L'oroscopo della Bilancia per domani, sabato 12 aprile, è dominato dal numero 65 della Smorfia napoletana, noto come 'o chianto, il pianto. In una tradizione tanto colorata come quella napoletana, il pianto rappresenta non solo dolore e tristezza, ma anche purificazione e liberazione. Esattamente come le gocce di pioggia che rinfrescano la terra, anche il pianto può dare vita a una nuova chiarezza e portare con sé lezioni preziose di rinnovamento personale. È un invito a non temere le emozioni forti, ma a considerarle parte fondamentale del proprio viaggio esistenziale.

Sebbene spesso il pianto sia associato al dolore, in questo contesto astrologico va reinterpretato come una fase di riflessione interiore che porta con sé una maturità emotiva. Alla Bilancia, che cerca sempre l'armonia e l'equilibrio, questa settimana si offre un’opportunità per rivedere alcune situazioni personali con occhi più compassionevoli. Non c'è nulla di sbagliato nel lasciarsi andare, poiché ogni lacrima versata avvicina ancor di più a una condizione di centratura interiore. Accogliete le emozioni, poiché il pianto potrebbe rivelarsi il preludio di un nuovo inizio sereno e bilanciato.

Parallelismi con altre culture: il rito del pianto

In diverse culture del mondo, il pianto non è visto solo come un segno di debolezza o disperazione, ma come una pratica catartica con significati profondi.

In Irlanda, si conosce il keening, un lamento funebre tradizionale che, pur essendo una manifestazione di dolore, simboleggia anche un atto di connessione spirituale e rilascio delle emozioni. Queste performance di canto e lamento erano un modo per onorare i defunti, rendendo il pianto una forma nobile e rispettabile di espressione del dolore.

Nel Giappone del periodo Edo, i cosiddetti " 1men}" recitano drammi pieni di pathos in cui il pianto era considerato un modo per entrare profondamente in contatto con il proprio io interiore e con il pubblico. Oltre ad esplorare la tristezza, è un mezzo per riscoprire autenticità e connessione umana. Analogamente, nella saggezza africana, il pianto è visto come una tappa necessaria nelle cerimonie di purificazione e crescita personale.

Questi esempi culturali mostrano come il pianto, proprio come suggerisce il numero 65 della Smorfia, diventa una finestra sull'animo umano, uno strumento di guarigione e recupero di equilibrio, qualità che la Bilancia, in cerca di armonia, può apprezzare e adottare per un percorso personale di crescita.

Consiglio delle stelle per i Bilancia: lacrime di saggezza

Il consiglio delle stelle per i Bilancia di sabato 12 aprile è di abbracciare il potere trasformativo del pianto. Invece di trattenere le lacrime, lasciate che fluiscano liberamente, permettendo loro di trasportare via le tensioni accumulate. Apritevi al senso di liberazione che segue il pianto, una pulizia che riporta equilibrio e serena consapevolezza nel cuore.

Che siano lacrime di gioia o tristezza, ognuna ha il potere di avvicinarvi alla vostra vera essenza.

Mentre alcuni potrebbero vedere il pianto come debolezza, ricordate che è un naturale processo di riconciliazione con le emozioni represse. Utilizzate questi momenti di vulnerabilità per costruire una forza interiore più robusta e una maggiore resilienza. Coltivate spazi sicuri per esprimere le vostre emozioni, come tenere un diario o dialogare con persone fidate che possano camminare al vostro fianco in questo percorso di maturità emozionale.

Il mantra da portare con voi nella giornata di sabato è: “Ogni lacrima ha il suo valore nel dipingere l’anima”.