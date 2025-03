L'oroscopo di giovedì 20 marzo sull'ambito lavorativo e finanziario esorta il Cancro a sfruttare pienamente il proprio fascino per ottenere ciò che vuole. L’entusiasmo del Toro è contagioso e porta gli altri sulla giusta strada. La Vergine intanto sarà abile nel gestire i progetti, ma deve essere aperta ai consigli. Approfondiamo ora le previsioni della giornata per tutti con le relative pagelle.

Oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Affidatevi al vostro spirito ottimista per dare una svolta alla vostra vita. Se dovete sottoscrivere un contratto, fate risaltare la vostra adattabilità e le vostre capacità.

Il periodo attuale vi richiederà un notevole sforzo, non scoraggiatevi! Questa giornata è dedicata ai nuovi accordi commerciali e ai progetti che volete realizzare. È il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchi contatti, allargare la vostra clientela, promuovere la vostra attività su vasta scala e iniziare nuove trattative. Il successo è nelle vostre mani! Voto: 6

Toro – Il vostro entusiasmo è contagioso e la vostra inclinazione a condividere i vostri progetti più cari è encomiabile. Avete una naturale predisposizione a prendere l'iniziativa e a guidare gli altri. La vostra abilità nel trovare e sfruttare opportunità d'investimento vi permetterà di far fruttare il vostro denaro in modo proficuo.

La crescita della vostra attività vi aprirà le porte a nuove possibilità di sicurezza finanziaria e vi condurrà al successo professionale. Voto: 8

Gemelli – In questo periodo, potreste incontrare delle difficoltà nell'affermare le vostre opinioni. È possibile che i vostri superiori pongano un freno alle vostre iniziative o vi chiedano di rendere conto delle vostre azioni.

L'Oroscopo vi consiglia di mantenere la calma. Evitate di trascorrere troppo tempo nei negozi, poiché le vostre finanze sono limitate e i commessi potrebbero non essere particolarmente attenti. Ciò potrebbe portarvi a fare acquisti deludenti, influenzando negativamente il vostro umore. Voto: 4

Cancro – La vostra presenza scenica è innegabile, siete in grado di ammaliare chiunque e non vi tirate indietro quando si tratta di persuadere.

Il vostro fascino vi apre le porte a riconoscimenti e opportunità, come un contratto lucrativo, un affare vantaggioso o l'apprezzamento di chi vi sta intorno. In questo periodo, potete concentrarvi con risolutezza su questioni economiche intricate, approfondendole con cura. Avrete modo di dedicare più tempo alla gestione oculata dei vostri risparmi. Voto: 10

La giornata da Leone a Scorpione

Leone – Vi sentite presi di mira e siete sull'orlo di una crisi di nervi. I continui litigi vi hanno prostrato e la vostra energia è al minimo. Cercate di ritrovare la calma e, se possibile, allontanatevi dalle persone che vi infastidiscono. La vostra vita materiale vi darà maggiori soddisfazioni se smetterete di imporre le vostre idee.

Ascoltate le opinioni di chi vi circonda, siate più flessibili e cercate di risolvere la situazione. Voto: 3

Vergine – Sapete meglio di chiunque altro come dirigere i vostri progetti. Tuttavia, trovare un equilibrio è possibile se accettate validi consigli. Non respingete questo aiuto, che può coesistere con una grande autonomia. Grazie al vostro forte spirito di squadra, sarete in grado di motivare i vostri colleghi, amplificando così i risultati. Vedrete i frutti dei vostri sforzi maturare e arricchire il portafoglio, incrementando le vostre entrate. Voto: 8

Bilancia – Nel caso in cui preferiate lavorare da soli, non avrete nessun problema e gestirete i vostri impegni come meglio credete e senza stress.

Se invece lavorate in gruppo, alcuni colleghi vi proporranno delle idee a cui non avevate pensato. Gli astri vi permetteranno di ottenere dei guadagni molto interessanti. Se siete degli azionisti, questo è il periodo d’oro per acquistare o vendere delle azioni. Per gli altri, i pianeti vi spingeranno a fare dei progetti per il futuro in modo da aumentare il reddito. Voto: 6

Scorpione – Le influenze astrali vi invitano a uscire dalla routine e a intraprendere un'analisi interiore. Pertanto, concentratevi maggiormente sulle interazioni sociali, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra voi e gli altri. Questo è un periodo favorevole per dedicarvi alla ricerca: i frutti del lavoro saranno proficui e le rivelazioni entusiasmanti e vantaggiose.

La vostra energia vi consente di cogliere al meglio le occasioni che si presentano e di condurre trattative efficaci. Voto: 7

Previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questa giornata si rivelerà particolarmente propizia per le vostre questioni finanziarie. Potrete dedicarvi con successo al trading, alle vendite, agli acquisti e all'incremento dei vostri guadagni. Nonostante ciò, non trascurate le dinamiche con i colleghi, potrebbero manifestarsi delle tensioni. Le decisioni che prenderete adesso influenzeranno positivamente la vostra situazione economica futura. La vostra eloquenza sarà potenziata, quindi sfruttatela per persuadere e negoziare. Non esitate, è il momento di agire! Voto: 6

Capricorno – Nel caso in cui vi venga chiesto di prendere il posto di qualcun altro, valutate attentamente ciò che vi viene proposto.

Il momento è favorevole, tuttavia, è essenziale considerare ogni aspetto. Avete la capacità di conciliare le vostre attività con la riorganizzazione del vostro budget. Si presentano nuove occasioni, avvengono trasformazioni vantaggiose e si percepiscono segnali che potrebbero portare a un incremento dei vostri introiti. Voto: 9

Acquario – Di fronte a un inizio di giornata statico, mettete in campo tutte le vostre forze: la vostra abilità nel negoziare, le vostre idee brillanti e il vostro desiderio di portare le discussioni a un livello superiore. Non dimenticate di fare le concessioni indispensabili per coinvolgere tutti nella vostra avventura. Se chi vi sta accanto dovesse tentare di farvi cambiare idea su un progetto, siate sordi ai loro consigli e seguite il vostro intuito.

In ambito finanziario, le vostre ispirazioni si riveleranno particolarmente fortunate. Voto: 5

Pesci – Vi aspetta un giorno ricco di benefici. Le vostre intuizioni sono uniche, le vostre proposte sono coraggiose e, in alcuni casi, sorprendenti ma irresistibili. Le stelle si augurano che nessuno provi a mettervi i bastoni tra le ruote. Avrete la possibilità di riorganizzare le vostre finanze senza impedimenti. Vi dedicherete con profitto a ottimizzare la vostra gestione economica, rendendola più intelligente e vantaggiosa. Voto: 9.