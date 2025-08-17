L'oroscopo di lunedì 18 agosto 2025 porterà nuove energie per il segno dei Pesci, soprattutto sul lavoro. Sarà una giornata ideale per affrontare i progetti con rinnovato entusiasmo. Lo Scorpione, invece, vivrà una giornata all’insegna del romanticismo. I sentimenti saranno intensi e regaleranno momenti speciali in coppia.

L'oroscopo del 18 agosto, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ - Amore: È il momento di vivere attimi preziosi con la famiglia, da custodire come ricordi indelebili. Lavoro: Le sfide non mancheranno, ma le affronterete con coraggio e determinazione.

Fortuna: La serata si preannuncia stimolante e interessante, secondo le stelle.

Toro ♉ - Amore: Investire tempo nel dialogo con la persona amata sarà fondamentale per rafforzare il legame. Lavoro: La collaborazione in team sarà al massimo: non lasciate sfuggire alcuna opportunità. Fortuna: Un’amicizia potrebbe richiedere la vostra attenzione, portando sorprese inattese.

Gemelli ♊ - Amore: Questa giornata potrebbe segnare un punto di svolta per chi cerca una nuova storia sentimentale. Lavoro: Arriveranno gratificazioni memorabili: sarà il momento di mostrare il vostro asso nella manica. Fortuna: Una sorpresa speciale renderà la giornata ancora più piacevole.

Cancro ♋ - Amore: L’attesa non è la vostra strada: agire con romanticismo verso il partner porterà i risultati desiderati.

Lavoro: Nonostante lo stress, ci saranno progetti importanti che vorrete portare avanti. Fortuna: Le stelle favoriscono l’armonia familiare e rapporti equilibrati.

Leone ♌- Amore: La passione lascia spazio alla dolcezza e alla nascita di nuove amicizie. Lavoro: La calma e la tranquillità accompagneranno una giornata estremamente produttiva. Fortuna: Secondo l’oroscopo, scoprirete qualcosa di cui andare fieri a lungo termine.

Vergine ♍ - Amore: Concedervi sensazioni eccitanti non sarà un problema: lasciatevi guidare dalle emozioni. Lavoro: Momenti di pausa ben sfruttati vi aiuteranno a ottenere vantaggi concreti. Fortuna: Il vostro percorso professionale sarà segnato da opportunità e guadagni extra.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ - Amore: Al momento le emozioni in amore saranno piuttosto piatte; meglio concentrare energie e attenzioni sulla famiglia. Lavoro: Portare avanti un progetto specifico vi darà un senso di realizzazione e soddisfazione. Fortuna: I guadagni in arrivo saranno ottimali per pensare a un investimento interessante.

Scorpione ♏ - Amore: La giornata favorisce il romanticismo: il vostro cuore sarà donato completamente alla persona amata, senza esitazioni. Lavoro: Affronterete il lavoro con gioia e entusiasmo, rendendo le attività quotidiane più leggere e gratificanti. Fortuna: Con le risorse giuste, saprete realizzare grandi risultati anche con poco.

Sagittario ♐ - Amore: Un semplice scambio di sguardi potrebbe dare il via a una nuova e promettente avventura sentimentale. Lavoro: La stabilità professionale è ottima, ma dovrete mantenere il vento favorevole a vostro sostegno. Fortuna: L’ambito economico si rafforzerà, offrendo nuove opportunità di crescita.

Capricorno ♑ - Amore: Le possibilità in amore ci sono, ma il tempo da dedicare al partner sarà limitato. Lavoro: Potrebbero emergere tensioni nel lavoro di squadra; ristabilire l’equilibrio sarà una sfida. Fortuna: Con un po’ di pazienza, le situazioni scomode troveranno naturalmente una soluzione.

Acquario ♒ - Amore: La seduzione sarà il vostro alleato principale nella vita di coppia. Lavoro: La giornata potrebbe portare un po’ di stanchezza: gli impegni saranno numerosi e richiederanno concentrazione.

Fortuna: È un buon momento per valutare investimenti che potrebbero avere un impatto significativo sulla vostra vita.

Pesci ♓ - Amore: Vi allontanerete da energie e persone negative, concentrandovi su ciò che vi fa stare bene. Lavoro: Rientrerete in carreggiata con rinnovato entusiasmo e uno spirito più intraprendente. Fortuna: Secondo le stelle, riuscirete a togliervi qualche piccolo sfizio, portando soddisfazione personale.