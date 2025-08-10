L'oroscopo di domani 11 agosto 2025 vede al primo posto in classifica il segno del Cancro, che sarà pieno di energia e vitalità. Al contrario, l'Acquario è ultimo alle prese con i cambiamenti del tempo. Approfondiamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni.

Classifica e oroscopo dell'11 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. Con il tempo le esigenze cambiano, e restare ancorati al passato rischia solo di bloccare la crescita. Accettate l’evoluzione personale e abbracciate la nuova versione di voi stessi. Se c’è un segreto che vi pesa, liberatevene: a volte basta parlarne per ritrovare la pace interiore.

Sul lavoro, potreste sentire il bisogno di esplorare un percorso diverso. Un piccolo dettaglio potrebbe trasformare un progetto intero. Valutate l’idea di svegliarvi un po’ prima, ma senza stravolgere le abitudini, così da affrontare con più energia il rientro alle attività.

1️⃣1️⃣- Capricorno. In questa giornata l’attenzione si concentra su voi stessi e sulle relazioni. Forse è il momento di rivedere alcune amicizie e allontanare quelle tossiche che vi trattengono. In famiglia c’è una situazione delicata che richiede la presenza e il vostro sostegno, magari per aiutare un caro in difficoltà. I problemi saranno comunque di piccola entità, quindi approfittatene per alleggerire i pensieri e godervi qualche momento sereno.

Una questione particolare troverà presto una soluzione. Per chi è più spensierato, non mancheranno occasioni di divertimento in compagnia.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La giornata si preannuncia più tranquilla, anche se con un pizzico di monotonia. Sfruttatela per occuparvi della casa, cucinare qualcosa di speciale, sistemare ciò che è rimasto in sospeso o preparare momenti piacevoli in vista delle prossime festività. La serata promette emozioni e divertimento, specialmente se avete già programmi interessanti. Negli ultimi mesi vi siete un po’ chiusi, rinunciando a esperienze preziose, ma ora è tempo di riemergere e di respirare a pieni polmoni. Continuate a coltivare i sogni: sono più vicini di quanto crediate.

9️⃣- Toro. Un senso di insoddisfazione, legato al lavoro o alla sfera sentimentale, potrebbe aver disturbato il sonno. Forse vi capita di restare svegli pensando a risposte che avreste potuto dare in passato. Guardare indietro non serve: focalizzatevi sul presente e mantenete una visione d’insieme. Questa giornata è ideale per chiudere le questioni in sospeso. All’orizzonte si intravedono cambiamenti importanti, come un trasferimento o una nuova opportunità professionale. Qualcosa si sta muovendo, e presto ne vedrete i frutti.

8️⃣- Ariete. Ogni cambiamento va affrontato con gradualità, altrimenti si rischia di perdere motivazione e di arrendersi. Prendete nota dei progressi e concedetevi piccole ricompense a ogni traguardo raggiunto.

Oggi potreste trovarvi di fronte a una svolta, ma la decisione finale spetterà al vostro istinto. Chi è single potrebbe sentire il desiderio di innamorarsi, ma le aspettative troppo alte rischiano di complicare le cose. Ricordate che la perfezione non esiste: sono le piccole imperfezioni a rendere unica una persona.

7️⃣- Bilancia. Adesso è il momento giusto per investire sulle vostre capacità. Avete talento e determinazione, ma a volte vi sottovalutate. Non restate fermi: ogni giorno è buono per creare, inventare o sviluppare un’idea. Amate la novità e la sincerità, e rifuggite la falsità. Nella vita di coppia si intravedono progressi importanti. Sul lavoro, qualche rapporto professionale potrebbe non essere dei migliori, ma presto si apriranno strade per un cambiamento, magari con un’attività indipendente.

6️⃣- Leone. La determinazione è la vostra arma migliore e siete pronti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Un senso di pressione esterna potrebbe pesare, ma affrontarlo significa risalire alla radice del problema e riconoscere il vostro potere di reazione. In amore, la giornata sarà intensa e appagante: le coppie vivranno momenti di forte sintonia e attrazione, mentre i single potranno godersi nuovi incontri e sguardi complici.

5️⃣- Gemelli. Arriveranno notizie inaspettate. Non cambiate mai per compiacere gli altri: il mondo è troppo vasto per cercare di piacere a tutti. Siate autentici e circondatevi di persone che vi apprezzano per quello che siete. Se in un contesto non vi sentite accettati, abbiate il coraggio di cambiare ambiente.

La vita è piena di opportunità e luoghi meravigliosi da scoprire. Oggi il vostro motto sarà: “Mai arrendersi”.

4️⃣- Scorpione. È una giornata favorevole per recuperare fiducia in amore e sul piano personale. Mantenete separate vita privata e lavoro, lasciando fuori dalla porta di casa problemi e tensioni. Al rientro, concedetevi momenti di relax e attività che vi piacciono. Potreste trascorrere ore tranquille, magari davanti a un programma amato o in buona compagnia. Non abbiate fretta: le cose importanti richiedono il loro tempo.

3️⃣- Vergine. La determinazione vi spinge a non tirarvi mai indietro. In amore, potreste vivere momenti speciali, ma ricordate che ogni relazione è fatta di equilibrio e scambio reciproco.

Prendete l’iniziativa e mostratevi disponibili. La giornata è ideale anche per un cambiamento d’immagine: una nuova acconciatura o un piccolo ritocco estetico potrebbero dare una ventata di freschezza. Una conversazione vi resterà impressa, così come l’incontro con una persona conosciuta da tempo che vi apparirà diversa.

2️⃣- Pesci. Un episodio positivo vi metterà di buonumore sin dal mattino. Vi sentirete leggeri e pronti ad affrontare la giornata con energia, magari dopo una colazione gustosa. Potrebbero arrivare notizie interessanti e avrete modo di portare a termine progetti in sospeso, anche in vista di momenti festivi imminenti. In amore c’è bisogno di nuove avventure e di esperienze memorabili.

Chi è single nasconde bene una simpatia speciale per qualcuno.

1️⃣- Cancro. Inizierete la giornata con energia e voglia di agire. Troverete il tempo di dedicarvi a voi stessi, godendo di un buon equilibrio fisico e mentale. Se nei giorni passati avete avuto qualche fastidio, ora vi sentirete meglio. Qualcosa di piacevole vi sorprenderà: potrebbe trattarsi di un incontro gratificante o di un riconoscimento meritato. Bene anche i cambi di look. Sul lavoro vi impegnate con costanza per raggiungere traguardi importanti, ma ricordate di concedervi pause rigeneranti. In amore, il dialogo e la sintonia con la persona amata saranno ai massimi livelli.