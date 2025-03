L'oroscopo del fine settimana dal 22 al 23 marzo annuncia un Ariete affettuoso in amore e costruttivo sul lavoro, grazie a un tris di stelle che prevede il Sole, Venere e Mercurio.

I nativi Scorpione cercheranno invece di trovare idee proficue per i propri progetti lavorativi, il tutto mentre il Sagittario godrà di una vita quotidiana equilibrata.

Previsioni oroscopo weekend 22-23 marzo 2025, voto 8 al Toro

Ariete: questo fine settimana di marzo vi vedrà particolarmente entusiasti grazie a un cielo splendente. In amore Venere vi sorriderà permettendovi di essere particolarmente affettuosi con il partner.

Attenzione solo alla Luna in quadratura, sintomo di qualche lieve incomprensione. Nel lavoro sarete sempre produttivi e costruttivi, spinti dalla forza di Mercurio e dalla fortuna di Giove. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vi permetteranno di essere più attenti ai bisogni del partner in questo periodo grazie alla Luna in trigono. Ci terrete molto a godere di un rapporto che sia romantico e stabile, capace di superare qualunque ostacolo. Nel lavoro sarà un periodo piuttosto sereno per voi. Avrete carta bianca su alcune mansioni, quindi libertà di agire, ma soprattutto voglia di fare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un weekend solido, fatto di certezze per voi nativi del segno. Questo cielo vi permetterà di vedere la vostra relazione di coppia in modo chiaro, godendo di momenti di dolce intesa con la persona che amate.

In ambito professionale arriverete dritti al punto con le vostre idee, ma non dovrete neanche trascurare eventuali dettagli. Voto - 9️⃣

Cancro: questo periodo non sarà affatto semplice per voi nativi del segno. In amore avrete la Luna e Venere contro, che non vi daranno grandi possibilità di poter costruire un rapporto sincero con la persona che amate.

In ambito lavorativo la situazione potrebbe farsi un po’ frustrante a causa di alcuni imprevisti che vi stanno rallentando. Voto - 6️⃣

Leone: avrete un ottimo cielo a sostenervi in questo periodo. In amore ci penserà il pianeta Venere in trigono a concedervi momenti di pura intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito professionale avrete invece una linea chiara con i vostri progetti, che intenderete rispettare fino all'ultimo dettaglio. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali per questo fine settimana soddisfacenti grazie a una bella Luna in trigono. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma non aspettatevi sempre forti emozioni da vivere. In quanto al lavoro, la strada verso il successo sarà percorribile, ma non si esclude la presenza di ostacoli da superare. Voto - 7️⃣

Bilancia: la vostra carica sentimentale sembra come scomparsa ormai da un bel po’ di tempo. Tra voi e il partner non ci saranno grandi occasioni romantiche da condividere, anche perché, prima di tutto, avrete bisogno di risolvere problemi più importanti.

Nel lavoro dovrete essere capaci di ascoltare con attenzione le istruzioni che vi daranno, in modo tale da non avere dubbi o commettere errori in seguito. Voto - 6️⃣

Scorpione: le vostre idee risulteranno particolarmente proficue grazie a Marte in buon aspetto, che vi darà energie a sufficienza per fare buoni passi avanti. In amore vi sentirete coinvolti all'interno della vostra relazione di coppia, non trascurando il benessere della persona che amate in nessuna occasione. Voto - 8️⃣

Sagittario: godrete di un cielo meraviglioso in questo weekend di marzo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, non avrete problemi a relazionarvi, mettendo sempre in mostra la parte migliore di voi.

Al lavoro sarete ben concentrati sui vostri obiettivi. Con il sostegno di Mercurio, saprete mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Capricorno: il fine settimana vi vedrà in forma in amore grazie alla Luna, che porterà un po’ di luce nella vostra vita di coppia. Venere vi metterà ancora in difficoltà, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per provare a risollevare la vostra relazione. In ambito professionale avrete buone risorse a disposizione, ma dovrete saperle sfruttare al meglio per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: l'amore assumerà un'importanza sempre più centrale nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Venere in sestile illuminerà il vostro rapporto, regalandovi emozioni intense, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti avranno una certa priorità e saranno richieste maggiori risorse da parte vostra. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un fine settimana appagante in amore grazie alla Luna in congiunzione. Single oppure no, dimostrerete maturità nei confronti della persona che amate, cercando di costruire un rapporto fortemente basato sulla fiducia. In ambito lavorativo vedrete tutto in grande in questo periodo, grazie alla vostra ambizione e tenacia, che presto o tardi vi porteranno lontano. Voto - 8️⃣