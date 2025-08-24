L'oroscopo della giornata del 26 agosto 2025 porta con sé energie diverse per ciascun segno zodiacale. Secondo le stelle, i Gemelli dovranno prestare maggiore attenzione al partner, il Cancro vivrà momenti di forte passione, mentre il Leone potrà contare su una ventata di positività. Ecco le previsioni complete per amore, lavoro e relazioni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete - Chi è in cerca d’amore potrà lasciarsi andare a flirt intensi, mentre le coppie vivranno un clima sereno e appagante. Sul fronte professionale, i cambiamenti nelle collaborazioni porteranno soddisfazioni.

Toro - Con il partner si può ritrovare la complicità perduta, mentre i single avranno bisogno di proteggere i propri spazi. Sul lavoro, meglio adottare nuove strategie per affrontare le sfide.

Gemelli - In amore serve più attenzione verso la persona amata. I cuori solitari vivranno una fase più stabile, mentre sul lavoro i consigli ricevuti potranno rivelarsi preziosi.

Cancro - La passione è protagonista per chi è in coppia. I single sentono il desiderio di condividere le proprie emozioni, mentre una nuova iniziativa professionale può portare successo.

Leone - Giornata positiva sia per chi ha già una relazione sia per chi cerca nuove emozioni. Tante opportunità in arrivo, anche in ambito lavorativo, dove la giornata si rivelerà più stimolante del previsto.

Vergine - Possibili contrasti con persone dalle idee diverse. Chi cerca l’amore potrebbe mostrarsi un po’ più egoista, mentre in ambito professionale regna l’armonia.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia - I single saranno coinvolti da nuove amicizie, mentre le coppie vivranno momenti di disponibilità e apertura. Il lavoro porta vantaggi e nuove prospettive.

Scorpione - In amore le emozioni si faranno più intense, ma i single potrebbero vivere qualche dubbio in serata. Sul lavoro, attenzione alle intolleranze e alle tensioni improvvise.

Sagittario - I cuori solitari riusciranno a chiarire alcuni malintesi, mentre per le coppie è in arrivo una buona notizia. Chi avvia nuovi progetti professionali potrebbe sentirsi leggermente in ansia.

Capricorno - Determinazione per i single, che sapranno farsi avanti senza esitazioni. La giornata potrebbe portare stanchezza e ritardi nelle conferme professionali, con un po’ di nervosismo di riflesso.

Acquario - Chi è solo da tempo può concedersi momenti di relax. In amore e nelle relazioni possono sorgere dubbi, mentre sul lavoro è meglio non prendere decisioni troppo affrettate.

Pesci - Chi cerca l’amore dovrebbe rallentare i ritmi e vivere le emozioni con calma. In coppia potrebbero emergere piccole incomprensioni, mentre sul fronte professionale arriveranno soddisfazioni, seppur di piccola entità.