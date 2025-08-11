L'oroscopo del weekend 16 e 17 agosto 2025 è determinato da un quadro astrologico importante, con la Luna in Gemelli. Il segno che otterrà maggiori benefici dalle stelle è l'Acquario, primo nella classifica del periodo. Al contrario, il Toro si posiziona in fondo alla graduatoria. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del weekend 16 e 17 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro – Avrete la sensazione di trovarvi in un vortice di rumori, impegni e situazioni che sembrano arrivare tutte insieme. Potrebbe esserci qualcuno che si intromette nei vostri affari, facendovi domande che non avete nessuna voglia di ascoltare, e questo rischierà di irritarvi.

Cercate di mantenere la calma e non permettete che piccole seccature vi rovinino il fine settimana. Evitate spostamenti lunghi o impegnativi: il traffico potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza. Per chi lavora nel turismo, ci sarà comunque la possibilità di recuperare terreno e concludere buoni affari.

1️⃣1️⃣- Ariete – Vi troverete davanti alla possibilità di fare qualcosa di nuovo, di uscire dalla solita routine e di sperimentare un approccio diverso alla vita. In questo momento la parola d’ordine è osare, senza però caricarvi dei problemi altrui. Il fine settimana è fatto per rilassarsi e per concentrarsi su ciò che vi fa stare bene, quindi accettate gli inviti e partecipate ad attività che vi permettano di sorridere e alleggerire il cuore.

Dopo mesi impegnativi, concedetevi la gioia di momenti spensierati, circondandovi di persone che vi trasmettono energia positiva.

1️⃣0️⃣- Leone – In questi giorni dovrete ricordarvi che non c’è nulla di male a puntare in alto, anche se non tutto andrà esattamente come previsto. Pensate in grande, ma agite con intelligenza, scegliendo con cura le persone con cui condividere il vostro tempo. Le provocazioni non meritano risposta: ignorarle sarà la vostra arma vincente. Trascorrere qualche ora all’aperto, magari tra feste di paese, grigliate o passeggiate, vi aiuterà a chiudere in bellezza una settimana intensa e piena di emozioni.

9️⃣- Gemelli – Vi aspetta un weekend all’insegna del relax e della spensieratezza.

Non abbiate paura di mettere in pausa il lavoro e di rimandare impegni e pensieri a lunedì: questo è il momento di ricaricare le energie. Le giornate inizieranno più tardi del solito, complice qualche serata prolungata fino a notte fonda. Non dimenticate di farvi sentire con chi vi vuole bene: una telefonata o un messaggio possono avere un grande valore per qualcuno a cui tenete.

8️⃣- Vergine – Ci sarà chi tenterà di mettervi alla prova o di farvi innervosire, ma la vostra forza starà nel mantenere il controllo e nell’ignorare le provocazioni. In amore ci sarà spazio per emozioni e incontri piacevoli, anche per chi non ha un partner fisso. Avete rinunciato a troppe occasioni negli ultimi tempi: adesso è il momento di lasciarsi andare, di dire “sì” a un invito o a una serata speciale.

Vivete ogni istante con intensità, perché i prossimi giorni potrebbero riservare sfide particolari.

7️⃣- Cancro – La tranquillità sarà il vostro obiettivo principale. Evitate strade affollate e traffico, preferendo spazi più calmi e rilassanti. Potreste ricevere un suggerimento o un’informazione che si rivelerà molto utile per migliorare una situazione che vi sta a cuore. Non lasciate che i pensieri vi appesantiscano: concedetevi di vivere queste giornate come una pausa rigenerante, in attesa di una settimana che si preannuncia movimentata.

6️⃣- Capricorno – Il fine settimana vi porterà una leggera nostalgia, la sensazione che un ciclo si stia chiudendo. Nonostante questo, sarà importante mantenere un atteggiamento positivo e aperto.

Potreste avere in mente un progetto personale o un sogno che vi stimola e vi spinge a guardare avanti. Non perdete tempo con persone o situazioni che portano solo negatività: dedicatevi a ciò che vi fa crescere e vi fa sentire vivi.

5️⃣- Scorpione – Sentirete il bisogno di evadere dalla routine, ma anche senza viaggi lontani potrete ricreare atmosfere piacevoli. Una cena speciale, una passeggiata o un momento di relax in compagnia giusta saranno più che sufficienti per farvi sentire appagati. Vi accorgerete di quanto le piccole cose possano essere preziose e di come, a volte, siano proprio i dettagli a rendere indimenticabile un momento.

4️⃣- Bilancia – Questi giorni saranno perfetti per rallentare e dedicarsi al riposo.

Siete abituati a muovervi senza sosta, ma il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno se vi concederete un po’ di pace. Potrebbero esserci movimenti economici interessanti, ma attenzione a non lasciarvi prendere la mano con le spese. Un recente dispiacere verrà archiviato, e questo vi permetterà di guardare avanti con maggiore serenità.

3️⃣- Pesci – Il weekend sarà all’insegna del relax e della voglia di godersi il momento. Vi sentirete pronti a riprendere progetti lasciati in sospeso, con la consapevolezza che l’età non è mai un ostacolo quando c’è entusiasmo. Buttatevi nelle situazioni che vi fanno sentire vivi, lasciandovi trasportare dall’energia positiva di chi vi circonda. In amore, il clima sarà intenso e appassionato.

2️⃣- Sagittario – Vi attendono due giorni ricchi di passione e divertimento. Potreste sentirvi pronti a un nuovo inizio, ma sarà fondamentale non sprecare le occasioni che si presenteranno. Lasciate andare ciò che appartiene al passato e concentratevi sul presente, assaporando ogni attimo. Rimandate compiti e incombenze alla prossima settimana, dedicando questo tempo a voi stessi e alle persone che vi fanno stare bene.

1️⃣- Acquario – Concludete una settimana densa di impegni e sacrifici, ma anche di soddisfazioni. Avrete la sensazione di aver riscoperto il valore delle cose semplici, quelle che prima passavano inosservate. Davanti a un errore o a una porta chiusa, ricordate che c’è sempre la possibilità di riprovare: la vera sconfitta è arrendersi. Queste giornate porteranno un’aria più leggera e vi aiuteranno a ritrovare fiducia.