L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 febbraio 2025 vede i Pesci gustarsi il primo posto in classifica. Saranno giornate intense e piene d'amore, complice il San Valentino che coinvolgerà sia i single che le coppie innamorate. Una crisi, però, rischierà di sciupare l'umore dello Scorpione.

Di seguito tutti i dettagli.

Classifica e oroscopo della settimana dal 10 al 16/2

1️⃣2️⃣ - Scorpione - L'Oroscopo della settimana rivela che nei prossimi giorni avrete a che fare con persone che vogliono sempre avere ragione. Una crisi d'amore potrebbe esplodere: non tenete tutto dentro.

Nei giorni centrali della settimana, dovrete affrontare dubbi e ostilità con determinazione. Potrebbero esserci piccoli problemi di salute, una visita dal medico potrebbe rassicurarvi. Nel weekend, la Luna entrerà nel vostro segno, portando calma e concentrazione. Da venerdì, l'amore tornerà protagonista, con una passione che non si spegnerà facilmente. Rimanete aperti a nuove conoscenze: nella vita non si smette mai di imparare.

1️⃣1️⃣- Vergine - Lunedì e martedì saranno giorni fortunati, grazie all'influenza della Luna che vi regalerà consapevolezza e fantasia. Approfittate di questa energia per iniziare una dieta o muovervi di più, visto che ultimamente siete stati troppo sedentari. L'amore potrebbe bussare alla vostra porta entro il weekend, quindi preparatevi!

State lavorando ad un progetto che porterà benefici alla vostra vita, ma potrebbero esserci dei rallentamenti. Nonostante la confusione, non mollate. Venerdì 14, San Valentino, sarà una giornata speciale per l'amore.

1️⃣0️⃣- Toro - Questa settimana potrebbe portarvi qualche guadagno extra, soprattutto se a gennaio avete lavorato duramente.

Lunedì e martedì saranno i giorni più complicati, con possibili ritardi e scioperi che potrebbero creare disagi. Cercate di anticipare i problemi e siate pronti ad ogni evenienza. In amore, le coppie giovani ritroveranno la voglia di fare progetti a lungo termine. Se state affrontando una crisi, non temete: se il sentimento è forte, supererete ogni ostacolo.

Ricordate, dopo la tempesta torna sempre il sereno. Fate attenzione alle spese e tenete i conti in ordine per evitare brutte sorprese a fine mese. Nel weekend, avrete voglia di staccare la spina, ma attenzione ai malanni di stagione.

9️⃣- Ariete - Preparatevi a vivere una settimana ricca di allegria ed emozioni intense. Ci saranno serate speciali da condividere in compagnia, che vi regaleranno ispirazione e positività. Tuttavia, lunedì e giovedì potrebbero riservare qualche difficoltà, soprattutto per chi è pendolare. Qualcosa potrebbe andare storto, ma cercate di non prenderla troppo a cuore. Da venerdì, l'amore tornerà a farsi sentire e sabato sarà il giorno perfetto per organizzare qualcosa di emozionante o romantico.

Per i single arriveranno buone notizie: Cupido è pronto a scoccare la sua freccia, ma dovrete uscire e farvi trovare pronti. Godetevi il momento e cercate di non lamentarvi troppo.

8️⃣- Gemelli - Sarà una settimana ricca di emozioni e amore. I single avranno molte opportunità di incontrare qualcuno di interessante. Sfruttate il vostro spirito socievole e la vostra energia contagiosa, ma fate attenzione a non creare disordine in casa. Potreste dover sistemare qualche guasto o riordinare la dispensa. Con San Valentino alle porte, se siete in coppia, cercate un regalo speciale per la persona amata. Non trascurate la vostra forma fisica: muovetevi di più e riducete la sedentarietà.

7️⃣- Cancro - Nel lavoro, dovrete armarvi di pazienza, soprattutto se avete a che fare con un capo autoritario o colleghi difficili.

