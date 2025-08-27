L’oroscopo della settimana dal 1° al 7 settembre 2025 si preannuncia passionale per i nati sotto il segno del Toro. I Pesci saranno molto determinati sul lavoro, mentre la Bilancia potrebbe mostrarsi più vulnerabile.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: avrete una certa ritrosia nei confronti dell'amore. Nel complesso, secondo l’oroscopo, le delusioni potrebbero essere frequenti. Lavoro: la fatica sul posto di lavoro potrebbe darvi troppo stress. Sarà bene staccare la spina quanto prima. Per alcuni potrebbe esserci qualche ostacolo nell’avvio di nuove esperienze professionali.

Fortuna: potrebbe tardare un po’, ma arriveranno momenti più favorevoli.

Toro ♉ Amore: la passione brillerà nel vostro cielo. Vi basterà sorridervi per scatenare un romanticismo acceso e una intesa che toccherà le stelle. Lavoro: ritornerete a collezionare successi e a svuotarvi di ogni elemento negativo. Fortuna: la sorte vi accompagnerà su sentieri professionali inaspettati.

Gemelli ♊ Amore: le leggi del cuore mal si adatteranno ai vostri desideri di carattere personale. Dovrete fare delle scelte molto drastiche. Lavoro: al momento la mancanza di ispirazione potrebbe creare qualche rallentamento. Fortuna: le decisioni che prenderete in questo momento non sempre si adatteranno alla realtà.

Cancro ♋ Amore: la bellezza nella vita di coppia potrebbe essere in rialzo, soprattutto se la vostra mente e quella del partner saranno in perfetta armonia.

Lavoro: mettervi in gioco dopo tanta riflessione potrebbe essere il primo passo verso il successo. Fortuna: anche se altalenante, in questo momento non ci saranno situazioni negative.

Leone ♌ Amore: l’amore potrebbe entrare in conflitto con alcune situazioni personali a cui tenete particolarmente. Lavoro: avrete la mente altrove sul posto di lavoro, e a tratti sarete anche annoiati. Sarà tempo di valutare un cambio di rotta. Fortuna: alcune scelte affrettate potrebbero non portare i risultati sperati.

Vergine ♍ Amore: nelle vicende sentimentali ci saranno miglioramenti che vi faranno sentire di buonumore. Nella seconda metà della settimana potrebbe ritornare la passione. Lavoro: i progetti professionali saranno decisamente ambiziosi e da parte vostra sarete in grado di fare qualunque cosa.

Fortuna: il vostro cammino nel complesso sarà privo di ostacoli.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: fate attenzione a esternare i vostri sentimenti dal momento che potreste essere abbastanza vulnerabili emotivamente in questa settimana. Lavoro: dovreste chiamare a raccolta tutta la volontà di cui disponete per affrontare questa settimana lavorativa. Fortuna: ci saranno giornate più favorevoli di altre.

Scorpione ♏ Amore: la vostra voglia di spensieratezza in amore sarà puntualmente accontentata. Ci saranno momenti a dir poco magici, molti dei quali proiettati interamente al futuro. Lavoro: per molti del vostro segno questa settimana sarà cruciale nel trovare il lavoro dei propri sogni.

Fortuna: avrete a disposizione una fonte inesauribile di idee.

Sagittario ♐ Amore: spesso e volentieri potreste percepire meno comprensione dal partner e desiderare maggiore dialogo o confronto. In famiglia non ci saranno novità rilevanti. Lavoro: le troppe scorciatoie che prenderete sul lavoro potrebbero essere piene di ostacoli. Fortuna: potrebbe esserci un rallentamento nei risultati, ma sarà temporaneo.

Capricorno ♑ Amore: in questa settimana sarà presente una vitalità in amore che non ammetterà repliche. Lavoro: sarete sulla buona strada per i successi che avete sempre sognato, ma non abbassate la guardia. Nel weekend troverete riposo. Fortuna: potrebbero arrivare opportunità di guadagno interessanti.

Acquario ♒ Amore: l'oroscopo prevede instabilità di coppia, ma sarà poco chiaro se voi siete preparati o meno a qualche cambiamento. Lavoro: sarete spesso affaticati, e con tutta probabilità sentirete molte responsabilità addosso. Fortuna: anche se sporadicamente, riuscirete a ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi.

Pesci ♓ Amore: nel vostro cuore rifiorirà la consapevolezza di coppia, dunque anche la tenerezza e la passione ritorneranno a essere protagonisti della vostra quotidianità. Lavoro: la determinazione vi darà gli strumenti giusti per concludere i progetti in corso al più presto. Fortuna: i guadagni vi daranno certezze superiori alla norma.