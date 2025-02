L'oroscopo di domani 9 febbraio rivela una domenica sotto l'influenza della Luna in Cancro, che assegna il 1° posto in classifica a questo segno zodiacale, il quale ritrova armonia e chiarezza, trascorrendo delle ore piene di energia. Per l'Acquario, invece, si prospettano confusione e sofferenza, per questo motivo l'ultima posizione è occupata da questo segno. Ma le stelle hanno molto altro da riferire in merito alle previsioni astrologiche di queste 24 ore: approfondiamo ora i dettagli per tutti in ordine di classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 9 febbraio 2025: i segni flop e top

1️⃣2️⃣ - Acquario - Siete nel pieno di un periodo complesso, poiché qualcosa vi tormenta rubandovi le ore di sonno. Dentro di voi regnano confusione e una certa sofferenza che faticate a dissipare. Secondo l'Oroscopo del giorno, sarete chiamati a svolgere attività sia in casa che fuori, ma vi sentirete privi di energie. In tali circostanze, non esitate a chiedere aiuto: farlo non è segno di debolezza, ma di saggezza. Ultimamente, lo stress vi ha messo a dura prova, ma nel tardo pomeriggio troverete un po' di tranquillità e tempo da dedicare a voi stessi. Approfittatene per coccolarvi e amarvi di più. Evitate discussioni inutili e ricordate che non è vostro compito risolvere i problemi degli altri.

Sul fronte relazionale, se vivete un rapporto più come un obbligo che come un piacere, è probabile che qualcosa non funzioni più come prima. Siccome questa è una domenica apatica e sottotono, sarebbe meglio evitare le decisioni importanti e i confronti delicati. Tranquilli però: si stanno avvicinando cambiamenti significativi e presto vi renderete conto di aver dato per scontata una certa situazione.

In quel momento la vostra vita svolterà.

1️⃣1️⃣- Toro - Dopo una settimana stressante, trascorsa a destreggiarsi tra lavoro, casa e famiglia, finalmente potrete allentare la corda. Vi sentirete fisicamente e mentalmente esausti, ma pronti a non fare un bel niente. Avrete bisogno di ritagliarvi del tempo per voi stessi e recuperare le energie.

Una recente esperienza negativa vi ha reso più cauti e ora non date più nulla per scontato. Non lasciate che i pregiudizi influenzino nuove conoscenze, soprattutto se si tratta di qualcuno che non ha nulla a che fare con delusioni passate. Imparate dagli errori e cercate di migliorare. È fondamentale far valere le vostre ragioni, ma senza cadere in scontri inutili. Se non starete attenti, nel corso della giornata delle persone potrebbero prosciugarvi le energie.

1️⃣0️⃣- Vergine - La vita è fatta di alti e bassi e questa domenica potrebbe non essere delle migliori. Nulla è destinato a durare per sempre, nemmeno la sfortuna. Qualcosa vi turberà, forse una questione lavorativa o economica e potreste sentire il bisogno di rimediare a un errore.

Però, sarà anche la giornata giusta per trascorrere del tempo in famiglia o con la persona amata. Una ferita recente sta per rimarginarsi definitivamente. Ultimamente vi siete concentrati troppo sul lavoro o sulle faccende domestiche. Se vivete da soli, approfittate di questa domenica per rilassarvi, magari guardando una serie TV o leggendo un buon libro. Se durante la settimana non avete tempo per il vostro benessere, ritagliatevi qualche ora per coccolarvi. Con l’inverno, il vostro corpo è sotto stress: aumentate il consumo di acqua, frutta e verdura.

9️⃣- Capricorno - Una domenica all’insegna della tranquillità e della serenità. Lasciate spazio alla passione e colmate eventuali distanze. Se ultimamente avete trascurato una relazione, agite subito per evitare che il legame si indebolisca.

L’amore di coppia sembra attraversare una fase positiva, ma non per tutti vale lo stesso. Chi è single si sente sfortunato, ma forse sta semplicemente cercando una persona poco affine ai propri interessi. Affrontate le sfide un passo alla volta, senza lasciarvi sopraffare dalla loro grandezza. Cercate di mantenere la concentrazione sulle attività quotidiane. Questo consiglio vale anche per chi ha subito una perdita importante: concentrarsi sul presente e sulle piccole azioni quotidiane aiuta a superare i momenti difficili.

8️⃣- Ariete - Secondo le stelle, sarà una domenica dedita al romanticismo e al divertimento. Anche se dentro di voi si agitano dubbi e tensioni, inizierete a intravedere una nuova luce.

Un legame sta evolvendo, e un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più speciale. Grazie a Venere nel vostro segno, i sentimenti e le relazioni di coppia saranno più intensi. Attenzione ma al benessere personale e non trascuratevi. Cercate un equilibrio tra i vostri interessi e quelli della persona amata, e organizzate una serata speciale per sfruttare l’energia romantica degli astri. Chi ha superato una certa età potrebbe sentirsi limitato, ma è importante guardare comunque avanti. Vivete il presente con entusiasmo, esplorate nuove opportunità e non tiratevi indietro di fronte a esperienze stimolanti. In famiglia si respirerà un’aria serena, a patto che ci sia rispetto reciproco.

7️⃣- Scorpione - Dovrete affrontare alcune tensioni, soprattutto in famiglia.

Ultimamente sentite il bisogno di cambiare aria, stanchi della routine o dell’ambiente circostante. Valutate le opzioni a vostra disposizione. Il tempo cura molte ferite, ma alcune lasciano cicatrici profonde. Se state affrontando una perdita, concedetevi il tempo di elaborare il dolore. Sul fronte economico, se le entrate sono ridotte, cercate di tagliare le spese o di trovare nuove fonti di guadagno. Non sottovalutate le opportunità che vi circondano.