Non lasciate che lo stress influisca sulla vostra vita: cercate di essere più tolleranti. Se una situazione si complica, valutate alternative migliori, ma mantenete la calma per non apparire poco professionali. In amore, questa settimana sarà magica, specialmente per chi è felicemente impegnato. Il partner potrebbe sorprendervi con un regalo speciale, ma ricordate che l'amore si dimostra ogni giorno. Qualcuno potrebbe partire per un bel viaggio nel weekend e la passione sarà al suo apice.

6️⃣- Leone - L'oroscopo settimanale si prevede vivace, pieno di novità e di aspettative. Un problema spinoso verrà messo da parte per dare spazio all'amore e ai sentimenti. Le coppie potrebbero partire per un viaggio romantico, mentre i single si rilanceranno.

Vi sentirete pieni di energia e voglia di fare, proprio come veri leoni! Fate attenzione alle spese impulsive: riflettete bene prima di fare acquisti importanti. La passione non mancherà, soprattutto per le coppie giovani. Il vostro futuro si delineerà in modo più chiaro.

5️⃣- Bilancia - La seconda settimana di febbraio porterà una ventata di novità, soprattutto nel campo delle relazioni e del lavoro. Dovrete essere diplomatici per ottenere risultati soddisfacenti. Qualcosa si muoverà e potrete trarne vantaggio, ma evitate di sovraccaricarvi. Il 14 febbraio, le coppie vivranno momenti di passione, con sorprese che vi lasceranno a bocca aperta. Dedicate tempo alla vostra salute e considerate una giornata alla spa.

Potrebbe arrivare una nuova collaborazione o un contratto interessante.

4️⃣- Sagittario - Sarà una settimana prospera. Se avete organizzato tutto per il weekend, riuscirete a svolgere le vostre mansioni senza troppa fatica. Ricordate che i panni sporchi si lavano in famiglia: non permettete a nessuno di intromettersi nei vostri affari personali. Ci sarà spazio per discutere di argomenti importanti, ma fate attenzione a possibili incomprensioni con figli adolescenti o genitori anziani. Sul piano economico, siate prudenti: ultimamente ci sono state spese impreviste. Riceverete una notizia curiosa, ma non date troppo peso ai pettegolezzi. Questa settimana sarà all'insegna dell'amore, anche per i single.

3️⃣- Capricorno - Inizierete la settimana con il piede giusto. Lunedì e martedì sarete particolarmente efficienti nel lavoro. Le coppie potrebbero partire per un viaggio romantico, mentre i single apriranno il cuore a nuove conoscenze. Venerdì sarà una giornata ricca di sorprese e romanticismo. Riceverete un'informazione interessante che vi sarà utile. A volte potreste sentirvi inferiori agli altri, ma ricordate che ognuno è speciale a modo suo. Imparate ad apprezzarvi per quello che siete e dedicate tempo a voi stessi.

2️⃣- Acquario - Sarà una settimana fredda ma romantica. Le coppie, anche quelle in crisi, troveranno un momento di riconciliazione. Per chi cerca una gravidanza, questa sarà una settimana favorevole.

Fate le cose con calma e attenzione ai dettagli: il successo è nei particolari. Nel lavoro, riceverete un elogio inaspettato che vi renderà felici. Sabato e domenica, in famiglia si respirerà un'atmosfera piacevole: organizzate qualcosa di speciale con i vostri figli.

1️⃣- Pesci - A metà settimana avrete la testa tra le nuvole. Chi è in coppia vivrà un San Valentino emozionante, mentre i single potrebbero ricevere una dichiarazione inaspettata. Dovrete ricambiare un favore che avete chiesto recentemente. Siete ipocondriaci, ma cercate di non farvi prendere dall'ansia per ogni piccolo malessere. Alcune vostre fissazioni potrebbero innervosire chi vi sta vicino. Nel lavoro, arriveranno nuovi incarichi. Incontrerete una persona che non vedevate da tempo.