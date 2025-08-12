Secondo l'oroscopo del weekend 16-17 agosto 2025 l'Ariete si mostrerà particolarmente sensibile con la persona amata, il Leone farà delle nuove amicizie mentre il Toro attraverserà una fase di grande sincerità.

Di seguito tutti i dettagli.

I primi segni dello zodiaco

Ariete - Chi farà parte di una coppia sarà particolarmente sensibile nei confronti del partner. Il fine settimana richiederà molta più pazienza del previsto. Sul lavoro, sarà importante esprimere il proprio parere con calma e diplomazia.

Toro - Con sincerità si potranno affrontare alcune questioni delicate.

Chi vivrà una relazione attraverserà un periodo fortunato e pieno di dolcezza. Un complimento inaspettato arriverà sul lavoro, regalando un sorriso.

Gemelli - Vivrete dei momenti di relax con la persona amata. La sensualità dei cuori solitari raggiungerà livelli altissimi. Durante il weekend, l’energia sarà altalenante, ma non mancheranno occasioni piacevoli.

Cancro - Con il partner ritroverete l’armonia del passato. Chi sarà in cerca d’amore vivrà all'opposto un fine settimana piuttosto complicato. Sul lavoro, si troveranno soluzioni originali e creative.

Leone - Un regalo inaspettato addolcirà chi sarà in coppia. Sarà un periodo ottimo per fare nuove conoscenze. Sul fronte professionale, si realizzeranno progetti innovativi e stimolanti.

Vergine - Un incontro improvviso si rivelerà davvero fortunato. Con la persona amata emergeranno invece alcuni problemi da risolvere.

Il resto dei segni

Bilancia - Chi è solo da troppo tempo vivrà un weekend molto movimentato, gli affari lavorativi porteranno però grandi soddisfazioni.

Scorpione - Nel fine settimana, gli affetti passeranno in secondo piano. Chi sarà in coppia vivrà di fatti un periodo caotico con la dolce metà.

Sagittario - Nuovi incontri in vista per i single, mentre le spese familiari genereranno qualche piccola preoccupazione. Attenzione all’umidità, che potrà causare qualche malessere passeggero.

Capricorno - Con la persona amata ci sarà maggiore comprensione. Sul lavoro arriveranno risposte interessanti e stimolanti.

Le finanze, però, resteranno instabili e richiederanno attenzione.

Acquario - L’intero weekend sarà affrontato con il sorriso. Sul lavoro darete il massimo e otterrete ottimi risultati. Un malessere scomparirà rapidamente, lasciando spazio al benessere.

Pesci - Con il partner si vivrà un’ondata di romanticismo. I single inizieranno invece amicizie sincere e profonde. Creatività e intuito saranno protagonisti nell’ambito professionale.