Secondo l'oroscopo del 22 marzo 2025 il primo posto spetta all'Ariete, che si sente in grado di conquistare ciò che desidera; mentre l'ultimo posto va ai Pesci, che non devono farsi sopraffare dalla malinconia. Di seguito, una panoramica più dettagliata per ogni segno.

Oroscopo di sabato 22 marzo: la prima sestina della classifica

1. Ariete

Con il Sole che entra nel vostro segno e Marte che dona un'energia straordinaria, questa giornata è perfetta per intraprendere nuove iniziative e conquistare ciò che desiderate. La determinazione è alle stelle, e il carisma che sprigionate vi rende irresistibili agli occhi degli altri.

In amore, le stelle parlano di incontri passionali per i single e di una riscoperta dell'intesa di coppia per chi è già impegnato. Sul lavoro, potete ottenere il riconoscimento che meritate e avanzare in un progetto importante. È il momento giusto per osare e raccogliere i frutti del vostro impegno.

2. Leone

La Luna in Sagittario vi invita a sognare in grande e a non avere paura di esprimere le vostre ambizioni. In ambito sentimentale, c'è aria di cambiamenti entusiasmanti, specialmente per chi sta cercando di consolidare una relazione. Il lavoro vi offre occasioni di crescita, ma dovete essere pronti a coglierle al volo senza esitazioni. La vostra creatività è alle stelle: sfruttatela per lasciare il segno.

3. Sagittario

Questo sabato porta con sé una ventata di entusiasmo e voglia di avventura. Siete tra i favoriti dello Zodiaco, con Giove che vi spinge a guardare avanti con ottimismo. In amore, c'è spazio per nuove conoscenze o per rafforzare legami già esistenti. La vostra voglia di esplorare e sperimentare si riflette anche sul lavoro, dove potreste ricevere una proposta interessante.

Attenzione solo a non strafare: dosare le energie sarà essenziale per evitare di sentirvi sopraffatti.

4. Bilancia

Godete di momenti positivi, con Venere che regala fascino e diplomazia. I rapporti interpersonali sono il vostro punto di forza e vi aiuteranno a risolvere eventuali contrasti in famiglia o in amore. Sul lavoro, la creatività e l’equilibrio vi permetteranno di fare progressi significativi.

Unica accortezza: evitate di rimandare decisioni importanti, poiché questa è una giornata favorevole per prendere iniziative.

5. Gemelli

La curiosità e la voglia di novità vi caratterizzano. Le stelle indicano incontri stimolanti e possibilità di crescita personale. Nel campo sentimentale, se siete single, potreste fare una conoscenza intrigante, mentre le coppie godono di una complicità ritrovata. Sul lavoro, è il momento di esprimere le vostre idee senza paura: il vostro intuito vi guiderà nella direzione giusta.

6. Acquario

Vivete una giornata in cui la mente è lucida e brillante. Le stelle favoriscono le decisioni importanti e i cambiamenti, quindi non abbiate paura di rischiare. L’amore è in una fase di stabilità, ma potreste sentire il bisogno di maggiore libertà.

Il lavoro vi porta nuove sfide, ma anche soddisfazioni: sfruttate al meglio le opportunità che si presentano.

La seconda sestina

7. Toro

Vivete un sabato di alti e bassi. Se da un lato Venere regala dolcezza e comprensione nei rapporti affettivi, dall’altro Saturno vi invita a essere più prudenti nelle decisioni professionali. Evitate di prendere tutto di petto e cercate di valutare le situazioni con calma. La pazienza sarà la vostra migliore alleata per affrontare eventuali imprevisti.

8. Vergine

Vi trovate in una fase di riflessione. La giornata invita a fare chiarezza su alcuni aspetti della vostra vita, specialmente in ambito sentimentale. Non lasciate che le insicurezze prendano il sopravvento e cercate di comunicare apertamente con chi vi sta accanto.

Sul lavoro, mantenete un atteggiamento prudente e non prendete decisioni affrettate.

9. Cancro

Potreste sentirvi un po’ sotto pressione, con la Luna che porta qualche emozione contrastante. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi e di non chiudervi in voi stessi. Sul lavoro, cercate di non lasciarvi influenzare dall’umore del momento e mantenete il focus sui vostri obiettivi.

10. Scorpione

Dovete affrontare alcune sfide, soprattutto a livello emotivo. Potreste sentirvi poco compresi o avere la sensazione di dover lottare più del solito per far valere le vostre ragioni. Il consiglio delle stelle è di non farvi prendere dalla tensione e di cercare il dialogo invece del conflitto. Sul lavoro, mantenete la calma e non prendete decisioni impulsive.

11. Capricorno

Vi trovate in una fase di stanchezza e potreste avere difficoltà a mantenere alta la motivazione. Tutto ciò richiede pazienza e determinazione. In amore, ci sono piccole incomprensioni da risolvere, mentre sul lavoro è necessario non lasciarsi sopraffare dallo stress. Un momento di relax vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

12. Pesci

Chiudete la classifica e dovete affrontare una giornata un po’ complessa. Le stelle vi chiedono di fare attenzione alle emozioni e di non lasciarvi sopraffare dalla malinconia. In amore, potrebbero esserci fraintendimenti o difficoltà di comunicazione. Sul lavoro, la concentrazione non è al massimo: cercate di non prendere decisioni importanti e dedicatevi a compiti più semplici. Anche se il cielo non è del tutto favorevole, con pazienza e determinazione riuscirete a superare ogni ostacolo.