vostro alleato, e con Giove in sestile avrete anche un po’ di fortuna nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: bellezza e simpatia non saranno il vostro forte in questo periodo a causa della presenza negativa di Venere in Acquario. Dovrete vivere il vostro rapporto in modo differente affinché possa esserci una sintonia migliore con la persona che amate. In campo professionale servirà pazienza e studio approfondito nei vostri progetti per evitare di commettere errori e gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: buona configurazione astrale e positiva in campo amoroso per voi nativi del segno in ambito sentimentale. Ritroverete una maggiore sintonia con la persona che amate, apprezzando i suoi gesti nei vostri confronti.

Nel lavoro avrete Marte in buon aspetto, ma con Mercurio in opposizione faticherete molto a trovare idee efficaci per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà necessario rispettare i desideri della persona che amate in questa settimana di dicembre. Avrete bisogno di vivere una relazione di coppia equilibrata, che possa darvi buone emozioni e uno stile di vita più agiato.

Sul fronte lavorativo, dovrete affrontare alcuni ostacoli, ma sarete nelle condizioni di potercela fare. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. Sentirete il peso delle responsabilità all'interno della vostra relazione di coppia, faticando molto a stare dietro tutti i vostri impegni.

Anche nel lavoro non state ottenendo i risultati sperati a causa di questo periodo. Snellire il vostro carico di lavoro potrebbe aiutarvi. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà una settimana di dolcezza in ambito amoroso grazie a l'influsso planetario di questa settimana. La Luna in particolare porterà sollievo e benessere alla vostra relazione di coppia, specie tra giovedì e venerdì. Nel lavoro prendete le vostre iniziative con la dovuta calma, riflettendo bene su ogni dettaglio che possa fare la differenza. Voto - 8️⃣

Bilancia: periodo gratificante in amore grazie a Venere in buon aspetto. Attenzione però alla Luna che potrebbe causare qualche disagio, specie tra giovedì e venerdì. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza difficoltà, grazie al sostegno di Marte e Mercurio in sestile, oltre che di Giove in trigono.

Voto - 8️⃣

Scorpione: una serie di opposizioni planetarie potrebbe rallentarvi in ambito amoroso in questa parte di dicembre. Con Venere in quadratura non sarà facile entrare in empatia con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito professionale vi sentirete un po’ stanchi, ciò nonostante sarete capaci di fare buoni passi avanti nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: la vostra intraprendenza vi porterà lontano in questo periodo secondo l'oroscopo. La posizione favorevole di Marte e Mercurio renderà più semplice lo sviluppo dei vostri progetti, aumentando le vostre ambizioni. In amore Venere in sestile arricchirà la vostra relazione di coppia con buone sensazioni ed emozioni.

Se siete single vi piacerà conoscere e approfondire nuovi legami. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. Sarà una settimana di piacevoli emozioni per la vostra relazione di coppia, ricca di momenti di piacere che fortificheranno il vostro legame. Nel lavoro tutto procederà senza particolari imprevisti, aumentando il vostro entusiasmo e la vostra ambizione. Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in congiunzione con il vostro segno porterà momenti di passione e romanticismo tra voi e il partner. Anche la Luna vi darà una mano, ma attenzione tra le giornate di giovedì e venerdì, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Nel lavoro sarete mossi da Mercurio in sestile, che porterà buone idee per i vostri progetti.

Attenzione però a Marte in opposizione, che potrebbe stancarvi un po’. Voto - 8️⃣

Pesci: il lavoro sarà una vera e propria fatica in questo periodo. Tra i tanti impegni da svolgere e qualche imprevisto di troppo, non sarà affatto semplice trovare la quadra nei vostri progetti. In amore la Luna sarà splendida nei vostri confronti, portando momenti di maturità e passione tra voi e il partner. Voto - 7️⃣