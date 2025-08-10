L'oroscopo dell'11 agosto 2025 assegna voto nove ai Pesci e al Leone che avrà modo di dimostrare una maggiore empatia, mentre il Toro riuscirà a guadagnarsi solamente un 6, visto che farà un po' di fatica a riprendere il ritmo e non dovrà rimandare questioni rimaste in sospeso.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 8: finalmente le comunicazioni tornano a scorrere più fluide: riuscite a esprimervi con chiarezza e a chiarire vecchi malintesi. La Luna in Pesci vi invita a usare anche il cuore, non solo la testa.

Leone – 9: Mercurio diretto nel vostro segno è come avere un megafono cosmico: tutti vi ascoltano.

È il momento di parlare, proporre, convincere. La Luna vi aggiunge un tocco di empatia che vi rende irresistibili.

Sagittario – 7: la ripartenza di Mercurio vi aiuta nei progetti a lungo termine. Tuttavia, la Luna in Pesci può distrarvi con sogni ad occhi aperti: restate concentrati sulle priorità.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 6: un po’ di fatica nel riprendere il ritmo, ma la chiarezza mentale sta tornando. Usate la giornata per sistemare questioni pratiche lasciate in sospeso. Non rimandate.

Vergine – 7: Mercurio, vostro pianeta guida, torna diretto e vi restituisce logica e lucidità. La Luna opposta però vi ricorda che non tutto si risolve con la ragione: ascoltate anche le emozioni.

Capricorno – 8: le trattative e i rapporti professionali trovano un passo più stabile. La Luna in Pesci vi aiuta a leggere tra le righe e capire meglio gli altri anche con un certo intuito acuto.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 7: si riaccende la curiosità e la voglia di muoversi. Attenzione però: la Luna in Pesci può rendervi più sensibili a critiche e incomprensioni. Potrebbero esserci discussioni con chi ha idee differenti dalle vostre.

Bilancia – 8: ottima giornata per riattivare contatti e scambi. Mercurio diretto vi ridà fluidità nelle conversazioni e nelle idee.

Acquario – 9: vi sentite di nuovo in carreggiata: Mercurio diretto apre porte mentali e relazionali. La Luna vi rende più intuitivi del solito, un mix vincente.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 8: la Luna in Pesci è un balsamo emotivo per voi: riuscite a trovare parole giuste e comprensione negli scambi. Mercurio diretto favorisce dialoghi chiarificatori.

Scorpione – 8: una settimana che riparte con più chiarezza e trasparenza: potete parlare di ciò che conta senza paura di essere fraintesi e incompresi. La Luna vi sostiene con empatia e intuito.

Pesci – 9: la Luna nel vostro segno vi mette al centro della scena emotiva. Mercurio diretto vi aiuta a tradurre in parole ciò che prima restava confuso e complesso.