L'oroscopo del 21 marzo si preannuncia dinamico e frizzante grazie alla posizione della Luna in Sagittario. Il primo posto in classifica spetta al Leone, ma saranno favoriti anche Pesci, Bilancia e Toro. Male, invece, la situazione dei Gemelli, che saranno sopraffatti da molti impegni.

Previsioni astrali e classifica del 21 marzo: i segni flop

1️⃣2️⃣ - Gemelli - Vi sentite sopraffatti dagli impegni e avete la sensazione che una minaccia incomba su di voi. Vi trovate in un momento di incertezza e pessimismo assoluto. Desiderate soltanto recuperare la serenità di un tempo.

Solo ora vi rendete conto di quanto foste felici senza saperlo. A volte, perdere qualcosa serve a riscoprirne il valore. Quando questa fase sarà superata (e la supererete), tornerete ad apprezzare ogni momento con le persone care e a dare maggior importanza anche ai piccoli gesti quotidiani. In giornata, l'umore sarà altalenante e le preoccupazioni economiche o lavorative peseranno sui vostri pensieri. La gestione delle spese si fa complicata e navigare nell'incertezza non è semplice.

1️⃣1️⃣ - Capricorno - Vi sentite spenti e il vostro morale è piuttosto basso. L'aria di primavera vi sta rendendo spossati e apatici. Siete bloccati in una fase di stallo e vorreste che tutto si sbloccasse al più presto.

Tra tensioni, incomprensioni e la necessità di maggiore spazio, la pazienza viene messa a dura prova. Qualcuno è in ansia per il lavoro e fatica a far quadrare i conti, mentre altri si preoccupano per il benessere di una persona cara. Pensare troppo negativamente non porta a nulla di buono, anzi attrae la sfortuna! Invece di lasciarvi sopraffare da ciò che non va, cercate di esprimere la vostra creatività trovando soluzioni efficienti.

Evitate di impiegare tutto il tempo nelle faccende domestiche e dedicatevi a qualcosa che vi appassiona.

1️⃣0️⃣ - Sagittario - Il tempo passa, ma le vostre azioni lasciano il segno. Se volete ottenere qualcosa dalla vita, dovete lottare anche quando sentite di non farcela. In famiglia potrebbero nascere tensioni, ma affrontarle con pazienza aiuterà a mantenere l'armonia.

Rimpiangete la spensieratezza degli anni di gioventù, quando mamma e papà accorrevano per risolvere i vostri problemi. State facendo molti progetti per il futuro, ma che ne dite di concentrarvi di più sul presente? Sarà necessario adattarsi a qualche cambiamento prima di ritrovare la normalità. Cercate di stabilire delle abitudini sane e migliorative, e rispettatele. Nel pomeriggio potreste dedicarvi agli acquisti (anche online).

9️⃣ - Scorpione - Vi impegnate al massimo, ma vi sembra di non fare progressi. Nessun traguardo si raggiunge dall'oggi al domani. Se vi siete arresi troppo presto, è il momento di riprendere il cammino e ritrovare la vostra determinazione. Non lasciatevi bloccare dalla paura di fallire.

Concentratevi sul miglioramento personale e sfruttate il tempo per colmare eventuali lacune. Leggere libri stimolanti vi aiuterà a mantenere la mente attiva, mentre una dieta più equilibrata potrà migliorare il vostro benessere generale. In amore, avete bisogno di maggiore coinvolgimento e romanticismo.

8️⃣ - Vergine - La vostra routine sembra ormai automatizzata, come se agiste con il pilota automatico inserito. Le incombenze quotidiane vi stanno logorando e sentite il bisogno di una pausa. Forse vi trovate lontani dalla persona che amate e non vedete l'ora di ricongiungervi a lei. Vi sembra di avere più impegni di prima e la stanchezza si fa sentire. Tenete duro. Non è questo il momento di mollare.

State per apprendere una notizia meravigliosa, ma dovrete aspettare la settimana pasquale. Intanto, concedetevi tempo per ricaricare le energie e riorganizzare le vostre priorità. Non trascurate la vostra forma fisica e non permettete alla monotonia di prendere il sopravvento.

7️⃣ - Ariete - La mente ha un potere straordinario, capace di farvi viaggiare ovunque, anche nei momenti più difficili. Accettare le proprie debolezze è il primo passo per affrontarle. Le responsabilità vi opprimono e siete preoccupati per il futuro, il che influisce sul vostro stato d'animo. Cercate di distaccarvi da ciò che vi demoralizza e di non lasciarvi travolgere dalle notizie negative. È normale sentirsi insicuri quando si affrontano pressioni lavorative e familiari, ma qualche momento di meditazione potrà aiutarvi a rilassarvi.

