L'oroscopo del 21 agosto 2025 assegna voto nove al Leone con carisma amplificato e otto e mezzo ai Gemelli , mentre sei e mezzo ai Pesci e al Toro che saranno messi un po' a disagio con la Luna in Leone.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 7,5/10: la congiunzione Luna–Mercurio vi stimola a dire la vostra senza freni. Riuscite a farvi ascoltare, ma fate attenzione a non sembrare troppo diretti. La vostra energia è contagiosa, purché sappiate dosarla.

Leone – 9/10: siete i protagonisti assoluti! La Luna nel vostro segno amplifica carisma e voglia di esprimervi, mentre Mercurio vi dà le parole giuste per convincere e affascinare.

Una giornata che vi premia in ogni interazione.

Sagittario – 8/10: siete brillanti, comunicativi e con il giusto mix di ironia e profondità. La giornata vi sorride, soprattutto se dovete presentare un progetto, dialogare o chiarire. Usate la vostra leggerezza per aprire porte.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 6,5/10: la Luna in Leone vi mette un po’ a disagio: preferireste restare nelle retrovie, ma sarete spinti a dire la vostra. Non temete: se vi esprimete con calma, riuscirete a fare colpo anche senza strafare.

Vergine – 7/10: la congiunzione Luna–Mercurio accende riflessioni profonde. Potreste sentire il bisogno di organizzare meglio i vostri pensieri o chiarire un malinteso.

Giornata utile per sistemare ciò che è rimasto in sospeso.

Capricorno – 6,5/10: non amate troppo la teatralità di questa energia leonina, che vi sembra eccessiva. Tuttavia, saprete usare il vostro pragmatismo per rendere concrete le idee che emergono. Non fatevi trascinare in drammi inutili.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 8,5/10: il dialogo è fluido e brillante. Vi sentite a vostro agio nel parlare, scherzare, intrattenere. Ottimo momento per risolvere questioni con il potere delle parole e della leggerezza.

Bilancia – 8/10: armonia e voglia di socializzare: siete in vena di incontri piacevoli e di conversazioni stimolanti. Potreste ricevere una notizia che vi apre nuove prospettive.

Acquario – 7/10: la congiunzione opposta vi mette alla prova, soprattutto sul piano delle relazioni: potreste sentirvi fraintesi o giudicati. Con un po’ di diplomazia, però, saprete trasformare ogni confronto in uno scambio costruttivo.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 7/10: le emozioni sono forti e a tratti vi sentite vulnerabili. La Luna in Leone vi chiede di uscire dalla vostra zona di comfort e di esprimere chiaramente ciò che provate. Un piccolo sforzo vi ripagherà.

Scorpione – 7,5/10: l’energia intensa vi stimola, siete magnetici, profondi e pronti a dire verità scomode. La vostra comunicazione oggi non passa inosservata.

Pesci – 6,5/10: la Luna in Leone può risultare un po’ pesante per voi, che amate toni più delicati. Tuttavia, grazie a Mercurio, riuscite a far emergere la vostra sensibilità in modo chiaro e diretto.