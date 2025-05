È venerdì 2 maggio, l’aria è frizzante e si respira voglia di leggerezza. I Gemelli brillano con idee brillanti e dialoghi vivaci, pronti a chiudere la settimana col sorriso. Cancro e Scorpione potrebbero ricevere un messaggio toccante o vivere un momento intenso. Per il Sagittario, invece, occhio agli eccessi: tanta carica ma serve equilibrio. Che siate in ufficio o già col pensiero al weekend, qualcosa oggi si muove dentro e fuori di voi.

L'oroscopo di venerdì 2 maggio: momenti di dolcezza per il Cancro, tensioni e guizzi d’orgoglio per l’Ariete

♈ Ariete (Voto: 7) Oggi siete un po’ in tensione, magari per una decisione che non arriva. Ma con la vostra solita grinta, riuscirete a trasformare l’irritazione in spinta. Qualcosa sul lavoro vi stuzzica, ma evitate di forzare la mano. In amore, attenzione a non sembrare troppo esigenti: a volte basta ascoltare.

♉ Toro (Voto: 6.5) Se vi sentite più pigri del solito, è normale. Il corpo vi chiede relax e la mente sogna cose belle. Concedetevi piccole pause e non abbiate paura di dire no. Qualche esitazione nei sentimenti potrebbe sciogliersi con una coccola inaspettata.

♊ Gemelli (Voto: 10) Giornata brillante!

Le parole scorrono come un fiume in piena, ma non travolgono: affascinano. Potreste ricevere una notizia che vi apre nuove strade, o semplicemente un invito che aspettavate. Energia alle stelle, soprattutto mentale. Approfittatene!

♋ Cancro (Voto: 9) L’intuito oggi non sbaglia. Una frase detta al momento giusto o un gesto di affetto sincero possono cambiare l’umore a voi e a chi vi sta accanto. In famiglia, c'è armonia ritrovata. Occhio solo a non chiudervi troppo nei ricordi.

♌ Leone (Voto: 7) Oggi siete combattuti: da un lato volete brillare, dall’altro vi sentite un po’ in ombra. Il consiglio? Meno ego, più autenticità. In amore siate più spontanei, il partner ha bisogno di sentirvi veri, non impeccabili.

Attenzione alle spese di vanità.

♍ Vergine (Voto: 6) C'è qualcosa che vi infastidisce e vi porta a cercare il pelo nell’uovo. Forse è solo stanchezza accumulata. Meglio rimandare scelte delicate. In amore siete presenti ma un po’ rigidi: lasciate spazio all’imperfezione, oggi fa bene.

♎ Bilancia (Voto: 7.5) La voglia di armonia si scontra con qualche piccola tensione sul lavoro o in famiglia. Ma con il vostro garbo saprete gestire tutto. La serata porta leggerezza: un invito o una chiacchierata potrebbe farvi tornare il sorriso.

♏ Scorpione (Voto: 9) Emozioni forti ma finalmente costruttive. Potreste chiarire qualcosa che vi portavate dentro da giorni. In amore torna la passione, intensa e concreta.

Anche nel lavoro c’è una svolta possibile, ma serve pazienza.

♐ Sagittario (Voto: 6.5) Troppa energia può diventare impazienza. Rallentate un attimo, altrimenti rischiate di pestare i piedi a qualcuno senza volerlo. L’amore chiede ascolto più che azione. Serata in calo: meglio non strafare.

♑ Capricorno (Voto: 7.5) Vi siete dati tanto negli ultimi giorni, ora è tempo di raccogliere. Una risposta importante potrebbe arrivare, magari in modo inaspettato. In coppia, se c’è distanza, accorciatela con un gesto semplice ma sincero.

♒ Acquario (Voto: 6) Giornata un po’ fuori fase. Vi sentite osservati o poco compresi. Ma forse siete voi a non volervi aprire. Provate a lasciarvi andare, almeno un po’.

Nel lavoro serve concentrazione, anche se la testa vola altrove.

♓ Pesci (Voto: 7.5) Siete teneri e sensibili più del solito, ma questo può diventare la vostra forza. Se vi affidate all’intuito, eviterete qualche passo falso. In amore, chi vi ama ha bisogno di rassicurazioni. Datele con un sorriso.