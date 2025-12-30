Secondo l’oroscopo finanziario di gennaio 2026 le entrate dell'Acquario arrivano con ritardo. Mentre un’uscita temuta dai Pesci si riduce o viene trovata una soluzione più economica. Le loro entrate, invece, non sono elevate ma sufficienti.

Entrate e uscite di gennaio 2026: il Leone deve evitare acquisti impulsivi nella prima metà del mese

ARIETE

Gennaio vi porta un’uscita obbligata legata a casa, auto o salute. Non è una spesa evitabile, ma è gestibile se non rimandate.Le entrate restano stabili, ma senza extra. Evitate prestiti o anticipi: rischiate di creare tensioni inutili nei mesi successivi.

Meglio stringere un po’ la cinghia e chiudere il mese in ordine.

TORO

Le entrate sono regolari e affidabili. Potreste ricevere un pagamento atteso da dicembre o un rimborso che vi permette di respirare.Attenzione però alle spese alimentari o domestiche: tendete a concedervi troppo. Gennaio è favorevole per sistemare un piccolo debito o accantonare qualcosa.

GEMELLI

Il mese è irregolare. Un’entrata arriva, ma viene subito compensata da un’uscita improvvisa: bollette, tasse, spese scolastiche o legate ai figli.Evitate di fare conti “ottimistici”. Meglio tenere un margine e non contare su soldi non ancora incassati.

CANCRO

Gennaio vi chiede prudenza. Le entrate sono sufficienti, ma le uscite emotive rischiano di farvi sforare: regali, aiuti a familiari, spese fatte per senso di responsabilità.Attenzione a non caricarvi di più del necessario.

Tenete sotto controllo il budget di metà mese.

LEONE

Il mese porta una spesa legata all’immagine, al lavoro o a un progetto personale. È un investimento, ma va calibrato.Le entrate non mancano, ma non sono immediate. Evitate acquisti impulsivi nella prima metà di gennaio. Meglio attendere una conferma prima di muovervi.

VERGINE

Gennaio è uno dei mesi migliori per rimettere ordine nei conti. Entrate regolari, spese prevedibili.Potete permettervi di chiudere una pratica economica rimasta in sospeso o di pianificare meglio i mesi futuri. Ottimo periodo per risparmiare, anche piccole somme.

BILANCIA

Il mese vi mette davanti a una scelta finanziaria condivisa: una spesa in coppia, una decisione familiare o un accordo economico da rinegoziare.Le entrate sono stabili, ma serve chiarezza.

Evitate ambiguità o mezze promesse: mettete tutto nero su bianco.

SCORPIONE

Gennaio vi offre un vantaggio informativo. Scoprite come risparmiare, come pagare meno o come ottimizzare una spesa.Le entrate sono discrete, ma la vera forza è la gestione. Attenzione solo a una spesa legata a documenti o pratiche ufficiali.

SAGITTARIO

Il mese è altalenante. Un’entrata extra può arrivare, ma tende a essere subito reinvestita o spesa.Attenzione ai viaggi, agli spostamenti e alle spese non pianificate. Se contenete l’impulso, chiudete gennaio senza problemi.

CAPRICORNO

Gennaio è solido. Le entrate sono chiare, forse migliorative rispetto a dicembre.C’è una spesa importante, ma programmata: casa, lavoro o investimento a lungo termine.

Se restate fedeli al piano, il mese si chiude in positivo.

ACQUARIO

Il mese parte confuso sul piano economico. Pagamenti da ricordare, scadenze da controllare.Le entrate arrivano, ma con ritardo. Meglio non fare affidamento su tempi stretti. Evitate acquisti tecnologici o superflui prima della fine del mese.

PESCI

Gennaio vi protegge più di quanto pensiate. Un’uscita temuta si riduce, oppure trovate una soluzione più economica.Le entrate non sono elevate, ma sufficienti. Attenzione solo alle spese legate alla salute o al benessere: meglio prevenire che rimandare.