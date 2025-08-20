Secondo l'oroscopo del 22 agosto 2025, l'Ariete potrebbe affrontare maggiori preoccupazioni, i Gemelli mostrarsi più nervosi e il Cancro vivere momenti di passione con il partner.

Di seguito i dettagli per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: le preoccupazioni possono aumentare rapidamente. I single devono cercare di essere molto più concentrati del solito. Chi intraprende una nuova strada lavorativa può essere soddisfatto.

Toro: chi è in coppia non deve alimentare discussioni inutili con il partner. Finalmente i cuori solitari hanno una buona lucidità.

Con pazienza e diplomazia è necessario affrontare il campo professionale.

Gemelli: chi è solo da tempo ha una grande forza interiore. Alcuni cambiamenti improvvisi possono innervosire chi ha una relazione. Sul lavoro sono in arrivo delle ottime opportunità per crescere.

Cancro: la giornata può regalare una maggiore passione nei confronti del partner. Dei piccoli problemi possono rallentare chi lavora in proprio. L'energia in questo momento è davvero alta.

Leone: nella sfera sentimentale sono possibili dei momenti di freddezza. La curiosità di chi è solo da tempo è davvero alle stelle. L'ambito lavorativo risulta essere estremamente positivo.

Vergine: è possibile fare degli incontri molto intensi.

Chi è in coppia può fare un passo importante che riguarda l'immediato futuro. Con fiducia si possono realizzare dei nuovi progetti di lavoro.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è fondamentale coltivare con attenzione i propri obiettivi personali. Alcuni dettagli possono riaccendere all’improvviso emozioni sopite. Sul campo professionale è importante sfruttare tutte le occasioni.

Scorpione: senza rimpianti è possibile adattarsi ai vari cambiamenti. Dopo qualche distrazione può ritornare la tranquillità insieme alla persona amata. Una certa situazione può creare molta confusione.

Sagittario: i single devono riflettere molto attentamente. Alcune incomprensioni sono possibili con il partner. Il percorso professionale va affrontato con determinazione.

Capricorno: un passo decisivo può essere fatto con la persona amata. I piccoli gesti non vanno mai sottovalutati. Per chi lavora nel commercio è un periodo complicato.

Acquario: chi ha una relazione ha tante responsabilità da affrontare. Alcuni ostacoli lavorativi vanno affrontati con pazienza. Degli imprevisti finanziari possono generare tensione.

Pesci: un nuovo incontro può rendere la giornata davvero speciale. Chi è in coppia è molto più sensibile del solito. Chi lavora nella ristorazione può ricevere delle conferme importanti.