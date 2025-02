L'oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio si presenta molto intenso e avvincente. Con un quadro astrale rilevante, sarà impossibile annoiarsi. Al primo posto della classifica della settimana ci sono i Pesci, la cui situazione si sblocca dopo un periodo negativo. Male, invece, il Sagittario, che farà i conti con delle questioni domestiche.

Classifica e oroscopo settimanale 17-23 febbraio: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Sagittario - L'Oroscopo della settimana dice che una questione domestica attirerà la vostra attenzione. Un evento particolare vi lascerà senza parole.

Chi cerca l’amore, anche online, dovrebbe mettersi in gioco di persona. Uscite, frequentate nuovi ambienti e ampliate la vostra rete sociale. Fate attenzione alle spese, potreste ricevere una multa o una bolletta elevata. Entro l’estate incontrerete una persona speciale, ma senza forzare le cose. Lunedì cercherete di iniziare una dieta, ma le tentazioni saranno molte. Chi convive o è sposato dovrà fare visita a una persona cara. I figli potrebbero essere capricciosi, mettendo a dura prova la vostra pazienza.

1️⃣1️⃣- Ariete - Negli ultimi giorni avete vissuto belle sorprese in amore e momenti emozionanti. Anche nei prossimi giorni continuerà questo andamento positivo, portando entusiasmo nelle coppie.

Chi ha un sogno nel cassetto dovrà procedere con costanza e determinazione, senza avere fretta di raggiungere la meta. Questo vale anche per chi sta cercando di superare un periodo difficile. La settimana sarà intensa tra impegni di lavoro, studio e faccende domestiche. Qualcuno fisserà un appuntamento dal dentista o dal parrucchiere.

Potrebbero verificarsi ritardi che metteranno alla prova la vostra pazienza. Chi attende un pagamento potrebbe ricevere una buona notizia verso venerdì. Potrebbe essere il momento giusto per valutare un cambiamento professionale. In primavera sarete protagonisti di un evento importante.

1️⃣0️⃣- Acquario - Tra lunedì e mercoledì avrete molto da fare, ma il morale sarà basso.

Alcuni stanno affrontando problemi familiari che presto si risolveranno. Non fatevi influenzare dalle critiche. Amore e amicizia richiedono attenzione, quindi non trascurate chi vi sta accanto. Qualcuno deciderà di dedicarsi a una nuova passione o di rivedere una serie TV amata. Sul lavoro dimostrerete praticità e diplomazia, ottenendo consensi. Chi ha figli dovrà prestare maggiore attenzione al dialogo in famiglia.

9️⃣- Leone - Dopo un periodo complicato, tornerà la calma. I problemi legati al lavoro o allo studio troveranno una soluzione. Avrete la sensazione di dover accelerare i tempi a causa di alcune preoccupazioni economiche o legate al benessere. Se state aspettando di concludere un affare o una vendita, tutto si risolverà a breve.

La vostra sicurezza vi aiuterà a superare gli ostacoli. Fate attenzione all’alimentazione, ultimamente vi state concedendo qualche eccesso di troppo. Essere sotto i riflettori porta inevitabilmente a ricevere critiche, quindi dovrete essere pronti ad affrontarle. Sarà una buona settimana per cercare un nuovo lavoro o fare nuove conoscenze.

8️⃣- Scorpione - Siete pieni di energia e sempre pronti a sostenere la vostra famiglia. La settimana sarà intensa e ricca di impegni. Dovrete bilanciare lavoro e casa, ma la vostra concentrazione vi aiuterà. Spesso vi soffermate sul passato e sulle tante cose che sono cambiate. L’amore sarà presente, soprattutto verso il fine settimana: dovrete solo saper cogliere i segnali.

Sul fronte lavorativo, avrete la determinazione necessaria per portare avanti i vostri compiti, anche se la stanchezza si farà sentire. Gli studenti potranno ottenere buoni risultati, anche se potrebbero esserci test imprevisti.

7️⃣- Toro - Sarà una settimana favorevole per i sentimenti, la famiglia e l’aspetto economico. Dopo un inizio di mese poco fortunato, le cose finalmente prenderanno una piega positiva. Alcuni si concederanno un po’ di shopping, mentre altri visiteranno nuovi luoghi o valuteranno investimenti immobiliari. Le tensioni del passato saranno superate e si apriranno nuove opportunità. Chi cerca lavoro avrà più possibilità allargando il raggio d’azione, perché le occasioni migliori non sempre sono dietro l’angolo.

