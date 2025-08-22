L'oroscopo del weekend 23 e 24 agosto 2025 prevede un atteggiamento riservato da parte del segno dei Pesci. Si verificheranno dei cambiamenti importanti per il Cancro, così come per l'Ariete.

L'Oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: si avvertiranno delle trasformazioni in ambito amoroso che necessiteranno della vostra attenzione. Lavoro: le aspettative per il futuro professionale saranno sempre più vicine. Fortuna: grazie alla vostra intraprendenza, qualche piccolo desiderio si realizzerà.

Toro ♉ Amore: le vicende amorose di questa settimana si concluderanno positivamente nel weekend.

Lavoro: avrete delle bellissime idee in mente, ma molto probabilmente qualcosa dentro di voi vi bloccherà dall'attuarle. Fortuna: le stelle vi proteggeranno ad ogni costo.

Gemelli ♊ Amore: questo fine settimana sarà all'insegna del divertimento di coppia. Tutto il resto sarà categoricamente escluso. Lavoro: l'oroscopo suggerisce di non frenare la vostra fantasia lavorativa. Fortuna: la comunicazione sarà al top sul piano amichevole.

Cancro ♋ Amore: mostrerete la vostra affezione nei momenti più disparati, secondo l'oroscopo. Lavoro: sarete inaspettatamente un passo avanti rispetto alla squadra. Fortuna: ci saranno cambiamenti significativi sul piano finanziario. Il carisma aumenterà.

Leone ♌ Amore: le vostre reazioni nei confronti dell'amore saranno praticamente nulle.

Desidererete stare per conto vostro. Lavoro: al momento avrete bisogno di staccare la spina. Fortuna: la fortuna potrebbe essere in letargo in questo momento.

Vergine ♍ Amore: avrete a cuore la serenità e la felicità della famiglia. In amore non ci saranno novità. Lavoro: avrete a disposizione il controllo della vostra attività, ma al tempo stesso le responsabilità cresceranno. Fortuna: avrete coraggio nell'affrontare le sfide quotidiane.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: per qualcuno la storia d'amore sarà stroncata da una parola di troppo. Lavoro: rimarrete in ascolto nel caso di nuove occasioni in cui gli altri necessiteranno del vostro aiuto. Fortuna: darete per scontata un po' troppo la vostra stabilità complessiva.

Scorpione ♏ Amore: la tendenza a dare per scontata una amicizia potrebbe essere deleteria per questo legame. Lavoro: sarà tempo di staccare un po' la spina dalle faccende di lavoro. Fortuna: affronterete una piccola sfida con energie davvero molto sorprendenti.

Sagittario ♐ Amore: la serenità nella vita di coppia e in famiglia sarà alimentata dalla voglia di interagire in un contesto di divertimento. Lavoro: la vostra attività sarà avanti, non sarà difficile immaginare una pausa per la vostra mente. Fortuna: avrete poca dimestichezza con una situazione nuova e complicata.

Capricorno ♑ Amore: avrete qualche momento di incertezza che potrebbe mettere a pentimento la vostra relazione amorosa. Lavoro: purtroppo qualche progetto potrebbe sfuggirvi di mano in modo molto celere.

Fortuna: avrete attimi di solitudine tutt'altro che costruttiva.

Acquario ♒ Amore: l'amore più puro sarà sperimentato prima di quel che immaginate. Lavoro: l'oroscopo prevede un'energia lavorativa davvero eccezionale. Fortuna: il desiderio di fare qualcosa di grande sarà ascoltato dalle stelle.

Pesci ♓ Amore: l'oroscopo segnerà un weekend intenso nell'intimità, ma abbastanza riservato con i sentimenti. Lavoro: tanta astuzia e volontà saranno la chiave per il vostro successo. Fortuna: sarete scelti per un'impresa importante.