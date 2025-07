L'oroscopo settimanale dal 21 al 27 luglio vede il Capricorno conquistare il primo posto in classifica. E mentre questo segno zodiacale viaggia a gonfie vele, per il Gemelli la situazione sarà completamente all'opposto. Scopriamo ora passo per passo le previsioni astrologiche della settimana.

Previsioni astrologiche settimanali dal 21 al 27 luglio 2025

12° Gemelli. Questa settimana rischia di mettervi sotto pressione. Avrete a che fare con una lista di cose da fare che sembra non finire mai. C'è chi deve portare avanti scadenze lavorative, chi si ritrova sommerso da questioni familiari o impegni rimandati da tempo.

La sensazione di ansia potrebbe farsi sentire già da lunedì, accompagnata da momenti in cui vi sembrerà di non avere il controllo della situazione. In questi casi è fondamentale non lasciarsi travolgere: fermatevi, respirate e affrontate ogni cosa con ordine e calma. Le emozioni sono forti, ma avete tutte le risorse per non soccombere allo stress. Date priorità a ciò che conta davvero.

11° Ariete. È una settimana che vi invita ad alleggerire la mente e a non reagire in modo impulsivo a ogni stimolo. Alcuni cambiamenti dell’ultimo periodo vi hanno destabilizzato, e ora rischiate di scaricare la tensione su chi vi sta accanto. Attenzione soprattutto nei rapporti sentimentali: potreste risultare troppo diretti o poco comprensivi.

L’oroscopo consiglia di coltivare la pazienza e di non farvi dominare dall’irruenza. Se qualcosa non va come vorreste, non forzate la mano. Avete energia da vendere, ma questa va incanalata con intelligenza per evitare errori.

10° Toro. La voglia di ottenere tutto e subito potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Nelle prossime giornate potreste essere portati a prendere decisioni affrettate o a reagire in modo eccessivo a critiche e giudizi. Cercate di mantenere la lucidità, soprattutto sul lavoro o in situazioni dove è importante la diplomazia. In amore, invece, evitate di idealizzare troppo: lasciate che le cose crescano con naturalezza. Non siate troppo rigidi nei vostri standard e concedetevi il permesso di sbagliare, purché impariate dai passi falsi.

9° Cancro. Questa settimana può essere un buon terreno per maturare nuove consapevolezze. Alcune recenti situazioni vi hanno portato a riflettere, e ora siete pronti a cambiare approccio. Anche se non tutto procede come speravate, ogni errore può diventare occasione di crescita. In amore potrebbe affacciarsi una novità o un chiarimento importante, ma serviranno calma e capacità di ascolto. Se ci sono state tensioni in famiglia o nel lavoro, non agite d’istinto: ponderate ogni parola e provate a mettervi nei panni dell’altro.

8° Bilancia. Sarà importante cogliere al volo certe opportunità che si presenteranno, anche se vi sembrano incerte. Questo è un periodo in cui è fondamentale non restare immobili.

Se qualcosa vi attira o vi incuriosisce, non restate a guardare. Le distrazioni saranno molte, ma dovrete mantenere il sangue freddo e non perdere tempo in discussioni inutili. In amore, chi è single potrebbe vivere un incontro stimolante, mentre chi è in coppia è chiamato a non dare per scontato il partner. Siate presenti, ma anche più decisi nel manifestare ciò che provate.

7° Sagittario. Le energie di questa settimana non saranno al massimo, e probabilmente sentirete l’esigenza di prendervi una pausa. Le giornate saranno piene, forse troppo, e la stanchezza si farà sentire più del previsto. In certi momenti, sarà necessario fermarsi e respirare. Il consiglio è di ridurre i ritmi, almeno dove potete farlo, e non sentirvi in colpa se avete bisogno di staccare la spina.

In amore e nei rapporti sociali, cercate la leggerezza: non tutto deve essere analizzato o risolto nell’immediato. Il recupero passa anche dal silenzio e dal relax.

6° Scorpione. La settimana si apre con una buona dose di energia creativa e voglia di mettersi in gioco. Che si tratti di un nuovo progetto professionale o di un’iniziativa personale, le stelle vi spingono a uscire dalla zona di comfort. Anche in amore c’è spazio per nuove emozioni: chi è solo potrebbe fare un incontro inaspettato, mentre le coppie solide possono riscoprirsi più complici. Non abbiate paura di esprimere ciò che provate e di rischiare un po’ di più. È il momento ideale per fare scelte coraggiose e mettere solide basi per ciò che verrà.

5° Acquario. La vostra impazienza rischia di giocare contro di voi. Siete pieni di idee e di intuizioni brillanti, ma a volte la fretta vi porta a bruciare tappe importanti. Questa settimana sarà fondamentale imparare a rallentare, soprattutto se dovete prendere decisioni professionali delicate. Anche nei sentimenti, meglio evitare gesti impulsivi: se avete il cuore impegnato, concedete al rapporto il tempo di maturare; se invece siete alla ricerca di emozioni, cercate di distinguere ciò che è autentico da ciò che è solo apparenza. Ogni passo deve essere ponderato.

4° Pesci. Settimana dinamica e stimolante, anche se non priva di responsabilità. Gli impegni si accavallano e vi sentite sotto pressione, ma avete gli strumenti per gestire tutto senza perdere di vista ciò che conta davvero.

In amore, chi ha vissuto momenti di distacco potrebbe ora sentire il bisogno di riavvicinarsi e superare vecchie incomprensioni. La chiave sarà lasciar cadere l’orgoglio e mettersi davvero in ascolto. Se saprete cogliere le occasioni con intelligenza e apertura, potrete gettare le basi per un’estate intensa e significativa.

3° Leone. Ci sono occasioni che non vanno sprecate, soprattutto quando il cuore vi dice che ne vale la pena. Se tenete davvero a una persona, non abbiate paura di mettervi in discussione e di combattere per lei. Le relazioni richiedono coraggio e autenticità, e questa settimana vi mette davanti a una scelta importante: seguire il cuore o restare dietro a una facciata. Sul fronte professionale ci sono segnali incoraggianti, ma servono ancora costanza e determinazione.

Non fatevi distrarre da chi cerca di scoraggiarvi. Siete sulla strada giusta.

2° Vergine. Ci sono emozioni che non si possono più ignorare, e in questi giorni potreste sentirvi sopraffatti da ciò che provate. Non abbiate paura di lasciarvi andare: è tempo di liberarvi dei freni che vi imponete da troppo tempo. In amore potrete vivere momenti intensi, forse anche qualche colpo di scena. Sul lavoro, invece, la vostra precisione sarà finalmente riconosciuta. La settimana si preannuncia luminosa, a patto che non cerchiate di razionalizzare tutto. Seguite l’istinto e concedetevi il lusso di essere felici.

1° Capricorno. Siete in attesa di qualcosa di importante e la settimana potrebbe portarvi le conferme che aspettate da tempo.

La costanza e l’impegno stanno finalmente dando i loro frutti, sia nella vita privata che sul lavoro. Se avete in mente un progetto o una svolta, questo è il momento giusto per agire con decisione. La fiducia in voi stessi sarà fondamentale: non arrendetevi se incontrate qualche difficoltà iniziale, perché i successi più belli arrivano proprio dopo le sfide più dure. L’amore è complice e il futuro promette molto.