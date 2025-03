L'oroscopo di martedì 18 marzo si apre con un'energia dinamica per alcuni segni e con una fase di attesa per altri. Il Leone si sente pronto a mettersi in gioco e a brillare, mentre i Pesci potrebbero avvertire un senso di sospensione, come se il momento giusto per agire non fosse ancora arrivato. Il resto dello Zodiaco si muove tra momenti di chiarezza e piccole incertezze da superare. Per un Acquario impulsivo, il numero 17, simbolo nella smorfia de "La disgrazia", potrebbe indicare imprevisti da gestire con cautela.

Un numero della smorfia per le previsioni zodiacali di ogni segno

Ariete: determinazione e grinta caratterizzano questa giornata. Ottimo momento per dare il via a qualcosa di nuovo. Il numero 31, "Il padrone di casa", simboleggia il bisogno di stabilire una base solida, di prendere il controllo della propria vita con autorità e sicurezza. Non abbiate paura di assumere la leadership.

Toro: stabilità e concretezza portano risultati soddisfacenti. Un piccolo successo rafforza la fiducia in sé stessi. Il numero 50, "Il pane", simboleggia la gratificazione per gli sforzi fatti, il nutrimento e la crescita costante che porta a risultati tangibili.

Gemelli: creatività in movimento, ma attenzione a non disperdere le energie in troppe direzioni.

Il numero 14, "L’ubriaco", è un invito a mantenere la concentrazione ed evitare distrazioni inutili, per non perdere il controllo delle situazioni.

Cancro: il cuore detta le scelte, ma serve anche lucidità per evitare illusioni. Il numero 9, "La figliolanza", richiama la necessità di proteggere e coltivare ciò che è importante, proprio come si fa con un legame familiare o affettivo.

Leone: energia e carisma vi rendono protagonisti della giornata. Se avete un obiettivo, questo è il momento di puntare in alto. Il numero 1, "L’Italia", rappresenta il protagonismo e la determinazione di chi vuole lasciare il segno. Non abbiate paura di farvi notare.

Vergine: il desiderio di ordine incontra qualche imprevisto.

Adattarsi sarà la chiave per non perdere la calma. Il numero 10, "I fagioli", rappresenta il lavoro paziente e la crescita graduale, dove piccoli passi portano a risultati solidi nel tempo.

Bilancia: il bisogno di equilibrio si scontra con alcune situazioni instabili. Non tutto si può controllare, meglio accettare il flusso degli eventi. Il numero 33, "Gli anni di Cristo", rappresenta un momento di crescita e maturità, in cui bisogna affrontare responsabilità importanti con consapevolezza e pazienza.

Scorpione: il magnetismo è forte, ma c’è anche il rischio di tensioni inaspettate. Il numero 36, "Le nacchere", richiama il ritmo e la necessità di gestire le emozioni senza lasciarsi travolgere da esse.

Non tutto ha bisogno di essere affrontato con intensità.

Sagittario: voglia di esplorare nuovi orizzonti, ma serve anche concretezza per realizzare i propri progetti. Il numero 22, "Il pazzo", invita a osare senza perdere il contatto con la realtà: il cambiamento può essere una grande opportunità, ma deve essere affrontato con intelligenza.

Capricorno: giornata produttiva, con possibilità di fare passi avanti in un progetto a lungo termine. Il numero 20, "La festa", suggerisce di non sottovalutare l'importanza di celebrare anche i piccoli successi: ogni passo avanti merita riconoscimento.

Acquario: nuove idee si affacciano alla mente, ma è necessario lasciarle maturare prima di trasformarle in azioni concrete.

Il numero 17, "La disgrazia", è una carta che richiama gli ostacoli improvvisi o i piccoli contrattempi che possono deviare il percorso. Evitate decisioni impulsive e prendetevi il tempo necessario per riflettere.

Pesci: sensazione di attesa e sospensione. Meglio osservare che agire, il momento giusto arriverà presto. Il numero 7, "Il vaso", è simbolo di protezione e contenimento: le idee vanno custodite e fatte maturare prima di essere messe in pratica.