Attenzione a eventuali discussioni con il partner o con un vicino poco tollerato. Sul lavoro sarà importante collaborare con i colleghi per ottenere risultati concreti. La vostra condizione generale sarà buona, ma nel fine settimana sarà meglio adottare qualche precauzione per evitare malesseri.

6️⃣- Gemelli - Lunedì e martedì potrebbero essere giornate pesanti per il rientro alle solite attività. La routine vi pesa e la vostra impazienza potrebbe creare qualche difficoltà, accompagnata da un po’ di mal di testa. Durante la settimana vi sentirete stanchi e sonnolenti, ma da mercoledì tornerete in forma. Nei giorni successivi il vostro stato fisico e mentale sarà ottimale. Le coppie potranno trascorrere più tempo insieme, pianificando vacanze o progetti importanti.

È il momento di sistemare alcune questioni economiche, evitando di lasciare sospesi. Chi cerca una relazione desidera qualcosa di serio: uscite, frequentate nuovi ambienti e fate nuove conoscenze. Presto arriverà un’opportunità inaspettata.

5️⃣- Capricorno - Per i single, la settimana potrebbe portare una svolta importante con l’incontro di una persona interessata a voi. Chi è in coppia dovrà gestire qualche episodio di gelosia. Sarà un buon momento per programmare le nozze. Qualcuno potrebbe essere prossimo al matrimonio, con ansie e preoccupazioni tipiche del caso. In casa vi sentite spesso sopraffatti dalle responsabilità e lo stress può causare problemi di benessere. Ritagliatevi del tempo per voi stessi e per il vostro benessere.

4️⃣- Cancro - Sarà una settimana intensa e ricca di eventi. Una persona a voi cara potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, quindi sarà importante dimostrare la vostra vicinanza. Non lasciatevi frenare dai rimpianti e affrontate le sfide senza preoccuparvi troppo delle opinioni altrui. In famiglia si respira un’aria tesa, forse per motivi di benessere o stress. Prendetevi cura di chi amate, ma senza trascurare voi stessi. L’energia non vi mancherà e vi aiuterà a ottenere risultati importanti. Alcuni avranno questioni da risolvere in banca o dal meccanico. Chi lavora in proprio dovrà migliorarsi per aumentare le entrate e valutare l’eventualità di assumere un collaboratore. Le coppie potranno iniziare a pianificare un viaggio estivo.

La situazione economica migliorerà presto e vi sentirete più sereni. La forma fisica sarà discreta, anche se potreste sentirvi leggermente appesantiti.

3️⃣- Vergine - Il periodo attuale è decisamente migliore rispetto ai mesi passati. Benessere in ripresa nei prossimi giorni. Ritrovate la vostra determinazione e preparatevi a dare il massimo. Il successo arriverà presto, ma è fondamentale fissare nuovi obiettivi di tanto in tanto. La sera potreste preferire il relax davanti alla TV piuttosto che uscire, ma attenzione a non fare troppo tardi se avete impegni mattutini. Non lasciatevi influenzare dagli altri, fidatevi del vostro giudizio. Sbagliare è umano e serve per crescere.

2️⃣- Bilancia - L'oroscopo dice che sarà una settimana intensa e ricca di novità.

Ci saranno emozioni forti e sorprese inaspettate. Chi è single presto troverà compagnia. Le coppie giovani potranno realizzare un sogno. Benessere ottimale: molti riusciranno a tornare in forma.

1️⃣- Pesci - Dopo un periodo di blocco, finalmente qualcosa si muove nella giusta direzione. Sul lavoro potrebbero arrivare novità stimolanti, come una promozione o un incarico importante. Troverete la giusta motivazione per portare avanti i vostri obiettivi. In amore, una relazione trascurata potrà essere recuperata e un periodo di crisi potrebbe giungere al termine. In famiglia si discuterà di questioni future, ma tutto apparirà più semplice da affrontare. Fate attenzione alle spese e cercate di essere prudenti con il denaro. In questo periodo è meglio puntare su un’alimentazione sana.