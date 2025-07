L'oroscopo di mercoledì 16 luglio riserverà una giornata carica di emozioni al Leone. Fase altalenante per i nati sotto il segno zodiacale della Vergine, che dovranno fare chiarezza con il partner in ambito sentimentale. Il Toro, dal canto suo, non dovrà essere precipitoso nelle proprie mansioni.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 luglio 2025 segno per segno

Ariete: previsioni astrali romantiche per voi e il partner secondo l'oroscopo. Godrete di un clima sereno nelle relazioni consolidate grazie alla Luna e Venere favorevoli. Per i single alcuni incontri potrebbero suscitare curiosità.

In quanto al lavoro affronterete le scadenze con impegno, ma anche con la giusta tranquillità. Voto - 8️⃣

Toro: questo mercoledì di luglio sarà discreto in campo amoroso per voi nativi del segno. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, godendo di momenti pieni di passione. Sul fronte professionale avrete buone potenzialità grazie a Giove e Marte, ma con Mercurio in quadratura, meglio non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: Marte in quadratura dal segno della Vergine potrebbe rallentarvi in campo professionale durante questo mercoledì di luglio. Avrete buone occasioni nei vostri progetti, ma non sarete spesso particolarmente attivi. In quanto ai sentimenti il confronto con il partner stimolerà la crescita del vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Cancro: le emozioni potrebbero disorientarvi in questa giornata, considerato la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Avrete bisogno di dimostrare affidabilità e buone emozioni verso il partner per costruire un rapporto vero. Nel lavoro fate un uso sapiente delle vostre capacità e del vostro intuito per portare avanti le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un mercoledì vivace in amore per voi nativi del segno. Saprete creare momenti d'intimità con la persona che amate, con le emozioni sempre in primo piano. In ambito lavorativo vi affiderete alla vostra esperienza per gestire in modo ideale le vostre mansioni, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Vergine: avrete bisogno di fare chiarezza tra voi e il partner in questo periodo.

Serviranno discussioni costruttive per cercare di migliorare il vostro rapporto. Per i single si apre un periodo di riflessione. Sul fronte professionale l'attenzione ai dettagli potrebbe fare la differenza, merito della posizione favorevole di Marte e Giove. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali altalenanti in ambito amoroso durante questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere in contrapposizione potrebbero causare qualche incomprensione di troppo: attenzione a non essere troppo invadenti. Nel lavoro saprete gestire bene le vostre mansioni. Con le giuste idee, potreste andare lontano. Voto - 7️⃣

Scorpione: armonia in crescita durante questo mercoledì di luglio. Incontri e conversazioni con il partner o con la vostra fiamma favoriranno l'empatia e le buone emozioni per voi nativi del segno.

In quanto al lavoro meglio essere prudenti nelle vostre scelte. Con Mercurio in cattivo aspetto, non tutto potrebbe andare come previsto. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che annuncia un'intesa migliore con la persona che amate. Potreste provare ad approfondire la vostra relazione e cercare di risolvere eventuali difficoltà. In quanto al lavoro procederete diretti con le vostre mansioni, centrando spesso i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Capricorno: possono accadere delle incomprensioni, soprattutto quando la Luna si trova in cattivo aspetto. Per creare un legame profondo, non dovrete nascondervi nulla tra voi e la persona che amate. In campo professionale, il vostro modo di fare pragmatico verrà premiato con risultati concreti e utili.

Voto - 7️⃣

Acquario: un metodo di lavoro differente potrebbe aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni e raggiungere risultati migliori. Siate dunque più organizzati, raccogliendo le vostre idee migliori. In ambito amoroso sarete più confidenti nei confronti del partner, costruendo un rapporto sincero e appagante, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continua a non essere così appagante in questo periodo, considerato Venere in quadratura dal segno dei Gemelli. Non ci saranno tante occasioni romantiche, ciò nonostante, spiegare le vostre intenzioni fin da subito potrebbe aiutare. Nel lavoro troverete soluzioni valide per i vostri progetti, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 7️⃣