Non aspettate che sia il partner a proporre qualcosa di nuovo: prendete in mano la situazione e ravvivate il rapporto. La giornata scorrerà senza grandi ostacoli, anche se potreste sentirvi un po’ stanchi o fuori fase. Prima di avviare nuovi progetti, concedetevi del tempo per ricaricare le energie.

6️⃣- Pesci - L'oroscopo giornaliero dice che vi sveglierete di buon umore, finalmente soddisfatti e in pace con voi stessi. Quando le cose vanno secondo i vostri piani, vi sentite sereni. Negli ultimi tempi vi siete sentiti oppressi dalla routine. Approfittate di questa domenica serena per pianificare la settimana successiva, in modo da affrontare i vostri impegni con maggiore organizzazione. Qualcuno potrebbe incontrare una persona conosciuta, e la giornata sarà favorevole anche sul piano sentimentale. Le coppie ritroveranno l’armonia, mentre i single dovrebbero evitare di forzare i tempi dei sentimenti.

Il desiderio di viaggiare e di scoprire nuove realtà è forte, ma al momento è necessario rimandare per motivi di denaro o famiglia.

In ogni caso, concedetevi un po’ di tempo per rilassarvi e prendervi cura di voi stessi. Non trascurate i piccoli dettagli della routine quotidiana, come la cura della pelle.

5️⃣- Gemelli - Una domenica importante e promettente. Vi sveglierete più tardi del solito, soprattutto se avete fatto tardi la sera precedente. Qualcuno attende vostre risposte, ma le questioni in sospeso si risolveranno entro la primavera. Siate più presenti in famiglia, specialmente se avete figli piccoli. Gli astri vi invitano a prestare attenzione ai fornelli e alla guida. Se siete single e in cerca dell’anima gemella, potrebbero esserci novità interessanti all’orizzonte. Da tempo siete selettivi nelle vostre scelte sentimentali, ma la giornata vi aiuterà a ritrovare fascino e ottimismo.

Se da un lato l’autonomia è importante, dall’altro collaborare con gli altri può portare maggiori soddisfazioni. Nei prossimi mesi potrebbero arrivare opportunità interessanti e nuove conoscenze che si riveleranno preziose. Non trascurate le amicizie: qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro sostegno.

4️⃣- Bilancia - Una domenica di relax e tranquillità. In famiglia potrebbero emergere tensioni, specialmente con genitori severi o figli adolescenti, ma le comunicazioni saranno facilitate. Dopo qualche tensione, sarà possibile ristabilire l’armonia. Potreste anche incontrare una persona che in passato ha avuto un ruolo importante nella vostra vita, ma se siete già in coppia, fate attenzione a non cadere in tentazioni.

Con San Valentino alle porte, le coppie giovani potrebbero dedicarsi allo shopping, anche online. Ricordate che nei regali conta il pensiero, non il valore materiale. Per chi sogna il matrimonio o la convivenza, il desiderio potrebbe presto avverarsi. Non abbassate mai la guardia: perseveranza e determinazione portano ai risultati desiderati.

3️⃣- Sagittario - Vi aspetta una giornata appagante e soprattutto interessante, ricca di situazioni che vi strapperanno un sorriso. Qualcosa vi permetterà di distrarvi e di mettere da parte i pensieri negativi e, forse, realizzerete qualcosa che desideravate da tempo. Se avete legami che vi stanno limitando, è il momento di chiuderli per poter spiccare il volo.

Lasciate emergere il vostro carisma e sfruttate questa fase favorevole per conquistare ciò che desiderate. I single più audaci potrebbero fare incontri interessanti. Se avete subito un torto o avete dubbi, affrontate la situazione con chiarezza invece di evitare il confronto. Ricordate che non si vive solo di lavoro: trovate un equilibrio per evitare che lo stress prenda il sopravvento.

2️⃣- Leone - Potrete osare un po’ di più e cercare di raggiungere nuovi traguardi. Dei vecchi problemi troveranno soluzione, permettendovi di voltare pagina. L’amore sarà al centro dell’attenzione e chi ha nel cuore una persona speciale vivrà momenti intensi e profondi. Sarete più aperti e socievoli, facilitando nuovi incontri per chi è single. In famiglia qualcuno potrebbe avere bisogno del vostro aiuto. Sarà anche una domenica di relax e rinnovamento energie. È tempo di rialzarsi e rimettersi in carreggiata. Una delusione recente potrebbe avervi demoralizzato, ma la Luna vi aiuterà a ritrovare il morale e la voglia di fare. Ricordate che nella vita non conta solo il traguardo, ma anche il percorso e le emozioni che lo accompagnano.

1️⃣- Cancro - La Luna nel segno porterà chiarezza, pace e armonia in famiglia. Vi sentirete carichi di energia. Se avete avuto discussioni con una persona cara, questo è il giorno giusto per riconciliarsi. La sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna lascerà spazio a un nuovo ottimismo e a una rinnovata energia. Qualcuno è innamorato e passerà la giornata sognando l’oggetto del proprio desiderio. Anche chi lavora si sentirà più leggero rispetto ai giorni scorsi. Potrebbe arrivare una chiamata da un parente lontano o da un amico. Nelle coppie, la fiducia reciproca renderà la passione più intensa che mai. Preparatevi per una nuova settimana frizzante e piena di suspense. Anche sul lavoro potrebbero arrivare soddisfazioni e riconoscimenti importanti.