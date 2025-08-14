L'oroscopo del weekend del 16 e 17 agosto 2025 è influenzato da una Luna in Toro, che favorisce l’armonia nei rapporti, mentre Venere in Cancro porterà introspezione e passione. Mercurio rafforza la comunicazione chiara e audace nel segno del Leone. Il clima astrale premia la sincerità, il relax condiviso e la capacità di lasciare spazio anche all’intuito.

Previsioni oroscopo weekend 16 e 17 agosto 2025 segno per segno

Ariete: questo lungo weekend di agosto potrebbe rivelarsi tortuoso da gestire dal punto di vista sentimentale. Avrete bisogno di ritrovare intesa con la persona che amate, nel tentativo di vivere un rapporto migliore.

Sul fronte professionale la creatività sarà dalla vostra parte, portando occasioni interessanti per le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: la Luna in congiunzione nel vostro segno zodiacale favorirà l'armonia nei vostri rapporti secondo l'oroscopo. L'intesa con il partner sarà ottima, ma attenzione a non essere troppo precipitosi nel voler mostrare le vostre emozioni. In quanto al lavoro alcuni progetti richiederanno un po’ di diplomazia per essere ultimati senza intoppi. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali stabili dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La giornata di domenica in particolare vedrà un'intesa più profonda con la persona che amate, grazie alla Luna in congiunzione.

Sul fronte professionale dimostrerete maggiore vivacità nei vostri progetti, con risultati stimolanti. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un fine settimana particolarmente affettuoso e armonioso per voi nati nel segno. Sarete rassicuranti nei confronti del partner, dimostrando di avere spesso buoni sentimenti da condividere. In quanto al lavoro l'energia sarà discreta grazie a Marte, e potrebbe essere un buon momento per investire su nuovi progetti. Voto - 9️⃣

Leone: periodo fatto di comunicazione chiara e audace secondo l'oroscopo. Soprattutto nel lavoro, potrete contare sul sostegno di Mercurio per costruire progetti ambiziosi, che possono fare la differenza. Sul fronte amoroso godrete di un rapporto sereno, ma soprattutto maturo insieme alla persona che amate, grazie al sostegno della Luna in sestile, soprattutto durante la giornata di domenica.

Voto - 7️⃣

Vergine: la giornata di sabato vi vedrà più maturi nei confronti del partner, e insieme a Venere in sestile, godrete di momenti intensi e romantici. Domenica le cose potrebbero complicarsi a causa dell'astro argenteo. Attenzione a non bruciare le tappe con la persona che amate. Nel lavoro farete buoni progressi in quel che fate, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale poco entusiasmante in questo weekend di agosto. Venere in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione di troppo. Approfittate della Luna favorevole durante la giornata di sabato per aprirvi al dialogo. In quanto al lavoro meglio non correre troppi rischi al momento, per non perdere troppe risorse in progetti poco chiari.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un weekend entusiasmante in campo amoroso secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà bello da lasciarvi senza fiato, con numerose occasioni per vivere momenti romantici. In ambito professionale alcuni progetti andranno presi con la dovuta cautela, affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi, senza lasciare nulla per strada. Voto - 8️⃣

Sagittario: non inizierà al meglio il vostro weekend a causa della Luna in opposizione. Domenica la situazione migliorerà, ma è chiaro che avrete alcune questioni importanti da risolvere insieme alla persona che amate prima di lasciarvi andare alle emozioni. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati interessanti, grazie al sostegno di Mercurio in trigono.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale difficile in questo weekend di agosto. La posizione della Luna e di Venere si farà pesante per voi, impedendovi di vivere questo periodo di festa e di pausa serenamente con la persona che amate. Sul fronte professionale, per fare buoni progressi potrebbe essere necessario fare qualche sacrificio. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete capaci di dialogare con il cuore con la vostra anima gemella. La Luna vi metterà a vostro agio, concedendovi momenti importanti da vivere con il partner. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non sarà il vostro forte in questo periodo, ma se avete il lavoro già pronto, saprete sicuramente dove andare a mettere le mani. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo incantevole per voi e la persona che amate, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna, insieme a Venere, vi darà buone occasioni per vivere al meglio il vostro rapporto, in completa spensieratezza. Sul fronte lavorativo dimostrerete sicurezza nei vostri progetti. Con le idee giuste, arriveranno risultati ottimali. Voto - 9️⃣