Secondo l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 agosto, per i nati sotto il segno della Vergine sarà un'ottima settimana per l'amore e la carriera, grazie all'influenza di Venere. I nativi dell’Ariete vivranno un periodo di armonia in amore e potrebbero affrontare delle sfide professionali. Infine, gli appartenenti al segno del Toro si sentiranno particolarmente ottimisti, intensi e passionali, il che influenzerà positivamente sia la loro vita sentimentale che quella lavorativa. Approfondiamo ora le previsioni per la prima sestina zodiacale.

La terza settimana di agosto secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Questa fase lunare avrà un impatto energizzante sui rapporti di coppia. La vostra relazione amorosa potrebbe vivere un momento di grande armonia, quasi come una seconda luna di miele. Per molti single del segno, si prospetta una settimana in cui la vita affettiva sarà particolarmente propizia. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e cercate di fare nuove conoscenze, poiché ciò potrebbe portare a un legame duraturo, specialmente per i nati nella prima decade. A livello professionale, potreste trovarvi di fronte a un'inattesa sfida o a un cambiamento improvviso, soprattutto se appartenete alla prima decade. Affrontate la situazione con elasticità e atteggiamento aperto.

Presto sarete in grado di fare progressi significativi e dimostrare la vostra flessibilità. Voto: 8

Toro – Con la congiunzione di Venere e Mercurio nel settore dedicato ai single, vi sentirete particolarmente positivi, intensi e passionali. Questa configurazione astrale potrebbe regalare un amore a prima vista, un incontro inatteso o una nuova vitalità nella vostra vita sentimentale. Per chi ha già un partner, la relazione diventerà molto più serena, liberandosi finalmente dall'influenza destabilizzante di Plutone. Il vostro umore positivo vi aiuterà a risolvere i problemi professionali e a far valere i vostri meriti, consolidando la vostra posizione lavorativa.

Voto: 8

Oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 agosto: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Venere osserva la vostra vita di coppia con particolare attenzione. L'amore vi pervaderà e riempirà di gioia i vostri cuori. Sperimenterete un'ampia gamma di emozioni, dall'estasi più profonda alla pura passione carnale. Cogliete al volo questa felice settimana per non avere rimpianti in futuro. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, questi movimenti celesti vi porteranno una ventata di freschezza nella sfera affettiva. Sarete meno selettivi, più accoglienti e quindi più inclini a fare incontri che vi faranno battere il cuore. Sarete favoriti da significativi transiti planetari che toccano l'ambito lavorativo.

È una settimana propizia per la crescita della vostra carriera. Sta a voi decidere cosa desiderate e cogliere le opportunità; la riuscita è assicurata. Voto: 9

Cancro – Questa settimana la vostra relazione sarà caratterizzata da una profonda sintonia e da gesti di grande tenerezza. Mostrerete una notevole tolleranza, gentilezza e affetto, impegnandovi a evitare quei commenti pungenti che spesso vi contraddistinguono. Se siete single, la vostra vita sentimentale vi offrirà enormi gratificazioni. La passione vi travolgerà e alcuni di voi potrebbero persino ufficializzare una relazione importante. Sul fronte lavorativo, fate molta attenzione a non offendere i colleghi. Alcuni di loro potrebbero essere particolarmente suscettibili e invidiosi dei vostri successi.

Evitate di dare l'impressione di essere superiori o di volerli prevaricare. Limitatevi a parlare di argomenti strettamente professionali e non schieratevi nelle loro controversie. Voto: 8

Astrologia dedicata alla settimana 18-24 agosto: pagelle per Leone e Vergine

Leone – La vita di coppia potrebbe risultare un po' piatta in questo periodo. L'atmosfera in casa non è delle più accoglienti, anche a causa del poco tempo che trascorrete insieme. L'oroscopo vi invita a fare uno sforzo per riaccendere la passione e ritrovare la sintonia con il partner. Chi è single, invece, si sentirà molto selettivo e potrebbe imporsi standard troppo alti. Non temete, però, perché una persona speciale saprà conquistare il vostro cuore.

La creatività e l'immaginazione saranno le vostre alleate in ambito lavorativo, grazie all'influenza di Mercurio. Potreste sfruttare questa ispirazione per riflettere sul vostro percorso e magari considerare un cambiamento di carriera. Voto: 7

Vergine – Si prospetta un’ottima settimana per coloro che desiderano trascorrere del tempo sereno con la persona amata. Sfruttate l'influenza rassicurante di Venere per organizzare un periodo di tranquillità per voi due, distanti dalle preoccupazioni quotidiane. Se siete single e avete qualcuno nel cuore, questa è la settimana ideale per dichiarare i vostri sentimenti. Il lavoro vi riserverà grandi soddisfazioni. Sarete in una posizione favorevole per consolidare la vostra carriera e potrete anche ottenere un significativo aumento di stipendio. Le vostre attività lavorative vi daranno molta gratificazione. Voto: 10.