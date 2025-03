L'oroscopo del fine settimana del 22 e 23 marzo svela i top e i flop, analizzando la situazione astrale di ogni segno zodiacale. Al primo posto nella classifica del weekend troviamo il fiero Capricorno, mentre i Pesci occupano l'ultimo posto

Previsioni astrali e la classifica del 22-23 marzo: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Pesci - Non dovete spiegare la vostra visione a chi non la capisce. Continuate a lavorare e lasciate che i risultati parlino per voi. Saranno 48 ore faticose, in cui la vostra pazienza sarà messa a dura prova. Chissà perché, ogni volta che fate dei programmi, poi vanno in fumo?

Questa è la domanda che vi ponete più spesso. Fatevi un favore: in questo weekend prendete le cose così come vengono, senza fare musi lunghi e senza creare contrasti.

1️⃣1️⃣ - Bilancia - Non temete di essere diversi. Essere unici è il vostro superpotere. Sarà fondamentale mantenere la calma e non affaticarsi troppo. Non è ancora il momento di rilassarsi del tutto, quindi sarà utile rivedere i conti, gestire le risorse con attenzione e pianificare ogni dettaglio. Un imprevisto potrebbe causare tensione e anche in famiglia potrebbero esserci situazioni che richiedono pazienza. I sogni nel cassetto restano vivi, ma le incertezze sembrano prendere il sopravvento. Il venerdì inizierà con maggiore serenità, anche se la notte potrebbe essere stata agitata.

Per evitare di cadere nella noia o in pensieri negativi, dedicatevi ad attività creative e fate un po' di movimento per ritrovare energia. Non chiudetevi in ​​voi stessi: confidarsi con qualcuno di fidato aiuterà a sentirsi meglio.

1️⃣0️⃣ - Scorpione - Se volete qualcosa, non aspettate che qualcuno ve lo dia. Alzatevi e prendetelo.

Il fine settimana sarà tranquillo, anche se la vostra mente continuerà a lavorare senza sosta. Il sonno potrebbe essere disturbato e alcuni potrebbero soffrire di mal di testa o dolori muscolari. Il ritmo frenetico della quotidianità porta a livelli di stress elevati, con possibili ripercussioni sul benessere. Per questo sarà fondamentale trovare un modo per rilassarsi, allontanare i pensieri negativi e cercare di circondarsi di situazioni e persone positive.

Chi ha figli o parenti lontani potrebbe essere più in apprensione, ma presto si prospetterà un miglioramento e sarà possibile lasciarsi alle spalle questa fase difficile.

9️⃣ - Sagittario - In circostanze diverse avreste organizzato una piccola fuga dalla routine, ma anche in questa fine settimana dovrete rimanere a casa. Questo periodo, però, non durerà per sempre, e sarà importante affrontarlo con pazienza. Piuttosto che focalizzarvi su ciò che non potete fare, sfruttate queste giornate per riposare e prepararvi al meglio per il ritorno agli impegni quotidiani. Chi dovrà lavorare potrebbe sentirsi più insicuro o preoccupato, ma i pensieri negativi non aiuteranno. Sforzatevi di mantenere un atteggiamento positivo, allontanando il pessimismo dall'ambiente domestico.

8️⃣ - Ariete - La bellezza è potere, ma l’intelligenza e l’impegno sono imbattibili. Il fine settimana offrirà l'occasione di fare un passo avanti in una conoscenza o di rafforzare un legame già esistente. Se l'amore non procede come desiderato, è il momento di chiedervi il perché. Ogni relazione richiede impegno, quindi sarà essenziale dedicare attenzioni al partner, alla famiglia e a voi stessi. Organizzate qualcosa di piacevole per la serata di venerdì, come un gioco di società o una pizza fatta in casa. Saranno due giornate dinamiche, in cui la tua creatività sarà particolarmente attiva. Prendetevi cura del vostro benessere e concedetevi un momento di relax con un bagno rigenerante o un massaggio rilassante.

7️⃣ - Toro - Se non ci credete voi, chi lo farà? Abbiate fiducia nel vostro percorso e non mollate mai. Ogni ostacolo è un’opportunità per dimostrare quanto siete forti. Il fine settimana potrebbe portarvi a nutrire grandi aspettative, ma la scelta migliore sarà distrarsi e concentrarsi su altro. Con il passare delle ore, vi sentirete più leggeri e in equilibrio con voi stessi. Avrete la sensazione di essere cambiati rispetto a qualche tempo fa, con una maggiore serenità mentale e un miglior controllo delle emozioni. Le recenti riflessioni sulla tua vita ti hanno permesso di comprendere meglio ciò che desideri davvero. Approfittate di queste ore per riposare e prepararvi ad affrontare una nuova settimana ricca di eventi.

In casa ci sarà sempre qualcosa da fare, ma non accollatevi tutto il carico: chiedete aiuto quando serve.

