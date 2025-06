L'oroscopo della giornata di martedì 17 giugno annuncia un periodo più impegnativo per i Gemelli in amore a causa della Luna in quadratura, mentre i nativi Cancro avranno degli obiettivi ben chiari da raggiungere. Stelle simpatiche per i nativi Toro, carichi d'amore e attivi al lavoro, invece il segno del Sagittario dovrà avere pazienza in quel che fa.

Previsioni oroscopo martedì 17 giugno 2025 segno per segno

Ariete: questo martedì di giugno si rivelerà piuttosto stabile in ambito amoroso. Godetevi la simpatia del vostro rapporto così come verrà, senza avere pretese elevate.

Per quanto riguarda il lavoro, la posizione sfavorevole di Giove e Mercurio potrebbe rendere complicato lo sviluppo delle vostre mansioni. Marte vi darà le energie per poter reagire, ma non sempre i vostri obiettivi saranno a portata di mano. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna che tornerà ad agire a vostro favore, la giornata di martedì sarà più serena per il vostro rapporto.

Non vi farete mancare nulla per essere felici, sempre pronti a esprimere al meglio i vostri sentimenti. Se siete single l'estate potrebbe aprirsi in modo magico per voi nativi del segno. In quanto al lavoro le stelle saranno dalla vostra parte, e riuscirete a trovare soluzioni efficaci per le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo impegnativo in amore in questo martedì di giugno.

La Luna in quadratura dal segno dei Pesci potrebbe sollevare qualche dubbio tra voi e il partner, che dovrete saper risolvere velocemente. Ammettere le vostre responsabilità quando serve potrebbe esservi d'aiuto. Sul fronte professionale la mente corre, ma serviranno fondamenta adeguate su cui partire. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale stupenda in questa giornata di martedì. Le stelle saranno dalla vostra parte, soprattutto in campo lavorativo, dove avrete degli obiettivi ben chiari da raggiungere, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore i vostri pensieri romantici influenzeranno positivamente la vostra storia d'amore. Se siete single potrebbe essere il momento adatto per fare audaci conquiste.

Voto - 9️⃣

Leone: le stelle di martedì assumeranno una posizione migliore nei vostri confronti. La Luna non vi darà più fastidio, anche se Venere continuerà a essere contraria. Mostrate prima di tutto lucidità e buone intenzioni verso il partner. Sul posto di lavoro le energie non mancheranno grazie a Marte, ciò nonostante, non abbiate fretta nelle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale in calo in questo periodo a causa della Luna in opposizione, che potrebbe togliervi lucidità in amore. Venere rimarrà dalla vostra parte, ciò nonostante, non limitate a fare i romanticoni. Sul posto di lavoro farete buoni progressi nelle vostre mansioni. Potrebbe essere il momento adatto per fare qualcosa di più ambizioso.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà emozionante, dove troverete qualcosa di piacevole da fare anche nei piccoli momenti della giornata. Se siete single godetevi la bellezza di questo periodo, in cui vi sembrerà che non vi manchi nulla. Nel lavoro tenete gli occhi aperti, perché con Mercurio e Giove contro, gli imprevisti non mancheranno. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi darà una mano in amore in questa giornata di martedì. Con Venere in opposizione non ci saranno sempre buone emozioni, ciò nonostante sarà possibile cercare di aprirsi al dialogo. Nel lavoro le energie potrebbero calare a causa di Marte, ma cercherete comunque di mantenere una certa qualità nelle vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Sagittario: in questo periodo la Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche dubbio in campo sentimentale. Queste stelle non saranno così influenti, e potreste commettere qualche errore con il partner, che richiederà una certa pazienza. Sul fronte professionale Marte vi terrà attivi, ma non dovrete essere precipitosi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Capricorno: settore professionale che vedrà ancora delle incertezze. Farete fatica a trovare la vostra strada, considerato la posizione sfavorevole di Mercurio e Giove. Un po’ meglio in amore, ora che la Luna si trova in buon aspetto, e vi permetterà di mostrare saggezza e buone emozioni nei confronti del partner, grazie anche al sostegno di Venere.

Voto - 7️⃣

Acquario: in questo martedì di giugno perderete il sostegno della Luna, che lascerà spazio al pianeta Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, avrete bisogno di più tempo per voi stessi, per comprendere cosa volete davvero dalla vostra vita sentimentale. Bene il lavoro, anche se in alcune mansioni potreste faticare un po’ a causa di Marte contrario. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale ottima in questa giornata di martedì. Con la Luna e Venere a vostro favore, le emozioni faranno da padrona nella vostra relazione di coppia. Per i cuori solitari, potrebbero aprirsi importanti occasioni romantiche. Sul fronte lavorativo Mercurio e Giove in trigono vi guideranno nella giusta direzione nelle vostre mansioni. Voto - 9️⃣