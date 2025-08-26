Ultimi giorni d’estate, nuove energie in arrivo. L'oroscopo del giorno mercoledì 27 agosto 2025 si apre con transiti astrali significativi che influenzano le relazioni, la comunicazione e l’equilibrio emotivo.

Gli astri in posizione ideale, annunciano piacevolezze in arrivo per il segno del Leone, mentre Mercurio in buon aspetto sostiene idee chiare e comunicazione efficace per i nati Sagittario. La Luna e Venere valorizzano la tenerezza e l'armonia del segno della Bilancia, mentre il Capricorno non dovrà sentirsi troppo al centro dell'attenzione.

Previsioni oroscopo mercoledì 27 agosto 2025 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo sereno per voi nati del segno. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe aprire qualche lieve discussione. Sul fronte professionale riuscirete a svolgere bene il vostro lavoro fino a quando avrete una visione chiara dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere in cattivo aspetto. I rapporti interpersonali e con il partner potrebbero non essere così appaganti. Abbandonate atteggiamenti troppo rigidi, e concentratevi di più sui desideri della vostra anima gemella. In quanto al lavoro sarete piuttosto prudenti, riflettendo bene sulle vostre decisioni.

Voto - 6️⃣

Gemelli: vita amorosa stimolante in questo periodo. Le conversazioni con il partner si faranno profonde, grazie anche alla maturità della Luna. Se siete single avrete tantissima voglia d'intimità. Nel lavoro sarà utile dosare bene le vostre energie, utilizzandole al meglio nei vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣

Cancro: proverete buone sensazioni durante questo mercoledì di agosto, ma la Luna in quadratura potrebbe confondervi le idee. Single oppure no, avrete bisogno di capire bene cosa volete dalla vostra vita amorosa. In quanto al lavoro Marte potrebbe togliervi un po’ di energie, ma sarete comunque abbastanza attivi e competenti da portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: le stelle assumeranno una posizione allettante nei vostri confronti secondo l'oroscopo.

In amore arriveranno momenti piacevoli da vivere, soprattutto per i cuori solitari. Nel lavoro la chiarezza mentale sarà al massimo, e con Marte in sestile le energie non vi mancheranno. Voto - 8️⃣

Vergine: in questa giornata di mercoledì sarete accerchiati dalla Luna e da Venere, che influenzeranno positivamente la vostra storia d'amore, portando cura e gentilezza nei vostri legami. In ambito lavorativo sarete focalizzati sui vostri progetti, dimostrandovi capaci e con buone idee da sfruttare nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di mercoledì. La dolce e armonica presenza della Luna e Venere vi saranno di sostegno, stimolando tenerezza e armonia con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà favorevole, aprendo a interessanti occasioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali non molto entusiasmanti in campo amoroso. Desidererete affetto dalla vostra relazione di coppia, ma prima sarà necessario risolvere alcune questioni delicate tra voi e la persona che amate. In quanto al lavoro Marte aiuta la precisione: sarete abbastanza attivi e con idee efficaci. Voto - 7️⃣

Sagittario: Mercurio in trigono dal segno amico del Leone vi darà una mano al lavoro. Idee chiare e una comunicazione efficace saranno alla base del vostro successo. In amore vi sentirete in sintonia con la persona che amate, pronti a dimostrare il vostro affetto al partner.

Se siete single sensibilità e bisogno d'affetto vi spingeranno a trovare la persona giusta. Voto - 8️⃣

Capricorno: state lentamente ricostruendo il vostro rapporto secondo l'oroscopo di mercoledì, ma con la Luna in quadratura dovrete fare molta attenzione a non bruciare le tappe. Anche voi single, se state frequentando nuove persone, non siate precipitosi. Nel lavoro è il momento di moderarsi e gestire con attenzione le risorse a disposizione. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo instabile dal punto di vista sentimentale. Non rimandate alcune questioni delicate con il partner, che potrebbero solo aggravare la vostra situazione. In ambito professionale servirà pazienza e uno studio attento sulle vostre mansioni, per non commettere errori di troppo.

Voto - 6️⃣

Pesci: vita amorosa abbastanza tranquilla in questo periodo secondo l'oroscopo. Vi sentirete bene con la persona che amate, ma attenzione a non trascurare troppo il vostro legame. Nel lavoro non fatevi prendere in contropiede da potenziali imprevisti, che possono rallentare lo sviluppo delle vostre mansioni. Voto - 8️⃣