L'oroscopo di mercoledì 27 agosto 2025 si prospetta molto fortunato per i nati sotto il segno del Capricorno e per esteso per gli altri segni di terra. Il Sagittario sarà giù di corda, mentre il Cancro eviterà l'amore.

Di seguito i dettagli.

L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: ammettere i propri errori in amore potrebbe farvi vedere le cose diversamente. Lavoro: sarete troppo affaticati per essere concentrati al massimo. Fortuna: le stelle potrebbero essere poco attente alle vostre esigenze in questo momento.

Toro ♉ Amore: la parentesi di romanticismo e passione si allargherà drasticamente, facendovi sentire al settimo cielo.

Lavoro: i successi professionali torneranno ad essere protagonisti. Fortuna: qualche situazione rimasta in sospeso troverà una degna conclusione.

Gemelli ♊ Amore: l'oroscopo prospetta una giornata all'insegna del buonumore in famiglia e una ventata di freschezza nella vita di coppia. Lavoro: con i colleghi sarete carismatici ed empatici. Fortuna: vivrete i presupposti giusti per sfruttarla.

Cancro ♋ Amore: evitare il partner vi farà sentire più appagati con voi stessi. In famiglia nascerà qualche tensione di troppo. Lavoro: farete qualcosa di diverso che però alle persone che vi stanno attorno non piacerà. Fortuna: poche aspettative per il futuro.

Leone ♌ Amore: scendere a compromessi sul piano affettivo non sarà facile.

Lavoro: svolgere la stessa attività vi darà una sensazione di noia sempre più forte. Fortuna: al momento non sarà pervenuta.

Vergine ♍ Amore: troverete molta più affinità con il partner, soprattutto grazie ad un giro di vite dal punto di vista emotivo. Lavoro: essere più estroversi vi aiuterà a dare il meglio di voi. Fortuna: la sorte vi darà tutto ciò di cui avete bisogno per poter trascorrere una bella serata.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: le stelle vi saranno amiche sul piano amoroso. Con il partner non mancherà il divertimento. Lavoro: qualche tensione di troppo con la vostra squadra sarà finalmente appianata. Fortuna: potreste ricevere un regalo che non avevate preso in considerazione.

Scorpione ♏ Amore: dare e ricevere in ambito sentimentale potrebbe non essere troppo scontato in questo momento. Lavoro: manterrete un basso profilo sul lavoro, forse a causa di qualche tensione latente. Fortuna: l'oroscopo suggerisce di riflettere sulle cose rimaste in sospeso.

Sagittario ♐ Amore: avrete la tendenza ad essere schivi in amore e sottotono con la cerchia familiare. Lavoro: avete utilizzato troppe energie sul posto di lavoro. Questa giornata non sarà semplice da concludere. Fortuna: purtroppo il calo della buona sorte si farà sentire.

Capricorno ♑ Amore: una svolta nelle faccende di cuore vi darà la spinta giusta per dialogare anche con la famiglia. Lavoro: riuscirete nelle imprese che finora avete reputato fuori dalla vostra portata.

Fortuna: potrebbe arrivare una decisa svolta finanziaria.

Acquario ♒ Amore: andrete avanti nella vostra relazione con più sicurezza e più impegno. Lavoro: le fatiche di questa giornata saranno ricompensate con buone entrate. Fortuna: sarà tempo di fare shopping.

Pesci ♓ Amore: l'oroscopo prevede un progressivo allontanamento dal partner e molto probabilmente anche dalle amicizie. Lavoro: la mole di lavoro sembrerà sfidarvi, ma accetterete tutto senza esitare. Fortuna: al momento non sarà dalla vostra parte.