L'oroscopo della settimana dal 19 al 25 maggio 2025 si presenta favorevole per l'Acquario e sfavorevole per il Leone. Se il primo segno si posiziona in vetta alla classifica, il secondo si ritrova sul fondo. Approfondiamo le previsioni astrologiche settimanali, scoprendo anche la graduatoria di tutti i segni dello zodiaco.

Classifica e oroscopo settimana 19-25 maggio: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Leone. Non sarà una settimana semplice per voi, soprattutto sul piano emotivo. Nei rapporti affettivi più stretti si percepisce un calo di sintonia, e un senso di insoddisfazione potrebbe far nascere piccole tensioni.

Il consiglio è di evitare reazioni impulsive e di puntare sulla comunicazione, anche se a tratti vi sembrerà faticoso. Serve pazienza, ma anche la volontà di mettersi nei panni dell’altro. I single, invece, potranno vivere momenti più leggeri, con la possibilità di fare incontri che, pur non cambiando la vita, regaleranno emozioni sincere. Sul lavoro, potrebbe arrivare una proposta inaspettata o una chiamata che vi destabilizzerà. Le finanze richiederanno maggiore attenzione: potrebbero esserci spese non previste. La salute non è un problema, ma fate attenzione alle allergie e proteggetevi meglio se passate molto tempo al sole.

1️⃣1️⃣- Bilancia. La settimana richiederà equilibrio, anche se sarete voi, maestri della misura, a sentirvi interiormente meno centrati.

In amore, i nodi da sciogliere potrebbero essere legati alla gestione della famiglia o a qualche divergenza non ancora affrontata. Serve chiarezza, ma senza trasformare ogni discussione in una resa dei conti. Per chi è single, le nuove conoscenze saranno possibili, ma sarà importante distinguere tra interesse sincero e semplici distrazioni. In ambito lavorativo avrete prontezza mentale e grinta, ma mancherà quel pizzico di fortuna che rende tutto più fluido. Le entrate non miglioreranno, quindi sarà essenziale contenere le uscite. In salute, occhio all’alimentazione, soprattutto se avete piccoli problemi legati a colesterolo o pressione.

1️⃣0️⃣- Cancro. La settimana si apre con una certa instabilità emotiva che potrebbe ripercuotersi sul rapporto di coppia.

Piccoli fraintendimenti, parole dette male o non dette affatto rischiano di creare distanze. È importante fermarsi un attimo, ascoltare e dialogare prima che i malumori si trasformino in veri ostacoli. Anche le relazioni appena nate richiedono delicatezza. Se siete single, potrebbero esserci incontri avventurosi, ma senza grandi prospettive. Sul lavoro, sarà una settimana intensa: potreste dover sostenere colloqui, presentare proposte o mettere a punto una nuova strategia. Siate precisi e cercate di evitare ogni forma di polemica o coinvolgimento in dinamiche poco chiare. Le energie non vi mancano, ma ricordate che anche il riposo è produttivo.

9️⃣- Scorpione. I primi giorni della settimana potrebbero essere faticosi, soprattutto per via di tensioni familiari o piccole delusioni tra amici.

C’è una certa confusione nel vostro mondo emotivo, che vi porterà a sentirvi vulnerabili o facilmente irritabili. Da metà settimana, però, l’atmosfera si farà più serena. Chi è in coppia dovrebbe evitare atteggiamenti troppo chiusi o controllanti, mentre i single farebbero bene a non lasciarsi travolgere da idealizzazioni. Sul piano professionale la concentrazione non sarà al top: meglio rimandare decisioni economiche o investimenti. Con l’arrivo del weekend tornerete lucidi e più determinati. La salute richiede un po’ di attenzione: dosate bene le energie, evitate gli eccessi e non trascurate il sonno.

8️⃣- Ariete. Settimana di chiarimenti e riconciliazioni per chi vive un rapporto in bilico: sarà possibile riaprire un dialogo e, con un po’ di impegno, dare nuova linfa alla relazione.

Se siete single, l’emotività sarà intensa e potreste vivere incontri sorprendenti, anche se non è detto che abbiano un seguito immediato. Sul lavoro si iniziano a vedere i primi risultati di uno sforzo prolungato: problemi che vi hanno frenato fino a oggi iniziano a dissolversi. Questo è il momento di progettare, di investire tempo e pensieri in ciò che potrà sbocciare nei prossimi mesi. Attenzione alla stanchezza: non strafate e concedetevi pause più frequenti, anche brevi.