Fate attenzione alla vostra alimentazione, perché un corpo sano aiuta anche la mente a essere più performante. Concedetevi un trattamento estetico o una bella scampagnata nel verde.

I segni top del giorno

6️⃣ - Acquario - Siete dotati di una creatività straordinaria e avete la capacità di realizzare grandi cose. Il fine settimana sarà particolarmente stimolante. C'è chi si dedica alla scrittura, chi sperimenta in cucina, chi lavora a maglia, chi trova sollievo facendo le pulizie in casa e chi, semplicemente, si rilassa guardando la televisione. Qualunque sia la vostra scelta, troverete soddisfazione in ciò che farete. Vi state rendendo conto di quanto il mondo sia pieno di possibilità e non vedete l’ora di riprendere in mano la vostra vita non appena la famiglia e il lavoro ve lo consentiranno.

Attività creative o momenti di meditazione vi aiuteranno a mantenere l'equilibrio interiore. La tecnologia, inoltre, vi offre mille strumenti per imparare e divertirvi.

5️⃣ - Cancro - L'Oroscopo giornaliero si prevede fortunato. Vi distinguete per la vostra sensibilità e il vostro cuore generoso. L'amore per la famiglia è una delle vostre caratteristiche principali, anche se a volte le tensioni vi portano a sfuriate interminabili. State affrontando molte responsabilità tra casa, lavoro e affetti, il che vi lascia poco tempo per voi stessi. Il fatto che il denaro scarseggi, vi rende vulnerabili ma in queste 24 ore noterete dei miglioramenti. La stanchezza vi sta mettendo a dura prova, ma avrete l’opportunità di ritagliarvi un momento di respiro.

Cercate di contenere la golosità: spesso mangiate per stress e per noia, ma questo non risolve i problemi, anzi li accentua. Allontanate le persone e le situazioni che vi trascinano verso il basso e concentratevi sui vostri progetti migliori. È il giorno giusto per rialzarsi in piedi.

4️⃣ - Toro - Quando le difficoltà si attenueranno, molte cose saranno diverse, se non migliori. Siete un segno resiliente, sempre pronto a socializzare e ad aiutare chi ne ha bisogno. La vostra capacità di adattamento vi aiuterà a voltare pagina e a ripartire più forti di prima. Non amate restare bloccati in situazioni stagnanti e avete compreso che rimuginare sul passato non serve a nulla. Questa giornata sarà vivace e stimolante, potreste conoscere qualche persona interessante.

Ricordate sempre: le persone che incontrerete durante la saluta, saranno le stesse che incontrerete quando scenderete. Prendetevi cura della vostra immagine, è un biglietto da visita. Qualcuno avrà qualche preoccupazione di troppo, ma basterà un po' di distrazione per ritrovare l’ottimismo.

3️⃣ - Bilancia - Dopo una settimana intensa e faticosa, finalmente ritrovate un po' di energia e buon umore. Vi siete dati molto da fare e sentite il bisogno di un momento di tregua. In amore, potrebbero esserci stati dei dissapori, ma il dialogo aiuterà a riportare la serenità. È tempo di dimenticare un vecchio amore e concentrarsi su se stessi. Non lasciatevi sopraffare dalle tensioni e concedetevi qualche attimo di leggerezza.

La passione e l’intesa di coppia torneranno a farsi sentire. Chi è single si dedicherà ad attività rilassanti e alla visione di film o serie tv.

2️⃣ - Pesci - Tempo buono per uscire, fare shopping, incontrare gli amici e viaggiare. State imparando ad apprezzare ciò che un tempo davate per scontato. Rendete più vivibile la vostra casa e migliorate l'armonia con chi vi circonda: potreste ridefinire gli spazi e stabilire delle regole che non minimo la libertà altrui. In queste 24 ore, la vostra intuizione sarà preziosa e qualcuno potrebbe confidarsi con voi. Ascoltate con attenzione.

1️⃣ - Leone - Vi aspetta una giornata stimolante e piena di energia positiva. Qualcosa di interessante potrebbe presto accadere.

Siete molto attivi, tra faccende domestiche e responsabilità familiari, ma in queste ore riuscirete a ritagliarvi un momento per voi stessi. Se desiderate un cambiamento, dovete essere voi i primi a fare un passo avanti. Restate focalizzati sui vostri obiettivi e non fatevi fermare dagli imprevisti.