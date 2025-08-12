L'oroscopo del giorno mercoledì 13 agosto si presenta con una bella Luna in Ariete, che stimola l'ottimismo del segno di fuoco, mentre la posizione di Mercurio in Leone rafforza la creatività e i progetti proficui. Desiderio e comunicazione saranno in equilibrio nella vita dei nativi Sagittario, mentre al segno della Bilancia non mancherà la riflessione.

Previsioni dell'oroscopo di mercoledì 13 agosto 2025 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di agosto vedrà un cielo migliore sopra di voi. Con il giusto atteggiamento, riuscirete a lasciarvi alle spalle certe preoccupazioni.

Anche se Venere sarà favorevole, la Luna in congiunzione vi aiuterà a stare meglio con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro l'ottimismo vi spingerà a gestire meglio le vostre mansioni, con risultati sicuramente migliori. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che annuncia momenti di piacere tra voi e la persona che amate. Vivete con serenità il vostro rapporto, senza però superare certi limiti. Sul fronte lavorativo invece, attenzione ai colleghi e a dinamiche che possono mettervi in una posizione scomoda. Voto - 7️⃣

Gemelli: godrete di incontri stimolanti durante questa giornata di mercoledì. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio, ma non aspettatevi sempre momenti di grande intesa.

In quanto al lavoro la voglia di fare non vi mancherà, ma soltanto su quei progetti dovrete volete davvero darvi da fare. In altre parole, vi piacerà dedicarvi solo ai progetti che volete voi. Voto - 8️⃣

Cancro: le emozioni non mancheranno in questa giornata grazie a Venere, ma con la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete però potrebbe farvi mancare un po’ di maturità. Oltre ai sentimenti, dovrete dimostrare di saper gestire il vostro rapporto nei momenti che contano davvero. Sul fronte professionale avrete finalmente i giusti mezzi a disposizione per centrare i vostri successi. Metteteci dunque il giusto impegno. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì che vedrà il pianeta Mercurio a favore secondo l'oroscopo, rafforzando la creatività e i progetti proficui.

Potrete mettere insieme risultati di tutto rispetto: un chiaro passo avanti verso obiettivi più grandi. In ambito amoroso il dialogo sarà una colonna portante del vostro rapporto, anche nei momenti meno romantici. Voto - 8️⃣

Vergine: questo mercoledì di agosto si rivelerà solamente sufficiente dal punto di vista sentimentale. Cercate di capire il punto di vista del partner, evitando possibili tensioni. Nel lavoro certe notizie potrebbero cambiare i vostri piani. Siate in grado di adattarvi alla situazione e non commettere troppi errori che possono creare complicazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: ritrovarsi con il partner sarà molto importante per voi in questo periodo. Nonostante queste stelle non siano in una posizione così comoda, avrete bisogno di ritrovare un certo equilibrio emotivo.

Nel lavoro potrebbe rivelarsi stimolante avviare nuovi progetti, ma dovrete avere i mezzi necessari per poter ambire in alto. Voto - 6️⃣

Scorpione: l'audacia non vi mancherà in questo periodo, soprattutto in ambito amoroso. Una bellissima Venere in trigono renderà le cose meravigliose con il partner. Se siete single, potreste finalmente trovare il coraggio di farvi avanti. Sul posto di lavoro dovrete sapere dove mettere le mani nei vostri progetti. Attenzione dunque a non agire d'istinto. Voto - 7️⃣

Sagittario: desiderio e comunicazione saranno in equilibrio durante questo periodo. Le stelle saranno in buon aspetto, aiutandovi a godere di una bella quotidianità. In amore date più fiducia a un legame molto speciale.

In quanto al lavoro sarete nelle condizioni giuste per poter mettere insieme progetti che possono fare la differenza. Voto - 9️⃣

Capricorno: previsioni oroscopo che annunciano un quadro astrale complicato per voi nativi del segno. Attenzione a possibili malintesi con la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella seconda decade. Nel lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere azzardi che possono complicare la vostra posizione. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale che annuncia una bella giornata. La Luna sarà dalla vostra parte, e potrebbe essere un bel periodo per flirt leggeri e incontri intriganti per voi single. Se siete in coppia godrete di una discreta complicità e armonia.

Nel lavoro serviranno soluzioni adeguate per i vostri progetti. Sarà importante prima di tutto non essere precipitosi. Voto - 8️⃣

Pesci: la grinta in questa giornata non vi mancherà, ma non dovrete lasciarvi consumare dalle vostre stesse ambizioni, rischiando dunque di sbagliare. In quanto ai sentimenti godrete di un rapporto dolce e appagante grazie a una bella Venere in trigono, capace di superare qualunque ostacolo. Voto - 8️⃣