7️⃣- Sagittario. Le relazioni di coppia potrebbero attraversare un momento delicato, fatto di malintesi e nervosismi. Il rischio è che ognuno resti chiuso nella propria posizione, senza provare a capirsi davvero. Serve apertura e un po’ di leggerezza, magari concedendosi un momento insieme senza troppe aspettative.

I single saranno sensibili al giudizio degli altri: meglio ignorare pettegolezzi e lasciarsi andare con maggiore spontaneità. In ambito lavorativo, potreste ricevere una proposta interessante: prendetevi il tempo per valutarla con lucidità. Dal punto di vista fisico vi sentirete energici e determinati, ma evitate di caricarvi troppo, soprattutto a metà settimana.

6️⃣- Gemelli. Settimana dinamica, in cui i sentimenti saranno al centro della scena. Nelle relazioni ci sarà più armonia e complicità, con possibilità di chiarimenti positivi o di riscoperta del partner. Se siete single, non mancheranno le occasioni per fare nuove conoscenze: lasciatevi guidare dalla curiosità e non chiudetevi in giudizi affrettati.

Sul lavoro, il periodo sarà particolarmente favorevole per i lavoratori dipendenti: rapporti più distesi con i colleghi e piccoli riconoscimenti vi aiuteranno a sentirvi più motivati. A livello economico bisognerà aspettare un po’ per vedere i frutti, ma siete sulla strada giusta. In salute, siete in ripresa: approfittatene per muovervi di più e mantenere alto il tono dell’umore.

5️⃣- Pesci. Una settimana che profuma di cambiamento e voglia di vivere le relazioni con più intensità. Se siete in coppia, potreste desiderare un viaggio insieme o prendere decisioni importanti per il futuro, come un figlio o un trasferimento. Attenzione però a non caricare tutto di aspettative: le giornate centrali potrebbero portare qualche piccola tensione con una persona vicina.

Se siete single, gli incontri saranno numerosi e stimolanti. A lavoro sarete ispirati, con idee chiare e la voglia di concludere progetti lasciati in sospeso. La salute è stabile: prediligete una dieta ricca di frutta e verdura, e fate attenzione a eventuali allergie stagionali.

4️⃣- Vergine. In amore state attraversando una fase più lucida e costruttiva: i problemi si possono affrontare con spirito razionale e molta concretezza. Se ci sono questioni familiari da gestire, potrete trovare soluzioni equilibrate. Evitate rapporti troppo distanti o puramente teorici: avete bisogno di qualcosa di vero e presente. I single potrebbero finalmente incrociare lo sguardo giusto, a patto che si lascino andare.

Sul lavoro, qualche imprevisto o ritardo potrebbe mettervi in difficoltà: mantenete il sangue freddo, soprattutto se dovete firmare documenti. Le tensioni si faranno sentire sul sonno: cercate di staccare la mente prima di andare a dormire.

3️⃣- Toro. Questa settimana sarà l’occasione ideale per lasciar andare ciò che non serve più. Se vi trascinate un amore finito o un malessere affettivo, sarà il momento di voltare pagina e alleggerirvi. I single saranno favoriti da incontri freschi e inattesi, perfetti per riscoprire entusiasmo. Le ferite si rimarginano lentamente, ma ogni giorno vi avvicinate alla guarigione. In campo lavorativo, si aprono nuove prospettive. Anche se le sfide non mancheranno, riuscirete ad affrontarle con determinazione.

Sul piano fisico, lo sport sarà un toccasana: non solo per la forma, ma anche per il buon umore.

2️⃣- Capricorno. Mettete in chiaro ciò che vi disturba all’interno del rapporto di coppia. Niente più silenzi o parole non dette: serve dialogo e collaborazione. Già nel fine settimana potreste sentirvi più sereni. I cuori solitari avranno voglia di uscire, divertirsi e incontrare persone nuove, magari anche diverse dal solito tipo. In ambito professionale, la voglia di raggiungere traguardi importanti sarà altissima. Qualche ostacolo improvviso vi farà rallentare, ma non vi fermerà. La stanchezza si farà sentire: assecondatela dormendo di più o riducendo le attività superflue.

1️⃣- Acquario. Una settimana piena di passione e leggerezza.

Le relazioni saranno vivaci, ironiche, anche un po’ spericolate. Con il partner potrete riscoprire il desiderio e la complicità, mentre chi è single avrà una serie di possibilità da cogliere al volo. Non cercate subito qualcosa di definito: godetevi il piacere del presente. A lavoro, le cose andranno bene: potrete contare sulle vostre capacità e su una buona rete di contatti. L’unico punto da monitorare saranno le spese. In salute, è il momento giusto per cambiare look, iniziare un’attività all’aria aperta o fare un piccolo restyling interiore.