I segni top del weekend

6️⃣ - Gemelli - Fate ciò che amate e fatelo con passione. La determinazione è il segreto del successo. Il fine settimana porterà una miscela di speranza e agitazione, ma presto vi sentirete pronti a ripartire con determinazione. Qualcuno potrebbe avvertire la mancanza di un amico speciale. Per i cuori solitari che hanno messo in pausa l'amore, si prospettano novità interessanti nei prossimi mesi. Sfruttate queste giornate per fare ordine, sia dentro di voi che negli ambienti che vi circondano. Eliminare ciò che non serve più aiuterà a portare nuova energia. Anche piccoli cambiamenti nell'organizzazione degli spazi possono fare la differenza.

Fate attenzione alla cura della pelle, evitate gli eccessi a tavola e limitate il tempo trascorso davanti agli schermi fino a tarda notte. Non lasciatevi sopraffare dalle preoccupazioni economiche: stanno arrivando tempi migliori.

5️⃣ - Acquario - Lavorate sodo e credete sempre in voi stessi. Nessuno realizzerà i vostri sogni al posto vostro. Se avete superato i 50, a volte pensate di essere arrivati al limite e che la vita non abbia altro da offrirvi. In realtà non è così. Se siete giovani, invece, pensate già alla vecchiaia, al riposo, alla pensione. Siete un segno pieno di contraddizioni. Per fortuna in queste 48 ore, l'Oroscopo promette la pace dei sensi. La vostra spiritualità ne uscirà risollevata.

Possibili incontri con persone dall'entusiasmo contagioso.

4️⃣ - Cancro - L’unico limite che avete è quello che vi imponete. Rompete le barriere e andate oltre. Il fine settimana richiederà ancora un po’ di pazienza, ma presto noterete cambiamenti evidenti. Se i giorni precedenti sono stati caotici e instabili, potresti sentirvi ancora confusi e nervosi, ma riuscirete a gestire le emozioni. Cercate distrazioni piacevoli, dedicatevi a un'attività che vi appassiona e arricchite la quotidianità con nuovi interessi. Chi lavora da casa sta cercando soluzioni per migliorare i guadagni. Avete molte risorse a disposizione, non lasciatevi bloccare dall'incertezza. In famiglia sarà importante mantenere la calma e trasmettere positività: affrontare le difficoltà insieme renderà tutto più semplice.

3️⃣ - Leone - Il successo non è un caso, è una scelta. Siate costanti e raccoglierete i frutti del vostro impegno. Il fine settimana si prospetta soddisfacente, con una ritrovata tranquillità e un buon livello di energia. Sono in arrivo alcune novità che potrebbero portare cambiamenti interessanti. Venerdì sera vi ritroverete in compagnia di persone piacevoli, vivendo momenti emozionanti. Le coppie sentiranno un forte richiamo alla passione, con un'intesa più intensa del solito. Per chi sta cercando una gravidanza, queste giornate potrebbero rivelarsi particolarmente favorevoli. Il venerdì sarà perfetto per concedersi un po' di riposo e ricaricare completamente le energie. Preparatevi al meglio per la settimana successiva, organizzando con cura le attività da svolgere.

2️⃣ - Vergine - Non aspettate il momento perfetto. Createlo. Il sabato potrebbe iniziare con una sensazione di inquietudine. Sarà importante restare vigili, perché fino al pomeriggio potrebbero esserci piccole difficoltà da affrontare. Dalla serata, però, le cose miglioreranno notevolmente, portando maggiore serenità. Domenica, ogni dubbio si dissolverà e le eventuali tensioni troveranno una soluzione pacifica. In famiglia sarà richiesto un impegno extra, ma il vostro contributo sarà prezioso. Fate attenzione al consumo eccessivo di caffè, meglio non esagerare. I più giovani del segno potrebbero trascorrere molto tempo davanti a uno schermo, ma sarebbe utile bilanciare le attività con qualcosa di più stimolante.

Il venerdì sarà una giornata ricca di ispirazione: lasciatevi guidare dalla creatività e sperimentate qualcosa di nuovo.

1️⃣ - Capricorno - La fiducia in voi stessi è il miglior accessorio che possiate indossare ogni giorno. Saranno giornate da gestire con attenzione, soprattutto se vivete con altre persone. Sentite il desiderio di organizzare qualcosa di speciale per rafforzare i legami familiari e creare momenti piacevoli da condividere. Qualcuno si cimenterà in cucina, magari preparando una pizza fatta in casa, mentre altri si divertiranno con giochi di società che coinvolgeranno tutti per ore. Ingegnarsi per rendere il fine settimana più stimolante sarà un'esperienza memorabile. Venerdì sarà perfetto per un buon pranzo in compagnia: una pasta al forno o una lasagna rievocano la convivialità e riportano il buonumore. Per le coppie innamorate, l'intesa sarà alle stelle.