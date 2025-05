Secondo l'oroscopo del 31 maggio e 1° giugno, i nativi dell’Acquario noteranno un miglioramento nelle relazioni. Per i single sono previsti nuovi incontri. I Pesci godranno di una buona intesa nella coppia, mantenendo tolleranza e flessibilità. I single vivranno una vita sociale dinamica, con incontri promettenti. Sul fronte professionale, molti nati sotto il segno del Capricorno affronteranno tensioni e cambiamenti inattesi.

Astrologia per il fine settimana 31 maggio e 1° giugno: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – L'armonia nel vostro matrimonio si intensificherà.

Fate attenzione che le sfide della vita quotidiana e le preoccupazioni lavorative non sovrastino la vostra relazione di coppia. Trovate il giusto equilibrio. Se siete single, potreste fare un incontro significativo questo weekend. Ricordate però che non è detto che questo incontro debba per forza sfociare in un matrimonio o in un'unione stabile. Godetevi ciò che di positivo ne ricaverete. Non è il momento di grandi cambiamenti nella vostra vita professionale. Saturno, pianeta della stabilità, vi permetterà di consolidare la vostra posizione piuttosto che rivoluzionarla. Grazie agli aspetti armonici di questo pianeta, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Voto: 8

Scorpione – In questo fine settimana, la vita di coppia potrebbe non scorrere serena.

La vostra intesa con il partner sarà scarsa e questo ostacolerà la vostra capacità di comunicare. Inoltre, avrete un forte desiderio di indipendenza; qualsiasi tentativo di limitare la vostra libertà sarà accolto con insofferenza. Se siete single, la solitudine affettiva potrebbe pesarvi più del solito. Non scoraggiatevi! Il sostegno di Venere vi offrirà eccellenti opportunità di trovare l'anima gemella prima della fine di giugno. L'oroscopo consiglia di fare molta attenzione all'influenza disarmonica di Saturno: anche se non avrà un impatto diretto sulla vostra routine, potrebbe influenzare i vostri piani professionali.

Voto: 6

Previsioni del weekend 31 maggio e 1° giugno con pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Sembrerebbe proprio che abbiate il via libera grazie all'ottimo influsso di Urano. Il rapporto di coppia sarà in equilibrio, pervaso da armonia e dolcezza. Vi aspetta un weekend sereno. Questo è il momento perfetto per fare piani a lungo termine, per convolare a nozze o per intraprendere un viaggio di coppia, per provare il brivido della felicità. Sul fronte lavorativo, sarete inattaccabili. Che siate in ufficio o in altri ambienti lavorativi, godrete di grande stima. È possibile che riusciate a ottenere la posizione che avete sempre desiderato. Voto: 9

Capricorno – Grazie a un'influenza positiva di Giove, vi attende un weekend all'insegna dell'armonia di coppia.

Se, tuttavia, doveste notare che le cose non procedono come sperato, che gli ostacoli si accumulano e che i malintesi si insinuano nella vostra relazione, riflettete seriamente su come affrontare questi disguidi temporanei. Single, con questo splendido influsso lunare, vedrete il vostro approccio all'amore migliorare notevolmente rispetto al solito. Fascino, acutezza, prontezza di spirito: le vostre doti saranno tantissime e le conquiste innumerevoli. Sul fronte professionale, avvertirete delle tensioni, dovendo gestire nuove esigenze e mutamenti inattesi riguardanti il personale o i collaboratori. Voto: 8

Il weekend 31 maggio e 1° giugno secondo l'oroscopo: pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – L'influenza spiacevole di Marte si attenuerà, portandovi sollievo.

Le interazioni con il partner miglioreranno sensibilmente, e chi ha affrontato tensioni nel matrimonio potrà tirare un sospiro di sollievo. Per i single, questo periodo promette nuovi, entusiasmanti incontri amorosi. Non accetterete la superficialità, ma cercherete profondità e autenticità nelle relazioni d’amore. Il settore lavorativo sarà sotto la protezione di Giove, ma ciò non significa assenza di sfide: alcuni potrebbero ritrovarsi senza impiego, altri potrebbero vivere momenti di tensione con i superiori o i colleghi. Tuttavia, la vostra indole combattiva vi permetterà di trasformare queste prove in opportunità per rafforzare la vostra carriera. Voto: 7,5

Pesci – Con l'appoggio favorevole di Nettuno, l'intesa regnerà sovrana tra voi e il partner, soprattutto se non lesinerete su dolci parole e gesti gentili.

Mantenete sempre un atteggiamento tollerante e flessibile. In caso di discussione, abbiate riguardo per la suscettibilità dell'altra persona: le vostre idee saranno accolte meglio, e ne uscirete vittoriosi. Se siete single, anziché chiudervi nella solitudine, condurrete una vita sociale molto dinamica. Grazie al sostegno del pianeta Mercurio, avrete l'occasione di stringere incontri promettenti. Questa volta, nell'ambito lavorativo, fidatevi solo di voi stessi. Valutate attentamente a chi affidarvi: in alcuni casi, fare da soli potrà semplificare le cose. Siate realisti e mantenete la calma. Prendetevi il tempo indispensabile per valutare ogni dettaglio della questione, poi agite con determinazione. Voto: 8